ETV Bharat / state

स्ट्रॉबेरी की खेती ने बदल दी किसान की जिंदगी, अब जिले के लिए बने मिसाल

कुचामनसिटी: राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले में एक किसान ने स्ट्रॉबेरी की खेती कर नई मिसाल कायम की है. नावां उपखंड के मीठड़ी गांव के प्रगतिशील किसान देवकरण कुमावत ने आधुनिक कृषि तकनीक और जैविक विधियों से स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की और अब वे जिले के किसानों के लिए प्रेरणादायी मॉडल बन गए हैं.

किसान देवकरण कुमावत ने बताया कि उन्होंने आम फसलों से हटकर कुछ नया करने का फैसला किया और स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की. डीडवाना-कुचामन जैसे नए जिले में इस तरह की फसल की खेती अब तक किसानों के लिए एक सपना मानी जाती थी, लेकिन देवकरण ने हार नहीं मानी और कृषि विभाग की मदद से स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की.

पढ़ें: जैविक खेती: केंचुए की खाद से सुधर रही मिट्टी की सेहत, खेत में लहलहा रही फसल

कृषि अधिकारी हरि ओम सिंह राणावत ने बताया कि देवकरण ने अपने खेत में फार्म पौंड और सोलर सिस्टम लगवाया और आधुनिक मल्चिंग तकनीक, ड्रिप सिंचाई और जैविक खाद का उपयोग करते हुए करीब 3000 पौधे लगाए. उन्होंने कहा कि स्ट्रॉबेरी जैसी संवेदनशील फसल के लिए तापमान संतुलन और अनुकूल वातावरण का विशेष ध्यान रखा गया और पूरी खेती जैविक पद्धति से की गई.