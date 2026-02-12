स्ट्रॉबेरी की खेती ने बदल दी किसान की जिंदगी, अब जिले के लिए बने मिसाल
प्रगतिशील किसान देवकरण की देखादेखी अब आसपास के अन्य लोग भी उसके खेत पर पहुंचकर स्ट्रॉबेरी की फसल लगाने की जानकारी ले रहे हैं.
Published : February 12, 2026 at 12:13 PM IST
कुचामनसिटी: राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले में एक किसान ने स्ट्रॉबेरी की खेती कर नई मिसाल कायम की है. नावां उपखंड के मीठड़ी गांव के प्रगतिशील किसान देवकरण कुमावत ने आधुनिक कृषि तकनीक और जैविक विधियों से स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की और अब वे जिले के किसानों के लिए प्रेरणादायी मॉडल बन गए हैं.
किसान देवकरण कुमावत ने बताया कि उन्होंने आम फसलों से हटकर कुछ नया करने का फैसला किया और स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की. डीडवाना-कुचामन जैसे नए जिले में इस तरह की फसल की खेती अब तक किसानों के लिए एक सपना मानी जाती थी, लेकिन देवकरण ने हार नहीं मानी और कृषि विभाग की मदद से स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की.
कृषि अधिकारी हरि ओम सिंह राणावत ने बताया कि देवकरण ने अपने खेत में फार्म पौंड और सोलर सिस्टम लगवाया और आधुनिक मल्चिंग तकनीक, ड्रिप सिंचाई और जैविक खाद का उपयोग करते हुए करीब 3000 पौधे लगाए. उन्होंने कहा कि स्ट्रॉबेरी जैसी संवेदनशील फसल के लिए तापमान संतुलन और अनुकूल वातावरण का विशेष ध्यान रखा गया और पूरी खेती जैविक पद्धति से की गई.
देवकरण का कहना था कि उनकी स्ट्रॉबेरी बाजार में अच्छे भाव में बिक रही है और उन्हें लाभ मिलना शुरू हो गया है. सीमित क्षेत्र में अधिक मुनाफा देने वाली यह फसल पारंपरिक खेती से कहीं अधिक लाभकारी साबित हो रही है. अब आसपास के किसान भी उनके खेत पर पहुंचकर स्ट्रॉबेरी की फसल लगाने की जानकारी ले रहे हैं.
कृषि अधिकारी हरि ओम सिंह राणावत ने कहा कि मल्चिंग शीट से मिट्टी की नमी बनी रहती है और खरपतवार नियंत्रण होता है, वहीं ड्रिप सिंचाई से जल की बचत के साथ उत्पादन भी बढ़ता है. उन्होंने देवकरण को जिले के किसानों के लिए रोल मॉडल बताया और कहा कि आधुनिक तकनीक और जैविक खेती अपनाकर किसान अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं.
