कानपुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक किलोमीटर दूर तक दिखीं लपटें, धमाकों से दहला औद्योगिक क्षेत्र रूमा
सुरक्षा को देखते हुए आसपास के मकानों में रहने वाले लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 10:48 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 11:01 PM IST
कानपुर : रूमा स्थित औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार रात करीब 9 बजे एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि एक किलोमीटर दूर तक साफ-साफ दिखाई दे रही थीं. आग की विकरालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घटना के दौरान बीच-बीच में तेज धमाके भी हो रहे थे, जिससे आसपास के इलाकों में भी दहशत का माहौल बन गया. सुरक्षा को देखते हुए आसपास के मकानों में रहने वाले लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए.
घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता और एडीसीपी समेत तमाम आला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंच गए और राहत-बचाव कार्य की कमान संभाल ली. एहतियात के तौर पर आसपास की अन्य फैक्ट्रियों में काम कर रहे कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. बताया जा रहा है जिस फैक्ट्री में आग लगी है, गनीमत यह रही कि उस समय वहां काम नहीं हो रहा था, जिससे बड़ा जनहानि का खतरा टल गया.आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 से ज्यादा गाड़ियां लगातार मशक्कत कर रही हैं.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) दीपक शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही तत्काल आधा दर्जन से अधिक दमकल गाड़ियों को मौके पर रवाना कर दिया गया है. दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने के प्रयास में जुटे हुए हैं. आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया है. आग किन कारणों से लगी है, फिलहाल इस बारे में कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी. अभी उनकी पहली प्राथमिकता आग पर पूरी तरह काबू पाना है.
वहीं, फैक्ट्री के अंदर किसी के फंसे होने के सवाल पर उन्होंने फिलहाल इस पर कुछ भी स्पष्ट कहने से इनकार किया है. पुलिस और दमकल विभाग की टीमें आग बुझाने और स्थिति को नियंत्रित करने में पूरी ताकत से जुटी हुई हैं.
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