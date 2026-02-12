जयपुर सेंट्रल जेल में बंदियों में झगड़ा, जेल प्रशासन ने दर्ज करवाया मुकदमा

जयपुर सेंट्रल जेल में बंदियों में झगड़ा, जेल प्रशासन ने दर्ज करवाया मुकदमा
इस घटना में एक बंदी घायल हो गया. जिसका सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार करवाया गया.
Published : February 12, 2026 at 1:41 PM IST
जयपुरः राजधानी जयपुर की कड़ी सुरक्षा वाली सेंट्रल जेल में एक बार फिर बंदियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है. जेल प्रशासन ने आपस में उलझ रहे बंदियों को अलग किया और सेल में ले गए. इस घटना में एक बंदी घायल हो गया. जिसका सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार करवाया गया. अब जेल प्रशासन की रिपोर्ट पर लालकोठी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. यह घटना बुधवार की है.
लात घूंसों और पत्थर से हमलाः लालकोठी थानाधिकारी प्रकाश राम विश्नोई ने बताया कि जेल प्रशासन की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. जेल प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में बताया गया कि जेल के वार्ड नंबर 11 की बैरक में विचाराधीन बंदी राहुल के साथ उसी सेल के विचाराधीन बंदी पुनीत, नरेंद्र, सचिन, कन्हैया, कोमल और योगेश ने मारपीट की. उन्होंने लात-घूंसे मारे और पत्थर से हमला कर दिया.
झगड़ा करने वालों को स्पेशल सेल भेजाः घटना की जानकारी मिलने पर जेल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और अतिरिक्त फोर्स बुलाकर झगड़ा कर रहे बंदियों को काबू किया और स्पेशल सेल में बंद कर दिया गया. मारपीट में घायल बंदी का सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार करवाया. वे बोले, जांच में सामने आया है कि इस घटना से पहले जेल के वार्ड 2 में बंदी राहुल ने महेंद्र व मानव के साथ मिलकर विचाराधीन बंदी राजेश के साथ मारपीट की थी.
पहले सुबह झगड़ा हुआ, बंदियों को शिफ्ट कियाः इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने राहुल व उसके साथियों को वार्ड नंबर 11 की सेल में शिफ्ट किया था, जहां बाद में राहुल का अन्य बंदियों से झगड़ा हुआ. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि जेल में बंदियों में गाली-गलौच के कारण दो बार झगड़ा और मारपीट हुई. पहले राजेश और राहुल के बीच गाली-गलौच के बाद झगड़ा हुआ. वहीं, दूसरी बार भी मामूली विवाद में झगड़ा हुआ. पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है.