नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, जानलेवा लपटों से बाहर निकाला गया एक परिवार, दो बच्चे भी शामिल, देखें वीडियो
दमकल कर्मियों ने फैक्ट्री के अंदर फंसे एक ही परिवार के चार सदस्यों को सकुशल बाहर निकाल लिया.
Published : December 22, 2025 at 10:09 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के नरेला में एक प्लास्टिक फैक्ट्री मे भीषण आग लग गई. दमकल की 16 गाड़िया मौक़े पर पहुंची और आग पर काबू पाया. तीन मंजिला बिल्डिंग में लगी आग में सब ध्वस्त हो गया.
फैक्ट्री मे अंदर फंसे परिवार को सकुशल निकाला गया. जिसमे दो बच्चे महिला और पुरुष शामिल है. तीन कैट्स एम्बुलेंस की गाड़िया भी मौजूद है. गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ. नरेला इंडस्ट्रीयल एरिया एसोसिएसन ने उपाध्यक्ष की माने तो आग शार्ट सर्किट से लगी गनीमत रही रविवार को फैक्ट्री बंद थी तो कोई भी लेबर अंदर नहीं था.
गार्ड के परिवार को दमकल कर्मियों ने बाहर निकाला.राजधानी दिल्ली में लगातार आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही है. खासतौर पर बदली नरेला और बवाना जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में आग लगने के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया.
सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया. एहतियात के तौर पर मौके पर तीन कैट्स एम्बुलेंस भी तैनात रहीं. गनीमत यह रही कि रविवार होने के कारण फैक्ट्री बंद थी और अंदर मजदूर मौजूद नहीं थे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.राहत और बचाव कार्य के दौरान दमकल कर्मियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए फैक्ट्री के अंदर फंसे एक ही परिवार के चार सदस्यों को सकुशल बाहर निकाल लिया. इनमें दो बच्चे, एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं, जो वहां गार्ड के रूप में कार्यरत थे.
नरेला इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के अनुसार, प्राथमिक दृष्टि में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है, हालांकि फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया है. फिलहाल दमकल और पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार आग लगने के पुख्ता कारण क्या रहे और नुकसान कितने का हुआ.
