मुरादाबाद में एक महिला वोटर ने दो नाम से भरे SIR फॉर्म, डिजिटाइजेशन ने पकड़ा गया फर्जीवाड़ा, मां-बेटे के खिलाफ FIR

मुरादाबाद में एक महिला वोटर ने दो नाम से भरे SIR फॉर्म. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुरादाबाद : विधानसभा क्षेत्र 27 मुरादाबाद ग्रामीण में एक महिला मतदाता के दो नाम से SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) फॉर्म भरा जाने का मामला सामने आया है. सुपरवाइजर की शिकायत पर कोतवाली थाने में मां-बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. फार्म बेटे ने भरा था. एक में महिला के पति और एक में माता का नाम भरा गया. दोनों में आधार संख्या एक ही है, जबकि वोटर आईडी नंबर अलग-अलग है. सुपरवाइजर राजीव प्रकाश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया, एक फॉर्म शमीम जहां और दूसरा फॉर्म अमीना बानो के नाम से भरा गया है. दोनों गणना प्रपत्रों की मैपिंग के लिए बेटे मोहम्मद रहीश की ओर से दस्तखत किए गए. यह फर्जीवाड़ा गणना प्रपत्र के डिजिटाइजेशन में पकड़ा गया. मामला संज्ञान में आने पर पुलिस ने आरपी एक्ट की धारा 31 के तहत शमीम जहां और बेटे मो. रहीश के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है. सुपरवाइजर की तहरीर पर दर्ज किया गया केस. (Photo Credit; Moradabad Police) वोटर आईडी दो : सुपरवाइजर राजीव प्रकाश ने बताया, भाग संख्या 378 नगर निगम कार्यालय कक्ष संख्या-3 में अमीना बानो नाम की मतदाता हैं. जिसका वोटर आईडी नंबर एलवाइडब्ल्यू 2317063 है और पता 65 सराय गुलजारीमल दर्ज है. इसी बूथ पर अमीना बानो का दूसरा वोट शमीम जहां के नाम से बना है, जिसका वोटर आईडी नंबर डब्ल्यूजेडके 1448505 है और पता 50 सराय गुलजारीमल मुरादाबाद दर्ज है.