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चूरू में रेतीले तूफान ने मचाया हड़कंप, दिन में ही छाया अंधेरा, 70 किमी की रफ्तार से चली हवा

चूरू में उत्तरी हवाओं के साथ उठी तेज धूल भरी आंधी ने दिन को रात में बदल दिया. धूल का बवंडर आसमान में छा गया.

चूरू में रेतीला तूफान
चूरू में रेतीला तूफान (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 15, 2026 at 3:17 PM IST

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चूरू: जिले में सोमवार दोपहर को उत्तरी दिशा से आई तेज धूल भरी आंधी के बाद मौसम ने ऐसी करवट ली कि दिन में ही करीब दस मिनट के लिए रात हो गयी. तेज धूल भरी आंधी और धूल के विशाल बवंडर ने एक बारगी पूरे आसमान को ढक लिया, जिससे कुछ देर के लिए हालात रात जैसे नजर आने लगे.

दिन में छाया अंधेरा: दोपहर करीब एक बजे उठी तेज आंधी के कारण दृश्यता काफी कम हो गई. सड़कों पर चल रहे वाहनों की रफ्तार थम गई और वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा. धूल का गुबार इतना घना था कि कुछ मीटर की दूरी तक देख पाना भी मुश्किल हो गया. मौसम केंद्र चूरू के अनुसार उत्तरी दिशा से उठी आंधी की रफ्तार 60 से 70 किमी थी.

चूरू में धूल भरी आंधी (ETV Bharat Churu)

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धूल भरी आंधी से जनजीवन प्रभावित: अचानक बदले मौसम के कारण बाजारों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोग धूल और तेज हवाओं से बचने के लिए दुकानों और सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए. आंधी के दौरान कई स्थानों पर पेड़-पौधों और बिजली लाइनों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. भीषण गर्मी से जूझ रहे क्षेत्र के लोगों को मौसम परिवर्तन से राहत तो मिली, लेकिन धूल भरी आंधी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया.

गर्मी से मिली राहत: चूरू में धूल के बवंडरों से पूरा आकाश मानो कैद हो गया और दिन के उजाले में अंधेरे जैसा नजारा देखने को मिला. धूल भरी आंधी ने ऐसा कहर बरपाया कि दिन में ही अंधेरा छा गया. भीषण गर्मी से परेशान लोगों को इस मौसम परिवर्तन से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन धूल भरी आंधी ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया.

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