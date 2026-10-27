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ऑफिस बंद होने के बाद एडमिशन लेने रिम्स पहुंचीं लोहरदगा की कविता, एडमिशन का था आखिरी दिन! जानें, पूरा मामला

ऑफिस बंद होने के बाद एडमिशन लेने रिम्स पहुंचीं लोहरदगा की कविता ( ETV Bharat )

रांची: रिम्स के डेंटल इंस्टिट्यूट में BDS में नामांकन के लिए आज शाम छह बजे के करीब एक युवती पहुंचीं. इसके बाद जो हुआ वो वाकई काबिल-ए-तारीफ है.

वह गार्ड से कहती है कि उसे BDS में नामांकन लेना है. गार्ड उसे कल आने की सलाह देता है लेकिन उसे भी शायद यह पता नहीं होता है कि आज उस छात्रा के BDS कोर्स में नामांकन का अंतिम दिन है और नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर पूरा फॉर्म अपलोड करना होता है. इधर कविता निराश होकर रिम्स से बाहर, अपने घर लौटने के लिए निकल जाती है और उधर पूरा वाक्या वह गार्ड एडमिशन इंचार्ज डॉ विष्णुपति सिंह को बताता है.