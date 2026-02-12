ETV Bharat / state

स्ट्रॉबेरी की खेती ने बदल दी किसान की जिंदगी, अब जिले के लिए बने मिसाल

प्रगतिशील किसान देवकरण की देखादेखी अब आसपास के अन्य लोग भी उसके खेत पर पहुंचकर स्ट्रॉबेरी की फसल लगाने की जानकारी ले रहे हैं.

strawberries in Kuchamancity
स्ट्राबेरी के खेत में प्रगतिशील किसान देवकरण (दाएं) (ETV Bharat Kuchamancity)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 12, 2026 at 12:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामनसिटी: राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले में एक किसान ने स्ट्रॉबेरी की खेती कर नई मिसाल कायम की है. नावां उपखंड के मीठड़ी गांव के प्रगतिशील किसान देवकरण कुमावत ने आधुनिक कृषि तकनीक और जैविक विधियों से स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की और अब वे जिले के किसानों के लिए प्रेरणादायी मॉडल बन गए हैं.

किसान देवकरण कुमावत ने बताया कि उन्होंने आम फसलों से हटकर कुछ नया करने का फैसला किया और स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की. डीडवाना-कुचामन जैसे नए जिले में इस तरह की फसल की खेती अब तक किसानों के लिए एक सपना मानी जाती थी, लेकिन देवकरण ने हार नहीं मानी और कृषि विभाग की मदद से स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की.

पढ़ें: जैविक खेती: केंचुए की खाद से सुधर रही मिट्टी की सेहत, खेत में लहलहा रही फसल

कृषि अधिकारी हरि ओम सिंह राणावत ने बताया कि देवकरण ने अपने खेत में फार्म पौंड और सोलर सिस्टम लगवाया और आधुनिक मल्चिंग तकनीक, ड्रिप सिंचाई और जैविक खाद का उपयोग करते हुए करीब 3000 पौधे लगाए. उन्होंने कहा कि स्ट्रॉबेरी जैसी संवेदनशील फसल के लिए तापमान संतुलन और अनुकूल वातावरण का विशेष ध्यान रखा गया और पूरी खेती जैविक पद्धति से की गई.

देवकरण का कहना था कि उनकी स्ट्रॉबेरी बाजार में अच्छे भाव में बिक रही है और उन्हें लाभ मिलना शुरू हो गया है. सीमित क्षेत्र में अधिक मुनाफा देने वाली यह फसल पारंपरिक खेती से कहीं अधिक लाभकारी साबित हो रही है. अब आसपास के किसान भी उनके खेत पर पहुंचकर स्ट्रॉबेरी की फसल लगाने की जानकारी ले रहे हैं.

कृषि अधिकारी हरि ओम सिंह राणावत ने कहा कि मल्चिंग शीट से मिट्टी की नमी बनी रहती है और खरपतवार नियंत्रण होता है, वहीं ड्रिप सिंचाई से जल की बचत के साथ उत्पादन भी बढ़ता है. उन्होंने देवकरण को जिले के किसानों के लिए रोल मॉडल बताया और कहा कि आधुनिक तकनीक और जैविक खेती अपनाकर किसान अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- बिना रसायन जैविक खाद से फसल को दे रहे 'ताकत', सर्दी में उगाया स्ट्रॉबेरी व ड्रैगन फ्रूट

इसे भी पढ़ें- जैविक खेती विकल्प नहीं किसानों की है जरूरत, मिट्टी की सुधर रही सेहत पर चुनौतियां हैं बरकरार

TAGGED:

PROGRESSIVE FARMER
CULTIVATION OF STRAWBERRIES
GOOD PROFIT IN STRAWBERRIES
STRAWBERRIES IN KUCHAMANCITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.