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कोटा: मंडी में गेहूं बेचने आए किसान की मौत, करोड़ों का रेवेन्यू देने वाली मंडी में नहीं मिली चिकित्सा

भामाशाह कृषि उपज मंडी, कोटा ( ETV Bharat Kota )

कोटा: भामाशाह कृषि उपज मंडी में बुधवार दोपहर को गेहूं बेचने आए एक किसान की अचानक मौत हो गई. मृतक की पहचान कोटा जिले के देवली माझी थाना क्षेत्र के झाड़ आमली गांव निवासी 54 वर्षीय हंसराज बैरागी के रूप में हुई है. अनंतपुरा थाना अधिकारी रमेश कविया ने बताया कि दोपहर के समय किसान की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह बोरियों पर ही बेहोश होकर गिर पड़े. थानाधिकारी ने बताया कि आसपास भीड़ जमा होने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंती. किसान को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है. चिकित्सकों ने प्रारंभिक रूप से हृदय गति रुकने को मौत का कारण बताया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सटीक कारण की पुष्टि होगी. गेहूं बेचने आया था किसान: मृतक के बेटे अजय ने बताया कि उनके पिता पिकअप से गेहूं लेकर मंडी आए थे. आढ़तिये के जरिए खुली बोली में फसल बेचने की तैयारी थी. कुछ लोगों ने सूचना दी कि पिताजी बेहोश पड़े हैं, जब तक वे कोटा पहुंचे, तब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जा चुका था. अजय ने कहा कि उनके पिता को पहले से कोई बीमारी नहीं थी. इसे भी पढ़ें- बारां में किसान की संदिग्ध अवस्था में मौत, 16 बीघा धान की फसल में हुआ था खराबा