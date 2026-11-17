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कानपुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक किलोमीटर दूर तक दिखीं लपटें, धमाकों से दहला औद्योगिक क्षेत्र रूमा

केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग. ( Photo Credit; kanpur Police )

कानपुर : रूमा स्थित औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार रात करीब 9 बजे एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि एक किलोमीटर दूर तक साफ-साफ दिखाई दे रही थीं. आग की विकरालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घटना के दौरान बीच-बीच में तेज धमाके भी हो रहे थे, जिससे आसपास के इलाकों में भी दहशत का माहौल बन गया. सुरक्षा को देखते हुए आसपास के मकानों में रहने वाले लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए.

घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता और एडीसीपी समेत तमाम आला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंच गए और राहत-बचाव कार्य की कमान संभाल ली. एहतियात के तौर पर आसपास की अन्य फैक्ट्रियों में काम कर रहे कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. बताया जा रहा है जिस फैक्ट्री में आग लगी है, गनीमत यह रही कि उस समय वहां काम नहीं हो रहा था, जिससे बड़ा जनहानि का खतरा टल गया.आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 से ज्यादा गाड़ियां लगातार मशक्कत कर रही हैं.