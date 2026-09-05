ETV Bharat / state

बीकानेर: हीरालाल मॉल के रेस्टोरेंट में लगी आग से मचा हड़कंप, धुएं का गुबार दूर तक दिखा, 4 दमकलों ने पाया काबू

हीरालाल मॉल से उठता धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया. ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: रेलवे स्टेशन के सामने स्थित हीरालाल मॉल में आग लगने से हड़कंप मच गया. मॉल के रेस्टोरेंट की किचन में अचानक लपटें उठने लगीं और धुआं निकलने लगा. कर्मचारियों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना पर कोतवाली और कोटगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची. एहतियातन आसपास का इलाका खाली करवाकर सड़क बंद की गई. पुलिस और फायर ब्रिगेड की चार दमकलों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया और बड़ा हादसा टल गया. मॉल के आसपास का इलाका खाली करवाया: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने बताया अनहोनी रोकने के लिए मॉल के आसपास का इलाका खाली करवाया गया और यातायात रोक दिया गया. मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिसे दूर रखा गया ताकि दमकल वाहनों को परेशानी न हो. मॉल के पास पेट्रोल पंप होने से विशेष सावधानी बरती गई. आग में सबसे बड़ी चिंता किचन में रखे गैस सिलेंडरों को लेकर थी. किचन में बड़ी संख्या में सिलेंडर मौजूद थे, यदि आग इन तक पहुंच जाती तो विस्फोट हो सकता था. मॉल कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने सिलेंडरों को किचन से बाहर निकाला. पढ़ें: बूंदी में आंधी का कहर: हाईटेंशन लाइन टूटने से पराली जलकर राख, टीन शेड की चपेट में आने से किसान की मौत