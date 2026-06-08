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प्राइवेट फर्म पर यूपी की बसों के मेंटेनेंस में लापरवाही बरतने पर ठोंका गया लाखों का जुर्माना

प्राइवेट फर्म पर यूपी की बसों के मेंटेनेंस में लापरवाही बरतने पर लाखों का जुर्माना. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बसों के मेंटेनेंस के लिए उत्तर प्रदेश के 19 डिपो को प्राइवेट हाथों में दे दिए, लेकिन कमाई के चक्कर में प्राइवेट फर्म बसों का सही से मेंटेनेंस कर ही नहीं रही हैं. लिहाजा, यात्रियों को सुविधा नहीं मिल पा रही है. बसों की स्थिति खराब होने पर समय पर रूट पर बसें नहीं निकल पा रही हैं. वहीं वातानुकूलित बसें बीच रास्ते एसी खराब होने के चलते यात्रियों को दर्द दे रही हैं. हाल ही में परिवहन निगम के अधिकारियों की जांच में सामने आया कि लखनऊ के अवध डिपो की एक फर्म मेंटेनेंस में ही खेल कर रही थी, जिसके एवज में कंपनी पर लाखों का जुर्माना ठोका गया है. अब कंपनियों के प्रतिनिधि जुर्माना चुकाने के बजाय अधिकारियों से सेटिंग करने में जुटे हुए हैं. वातानुकूलित बसों के ऑफ रोड/ ब्रेकडाउन होने से परिवहन निगम को हो रहे नुकसान और यात्रियों को समय पर बस न मिल पाने की शिकायत पर परिवहन निगम प्रशासन ने इसकी जांच कराई. मई माह में यह जांच पूरी हुई, तो सामने आया कि जिन फर्मों को बसों को बेहतर मेंटेनेंस करने का ठेका दिया गया था, वही बसों की सेहत बिगाड़ रही हैं. अब यात्री सड़क पर खड़े रह जाते हैं, लेकिन उन्हें बस नहीं मिल रही है. अगर बस मिल भी रही है तो उनकी यात्रा पूरी होने के बजाय अधूरी हो रही है, क्योंकि घटिया मेंटेनेंस के चलते बस बीच रास्ते ही खड़ी हो जा रही हैं. परिवहन निगम मुख्यालय के ठीक पीछे अवध डिपो है. यहां से एसी बसों का संचालन होता है.परिवहन निगम ने बसों की मेंटेनेंस का ठेका एसडीएल स्क्रैप चेंजर जेपी कंपनी को दिया. यह कंपनी बसों का सही से मेंटेनेंस नहीं कर रही है. जांच में यह सामने आया कि वातानुकूलित बसों के ऑफ रोड और ब्रेकडाउन की समीक्षा की गई, जिसमें अप्रैल में कुल 88 बसें मार्ग पर संचालन के दौरान ब्रेकडाउन हो गईं. यानी यात्रियों को समय पर बसें नहीं मिलीं अगर मिलीं भी तो रास्ते में ही खराब हो गईं.