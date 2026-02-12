ETV Bharat / state

जयपुर सेंट्रल जेल में बंदियों में झगड़ा, जेल प्रशासन ने दर्ज करवाया मुकदमा

जयपुर सेंट्रल जेल. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः राजधानी जयपुर की कड़ी सुरक्षा वाली सेंट्रल जेल में एक बार फिर बंदियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है. जेल प्रशासन ने आपस में उलझ रहे बंदियों को अलग किया और सेल में ले गए. इस घटना में एक बंदी घायल हो गया. जिसका सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार करवाया गया. अब जेल प्रशासन की रिपोर्ट पर लालकोठी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. यह घटना बुधवार की है. लात घूंसों और पत्थर से हमलाः लालकोठी थानाधिकारी प्रकाश राम विश्नोई ने बताया कि जेल प्रशासन की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. जेल प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में बताया गया कि जेल के वार्ड नंबर 11 की बैरक में विचाराधीन बंदी राहुल के साथ उसी सेल के विचाराधीन बंदी पुनीत, नरेंद्र, सचिन, कन्हैया, कोमल और योगेश ने मारपीट की. उन्होंने लात-घूंसे मारे और पत्थर से हमला कर दिया. पढ़ेंः धौलपुर जेल में भिड़े कैदी, प्रहरियों से धक्कामुक्की, जानें क्या है मसला