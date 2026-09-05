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बीकानेर: हीरालाल मॉल के रेस्टोरेंट में लगी आग से मचा हड़कंप, धुएं का गुबार दूर तक दिखा, 4 दमकलों ने पाया काबू

रेस्टोरेंट के किचन में बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर रखे थे, कर्मचारियों ने समय रहते उन्हें बाहर निकाला, नहीं तो बड़ा विस्फोट हो सकता था.

Plumes of smoke rising from Hiralal Mall were visible from afar.
हीरालाल मॉल से उठता धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया. (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 5, 2026 at 2:17 PM IST

2 Min Read
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बीकानेर: रेलवे स्टेशन के सामने स्थित हीरालाल मॉल में आग लगने से हड़कंप मच गया. मॉल के रेस्टोरेंट की किचन में अचानक लपटें उठने लगीं और धुआं निकलने लगा. कर्मचारियों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना पर कोतवाली और कोटगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची. एहतियातन आसपास का इलाका खाली करवाकर सड़क बंद की गई. पुलिस और फायर ब्रिगेड की चार दमकलों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया और बड़ा हादसा टल गया.

मॉल के आसपास का इलाका खाली करवाया: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने बताया अनहोनी रोकने के लिए मॉल के आसपास का इलाका खाली करवाया गया और यातायात रोक दिया गया. मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिसे दूर रखा गया ताकि दमकल वाहनों को परेशानी न हो. मॉल के पास पेट्रोल पंप होने से विशेष सावधानी बरती गई. आग में सबसे बड़ी चिंता किचन में रखे गैस सिलेंडरों को लेकर थी. किचन में बड़ी संख्या में सिलेंडर मौजूद थे, यदि आग इन तक पहुंच जाती तो विस्फोट हो सकता था. मॉल कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने सिलेंडरों को किचन से बाहर निकाला.

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शॉर्ट सर्किट या चिमनी में जमा तेल बनी वजह? एएसपी चक्रवर्ती सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है. इसके अलावा हो सकता है कि चिमनी में लंबे समय से जमा तेल ने भी आग पकड़ ली हो. वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चलेगा. पुलिस और विभाग जांच में जुटे हैं और सुरक्षा इंतजामों की भी जांच हो रही है.

A crowd gathered outside the mall and an atmosphere of chaos.
मॉल के बाहर लगी भीड़ और अफरा-तफरी का माहौल. (ETV Bharat Bikaner)

दूर तक दिखाई दिया धुएं का गुबार, कोई जनहानि नहीं: चक्रवर्ती सिंह राठौड़ के अनुसार, किचन से आग के बाद धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया, रेलवे स्टेशन के सामने होने से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और अफरा-तफरी मच गई. समय पर कार्रवाई से आग को फैलने से पहले नियंत्रित कर लिया गया. इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

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फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने का प्रयास करती हुई. (ETV Bharat Bikaner)

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