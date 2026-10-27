ऑफिस बंद होने के बाद एडमिशन लेने रिम्स पहुंचीं लोहरदगा की कविता, एडमिशन का था आखिरी दिन! जानें, पूरा मामला
रांची के रिम्स में दफ्तर बंद होने के बाद पहुंचा छात्रा का नामांकन लिया गया. जिसकी खूब प्रशंसा हो रही है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 12:39 AM IST
रांची: रिम्स के डेंटल इंस्टिट्यूट में BDS में नामांकन के लिए आज शाम छह बजे के करीब एक युवती पहुंचीं. इसके बाद जो हुआ वो वाकई काबिल-ए-तारीफ है.
वह गार्ड से कहती है कि उसे BDS में नामांकन लेना है. गार्ड उसे कल आने की सलाह देता है लेकिन उसे भी शायद यह पता नहीं होता है कि आज उस छात्रा के BDS कोर्स में नामांकन का अंतिम दिन है और नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर पूरा फॉर्म अपलोड करना होता है. इधर कविता निराश होकर रिम्स से बाहर, अपने घर लौटने के लिए निकल जाती है और उधर पूरा वाक्या वह गार्ड एडमिशन इंचार्ज डॉ विष्णुपति सिंह को बताता है.
इसके बाद रिम्स में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन में लगे चिकित्सक जो कदम उठाते हैं उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है. रिम्स के डॉक्टरों की मानवीय संवेदना से कविता की मेहनत जाया होने से बच गया. वह रास्ते मे ही थी तब उसे फोन कर जल्द रिम्स आने को कहा जाता है. बंद कार्यालय देर रात में खुलता है और कविता का BDS में नामांकन कर सभी प्रक्रिया पूरी की जाती है. अगर आज कविता का एडमिशन नहीं होता तो उसका एक साल तो जाया होता ही, नियमानुसार अगले वर्ष भी नीट की परीक्षा देने की पात्रता खो देती.
लोहरदगा निवासी कविता को बीडीएस (बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवंटन पत्र प्रवेश की अंतिम तिथि के दिन शाम को प्राप्त हुआ. आवंटन पत्र मिलने के बाद वह शाम छह बजे के पश्चात रिम्स डेंटल कॉलेज पहुंचीं. उस समय तक कॉलेज कार्यालय बंद हो गया था क्योंकि कार्यालय बंद होने का निर्धारित समय शाम 5 बजे है.
ऐसी विषम परिस्थिति में डॉ. सुभाष चंद्र, डॉ. बिष्णुपति सिंह, डॉ. शांताल नाइक एवं डॉ. अभय जैन सहित लिपिकीय कर्मचारी रंजन सिंह ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा एवं मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए देर रात तक रुककर छात्रा के प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
रिम्स के निदेशक डॉ डीके सिन्हा ने कार्यालय को दोबारा खोल कर कविता का नामांकन प्रक्रिया पूरी करने में सहयोग करने वाले सभी चिकित्सकों और स्टाफ की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज ही नामांकन प्रक्रिया पूरी कर डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी था. ऐसे में डॉ विष्णुपति और अन्य चिकित्सकों ने काबिलेतारीफ काम किया है.
उन्होंने कहा कि कविता के BDS में नामांकन से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया गया, प्रवेश संबंधी औपचारिकताएँ पूरी की गईं. साथ ही आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड कर प्रवेश प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई.
यदि अंतिम तिथि को कविता का प्रवेश नहीं हो पाता, तो निर्धारित प्रवेश नियमों के अनुसार उन्हें अगले वर्ष की नीट-यूजी परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता खोने जैसी गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता था. इससे उनके शैक्षणिक भविष्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाने के सपने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी आशंका थी.
निदेशक ने कहा कि कॉलेज के अधिकारियों एवं कर्मचारी रंजन सिंह के इस संवेदना पूर्ण कार्य से उस मेधावी छात्रा का प्रवेश सुनिश्चित हो सका और उनका शैक्षणिक भविष्य प्रभावित होने से बच गया. यह घटना दर्शाती है कि शैक्षणिक संस्थानों में नियमों के दायरे में रहते हुए कर्तव्य के प्रति समर्पण, मानवीय दृष्टिकोण और समय पर किए गए प्रयास किसी विद्यार्थी के जीवन में कितना महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया सकता है.
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