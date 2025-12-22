ETV Bharat / state

नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, जानलेवा लपटों से बाहर निकाला गया एक परिवार, दो बच्चे भी शामिल, देखें वीडियो

घटना के वक्त फैक्ट्री में मौजूद था गार्ड का परिवार, दो बच्चों, महिला और पुरूष को सकुशल बचाया गया ( ETV BHARAT )