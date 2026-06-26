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झालावाड़ में दर्दनाक हादसा: बाइक फिसलने से ससुर-दामाद की मौत, खाई में रातभर पड़े रहे शव

अस्पताल में मौजूद शोकाकुल परिजन ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में टोडरी जगन्नाथ रोड पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में ससुर और दामाद की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद दोनों के शव पूरी रात खाई में पड़े रहे. मार्ग पर आवाजाही कम होने के कारण किसी की नजर उन पर नहीं पड़ी, जब शुक्रवार सुबह ग्रामीण रोड से गुजरे तो उन्होंने दोनों शवों को देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ. बाइक फिसलकर खाई में गिरी: मामले में जानकारी देते हुए मनोहर थाना प्रभारी महेंद्र कुमार यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश के मृगवास थाना क्षेत्र के उमरिया निवासी गजराज सिंह व प्रभुलाल दोनों बड़े दामाद के घर नेश गुजरान आए हुए थे. बाद में दोनों एक ही बाइक पर सवार होकर अपने घर के लिए रवाना हुए थे. इसी दौरान रास्ते में टोडरी जगन्नाथ के समीप पुलिया के मोड़ पर अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक फिसलकर खाई में जा गिरी. इसे भी पढ़ें- खाटूश्यामजी जा रहे श्रद्धालुओं को तेज रफ्तार पिकअप ने कुचला, महिला की मौत और दो गंभीर घायल