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प्राइवेट फर्म पर यूपी की बसों के मेंटेनेंस में लापरवाही बरतने पर ठोंका गया लाखों का जुर्माना

लखनऊ के अवध डिपो की एक फर्म बस मेंटेनेंस में ही खेल कर रही थी, जिसके एवज में कंपनी पर लाखों का जुर्माना ठोका गया.

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प्राइवेट फर्म पर यूपी की बसों के मेंटेनेंस में लापरवाही बरतने पर लाखों का जुर्माना. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 8:49 AM IST

4 Min Read
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बसों के मेंटेनेंस के लिए उत्तर प्रदेश के 19 डिपो को प्राइवेट हाथों में दे दिए, लेकिन कमाई के चक्कर में प्राइवेट फर्म बसों का सही से मेंटेनेंस कर ही नहीं रही हैं. लिहाजा, यात्रियों को सुविधा नहीं मिल पा रही है. बसों की स्थिति खराब होने पर समय पर रूट पर बसें नहीं निकल पा रही हैं.

वहीं वातानुकूलित बसें बीच रास्ते एसी खराब होने के चलते यात्रियों को दर्द दे रही हैं. हाल ही में परिवहन निगम के अधिकारियों की जांच में सामने आया कि लखनऊ के अवध डिपो की एक फर्म मेंटेनेंस में ही खेल कर रही थी, जिसके एवज में कंपनी पर लाखों का जुर्माना ठोका गया है. अब कंपनियों के प्रतिनिधि जुर्माना चुकाने के बजाय अधिकारियों से सेटिंग करने में जुटे हुए हैं.

वातानुकूलित बसों के ऑफ रोड/ ब्रेकडाउन होने से परिवहन निगम को हो रहे नुकसान और यात्रियों को समय पर बस न मिल पाने की शिकायत पर परिवहन निगम प्रशासन ने इसकी जांच कराई. मई माह में यह जांच पूरी हुई, तो सामने आया कि जिन फर्मों को बसों को बेहतर मेंटेनेंस करने का ठेका दिया गया था, वही बसों की सेहत बिगाड़ रही हैं. अब यात्री सड़क पर खड़े रह जाते हैं, लेकिन उन्हें बस नहीं मिल रही है. अगर बस मिल भी रही है तो उनकी यात्रा पूरी होने के बजाय अधूरी हो रही है, क्योंकि घटिया मेंटेनेंस के चलते बस बीच रास्ते ही खड़ी हो जा रही हैं.

परिवहन निगम मुख्यालय के ठीक पीछे अवध डिपो है. यहां से एसी बसों का संचालन होता है.परिवहन निगम ने बसों की मेंटेनेंस का ठेका एसडीएल स्क्रैप चेंजर जेपी कंपनी को दिया. यह कंपनी बसों का सही से मेंटेनेंस नहीं कर रही है.

जांच में यह सामने आया कि वातानुकूलित बसों के ऑफ रोड और ब्रेकडाउन की समीक्षा की गई, जिसमें अप्रैल में कुल 88 बसें मार्ग पर संचालन के दौरान ब्रेकडाउन हो गईं. यानी यात्रियों को समय पर बसें नहीं मिलीं अगर मिलीं भी तो रास्ते में ही खराब हो गईं.

डिपो के केंद्र प्रभारी ने ब्रेकडाउन वाहनों की रिपोर्ट परिवहन निगम को सौंपी. इसके बाद परिवहन निगम ने आकलन किया कि संबंधित फर्म के बसों का सही से मेंटेनेंस न करने के चलते 12,59,746 रुपए की सीधे तौर पर निगम को आर्थिक हानि हुई है और इससे हजारों यात्री सही समय पर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए. इससे परिवहन निगम की छवि भी धूमिल हुई.

परिवहन निगम के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक ने डिपो के अधिकारियों से जो रिपोर्ट तलब की. उसमें सामने आया कि संबंधित फर्म बसों को तकनीकी दृष्टि से ओके प्रमाण पत्र निर्गत कर मार्ग पर संचालन के लिए भेज रही है, लेकिन उनमें से ज्यादातर बसें बीच रास्ते में ही खराब हुईं.

इससे यात्रियों को सुविधा नहीं मिली और परिवहन निगम के लोड फैक्टर में भी बड़ी गिरावट हुई. अप्रैल में पिंक बस, जनरल 2/2 और 2/3 बस 948720 किलोमीटर के सापेक्ष सिर्फ 686998 किलोमीटर ही संचालित हुई. इससे 2,61,722 किलोमीटर का परिवहन निगम को नुकसान हुआ.

आउटसोर्स कार्यशाला के लिए निगम और फर्म के बीच हुए अनुबंध की धारा 19 डी में यह जिक्र है कि अगर माह में डिपो का शेड्यूल किलोमीटर के विरुद्ध अर्जित किलोमीटर 90 फीसद से कम रहता है तो 90% शेड्यूल से जितना कम किलोमीटर डिपो में अर्जित किया गया है, उस किलोमीटर में डिपो की आय प्रति किलोमीटर से गुणा करके प्राप्त धनराशि की पेनाल्टी की जाए.

इस नियम के तहत अप्रैल में संचालित किलोमीटर के मद में परिवहन निगम को 53 लाख 50,891 रुपए का नुकसान हुआ और ऐसे में संबंधित फर्म पर यह जुर्माना लगाया गया. जुर्माने के साथ फर्म से स्पष्टीकरण तलब किया गया है कि इस आर्थिक क्षति के मद में अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के क्रम में यह पेनाल्टी अधिरोपित की गई है. इसका स्पष्ट जवाब दें, नहीं तो जुर्माने का भुगतान करें.

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उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
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