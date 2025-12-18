मुरादाबाद में एक महिला वोटर ने दो नाम से भरे SIR फॉर्म, डिजिटाइजेशन ने पकड़ा गया फर्जीवाड़ा, मां-बेटे के खिलाफ FIR
एक फॉर्म शमीम जहां और दूसरा फॉर्म अमीना बानो के नाम से भरा गया है. दोनों फॉर्म पर बेटे ने सिग्नेचर किए हैं.
Published : December 18, 2025 at 5:45 PM IST|
Updated : December 18, 2025 at 6:00 PM IST
मुरादाबाद : विधानसभा क्षेत्र 27 मुरादाबाद ग्रामीण में एक महिला मतदाता के दो नाम से SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) फॉर्म भरा जाने का मामला सामने आया है. सुपरवाइजर की शिकायत पर कोतवाली थाने में मां-बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. फार्म बेटे ने भरा था. एक में महिला के पति और एक में माता का नाम भरा गया. दोनों में आधार संख्या एक ही है, जबकि वोटर आईडी नंबर अलग-अलग है.
सुपरवाइजर राजीव प्रकाश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया, एक फॉर्म शमीम जहां और दूसरा फॉर्म अमीना बानो के नाम से भरा गया है. दोनों गणना प्रपत्रों की मैपिंग के लिए बेटे मोहम्मद रहीश की ओर से दस्तखत किए गए. यह फर्जीवाड़ा गणना प्रपत्र के डिजिटाइजेशन में पकड़ा गया. मामला संज्ञान में आने पर पुलिस ने आरपी एक्ट की धारा 31 के तहत शमीम जहां और बेटे मो. रहीश के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है.
वोटर आईडी दो : सुपरवाइजर राजीव प्रकाश ने बताया, भाग संख्या 378 नगर निगम कार्यालय कक्ष संख्या-3 में अमीना बानो नाम की मतदाता हैं. जिसका वोटर आईडी नंबर एलवाइडब्ल्यू 2317063 है और पता 65 सराय गुलजारीमल दर्ज है. इसी बूथ पर अमीना बानो का दूसरा वोट शमीम जहां के नाम से बना है, जिसका वोटर आईडी नंबर डब्ल्यूजेडके 1448505 है और पता 50 सराय गुलजारीमल मुरादाबाद दर्ज है.
दोनों में एक ही आधार कार्ड का इस्तेमाल : महिला ने दोनों स्थानों से फिर से अमीना बानो और शमीम जहां नाम से गणना-पत्र भर दिए. दोनों ही फार्म भरने में एक ही आधार कार्ड संख्या 915354936478 का प्रयोग किया. दोनों गणना प्रपत्रों में फोटो भी एक ही है. अमीना बानो नाम से जो गणना पत्र भरा गया उसमें पति आफताब का वोटर आईडी लगाया. वहीं शमीम जहां नाम से जो गणना-पत्र भरा उसमें माता मुन्नी की वोटर आईडी लगाया गया. दोनों ही फार्म बेटे रहीश ने भरे थे.
डीएम बोले- ऐसा करना क्राइम : जिलाधिकारी मुरादाबाद अनुज सिंह ने बताया की एक मतदाता द्वारा दो गणना प्रपत्र भरने का मामला जांच के दौरान सामने आया है, जिसमें आरपी एक्ट 31 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि यह सोच समझकर और गलत इरादे से किया गया कृत्य है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है.
एसपी सिटी बोले- केस दर्ज : वहीं एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया की एक महिला और उसके पुत्र द्वारा गणना प्रपत्र भरने में गलत सूचना दी गई, एक महिला द्वारा दो अलग-अलग नाम से गणना प्रपत्र भरे गए और दोनों फॉर्म उसके पुत्र रहीश ने भरे. इस संबंध में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है.
