कोटा: मंडी में गेहूं बेचने आए किसान की मौत, करोड़ों का रेवेन्यू देने वाली मंडी में नहीं मिली चिकित्सा
कोटा की भामाशाह कृषि उपज मंडी में गेहूं बेचने आए 54 वर्षीय किसान हंसराज बैरागी की मौत हो गई.
Published : April 8, 2026 at 4:52 PM IST
कोटा: भामाशाह कृषि उपज मंडी में बुधवार दोपहर को गेहूं बेचने आए एक किसान की अचानक मौत हो गई. मृतक की पहचान कोटा जिले के देवली माझी थाना क्षेत्र के झाड़ आमली गांव निवासी 54 वर्षीय हंसराज बैरागी के रूप में हुई है. अनंतपुरा थाना अधिकारी रमेश कविया ने बताया कि दोपहर के समय किसान की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह बोरियों पर ही बेहोश होकर गिर पड़े.
थानाधिकारी ने बताया कि आसपास भीड़ जमा होने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंती. किसान को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है. चिकित्सकों ने प्रारंभिक रूप से हृदय गति रुकने को मौत का कारण बताया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सटीक कारण की पुष्टि होगी.
गेहूं बेचने आया था किसान: मृतक के बेटे अजय ने बताया कि उनके पिता पिकअप से गेहूं लेकर मंडी आए थे. आढ़तिये के जरिए खुली बोली में फसल बेचने की तैयारी थी. कुछ लोगों ने सूचना दी कि पिताजी बेहोश पड़े हैं, जब तक वे कोटा पहुंचे, तब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जा चुका था. अजय ने कहा कि उनके पिता को पहले से कोई बीमारी नहीं थी.
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मंडी सेक्रेटरी मनोज कुमार मीणा ने कहा कि मंडी के नंबर एक गेट के पास डिस्पेंसरी है और एंबुलेंस भी उपलब्ध है. हालांकि, लोगों ने शायद सोचा कि किसान आराम कर रहे हैं, इसलिए ध्यान नहीं दिया. उन्होंने बताया कि हम्माल और व्यापारियों को डिस्पेंसरी की जानकारी है और आगे अनाउंसमेंट भी करवा दिया जाएगा.
समय पर नहीं मिला इलाज: हाड़ौती किसान आंदोलन के संयोजक कुंदन चीता ने इस घटना पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि भामाशाह मंडी में किसान करोड़ों का व्यापार करते हैं. पूरे हाड़ौती संभाग के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी किसान यहां माल बेचने आते हैं. डिस्पेंसरी होने के बावजूद तत्काल उपचार नहीं मिलना दुखद है, अगर समय पर चिकित्सकीय मदद मिल जाती तो किसान की जान बचाई जा सकती थी.
कुंदन चीता ने आगे कहा कि सीजन में रोजाना 5 से 7 हजार लोग मंडी में रहते हैं, जिनमें किसान, हम्माल, व्यापारी, मुनीम, सिक्योरिटी गार्ड और चालक शामिल हैं. सरकार को मंडी से करोड़ों रुपये का राजस्व मिलता है, लेकिन किसानों को पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी ठीक से उपलब्ध नहीं हैं.
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