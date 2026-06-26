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झालावाड़ में दर्दनाक हादसा: बाइक फिसलने से ससुर-दामाद की मौत, खाई में रातभर पड़े रहे शव

झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में टोडरी जगन्नाथ रोड पर बाइक दुर्घटना में ससुर-दामाद की मौके पर मौत हो गई.

Jhalawar bike accident
अस्पताल में मौजूद शोकाकुल परिजन (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 26, 2026 at 1:06 PM IST

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झालावाड़: जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में टोडरी जगन्नाथ रोड पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में ससुर और दामाद की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद दोनों के शव पूरी रात खाई में पड़े रहे. मार्ग पर आवाजाही कम होने के कारण किसी की नजर उन पर नहीं पड़ी, जब शुक्रवार सुबह ग्रामीण रोड से गुजरे तो उन्होंने दोनों शवों को देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ.

बाइक फिसलकर खाई में गिरी: मामले में जानकारी देते हुए मनोहर थाना प्रभारी महेंद्र कुमार यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश के मृगवास थाना क्षेत्र के उमरिया निवासी गजराज सिंह व प्रभुलाल दोनों बड़े दामाद के घर नेश गुजरान आए हुए थे. बाद में दोनों एक ही बाइक पर सवार होकर अपने घर के लिए रवाना हुए थे. इसी दौरान रास्ते में टोडरी जगन्नाथ के समीप पुलिया के मोड़ पर अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक फिसलकर खाई में जा गिरी.

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रातभर खाई में पड़े रहे शव: थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई. दुर्घटना सुनसान स्थान पर होने और रात के समय होने के कारण किसी राहगीर की नजर उन पर नहीं पड़ी. इसके चलते दोनों के शव पूरी रात खाई में पड़े रहे. शुक्रवार सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने शव खाई में पड़े देखे तो तुरंत पुलिस और परिजनों को सूचना दी. सूचना मिलते ही मनोहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर एंबुलेंस की सहायता से मनोहर थाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया.

तेज मोड़ पर हुआ हादसा: इधर घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण एकत्र हो गए. थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करा दिया है और शव परिजनों को सौंप दिए हैं. वहीं, पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है. प्रारंभिक जांच में तेज मोड़ पर बाइक का संतुलन बिगड़ने से हादसा होना सामने आया है. इस दर्दनाक घटना से दोनों परिवारों में शोक की लहर छा गई है.

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