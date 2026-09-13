दुमका में नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने दी जान, कई बार परीक्षा देने के बाद भी पास नहीं होने से थी परेशान!
दुमका में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है. इसके पीछे मानसिक तनाव की बात सामने आई है.
Published : September 13, 2026 at 11:51 PM IST
दुमकाः जिला में नगर थाना क्षेत्र के बंदरजोरी मोहल्ले में एक 32 वर्षीय युवती ने आत्महत्या कर ली है. घटना की वजह के संबंध में बताया जा रहा है कि विनीता डॉक्टर बनना चाहती थी. इसके लिए उसने कई बार नीट का एग्जाम दिया पर सफलता नहीं मिली. इसी डिप्रेशन में आकर उसने मौत को गले लगा लिया.
क्या है पूरा मामला
दुमका शहर के बंदरजोरी मोहल्ले में 32 वर्षीया युवती विनीता ने आत्महत्या कर ली है. युवती के पिता कैलाश रजक कोल कंपनी के रिटायर्ड कर्मी हैं जबकि माता बाल विकास परियोजना में कार्यरत हैं. छात्रा के पिता ने बताया कि विनिता छह बहनों में तीसरी पर थीं, पहली और दूसरी बेटी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रही है, दोनों की शादी हो चुकी है. विनिता तीसरी थी लेकिन उसने शादी नहीं की. उसका कहना था कि जब तक डॉक्टर नहीं बनेगी तब तक वह शादी नहीं करेंगी.
हालांकि पिता ने भी उस पर शादी के लिए कोई दबाव भी नहीं बनाया और चौथी पुत्री की भी शादी कर दी थी. तीन बेटियों को लेकर कैलाश रजक दुमका के बंदरजोरी मोहल्ले में किराए पर रहने लगे थे. मेडिकल की तैयारी के लिए वह कोटा में तैयारी भी की थी और कई बार नीट का एग्जाम भी दिया पर सफलता नहीं मिली. इससे वह डिप्रेशन में चली गई थी.
छात्रा के पिता ने बताया कि उनकी पत्नी रांची गयी हुई थी और शाम में वे भी बाजार गए थे. घर पर विनिता और दोनों छोटी बहनें थीं. बहनों ने बताया कि विनिता अपने कमरे में मोबाइल चला रही थी, अचानक उसके चिखने की आवाज सुनाई दी. दोनों बहन जब विनिता के कमरे में गई तो वह मृत अवस्था में मिली. पिता ने तुरंत नगर थाना की पुलिस को सूचित किया. पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और शव को अपने कब्जे में लिया.
क्या कहते हैं थाना प्रभारी
इस पूरे मामले पर दुमका नगर थाना प्रभारी अशोक राम ने बताया कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए एडमिशन नहीं होने की वजह से युवती डिप्रेशन में चली गई थी. उन्होंने बताया कि जानकारी मिलने के बाद हम लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़कर डेडबॉडी को को कब्जे में लिया गया.. उन्होंने बताया कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
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