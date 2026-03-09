झालावाड़: खेत से चारा लेकर लौट रहे किसान को अज्ञात वाहन ने कुचला, नाराज ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम
हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने नागोनिया टोल पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया.
Published : March 9, 2026 at 1:49 PM IST
झालावाड़: जिले के मेगा हाईवे पर बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में अज्ञात कार की टक्कर से एक किसान की मौत हो गई. हादसा नागोनिया टोल के पास हुआ, जहां खेत से चारा लेकर घर लौट रहे किसान मन्नालाल नागर (48) निवासी लड़ानियां को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मन्नालाल नागर की मौके पर ही मौत हो गई.
पुलिस ने सोमवार सुबह मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया, लेकिन इस बीच घटना से आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने नागोनिया टोल पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन से मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने, हाईवे पर स्पीड ब्रेकर बनाने, आसपास हुए अतिक्रमण हटाने और क्षेत्र में बस स्टैंड बनाने की मांग की.
प्रशासन ने की समझाइश: प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पूर्व विधायक नरेंद्र नागर, खानपुर एसडीएम रजत कुमार विजयवर्गीय, तहसीलदार हेमराज कपूर और सीआई रविन्द्र सिंह पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों से समझाइश कर मामले को शांत कराने का प्रयास किया और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया.
ग्रामीणों ने हटाया जाम: इस दौरान मौके पर पहुंचे खानपुर एसडीएम रजत कुमार विजयवर्गीय ने बताया कि बीती रात अज्ञात कार ने किसान को टक्कर मार दी थी. उन्होंने बताया कि ग्रामीण के द्वारा मृतक के परिजनों को मुआवजा स्पीड ब्रेकर तथा अतिक्रमण हटाने की मांग की जा रही थी. उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को आयुष्मान दुर्घटना बीमा के तहत आवेदन करवाकर सहायता राशि दिलवाई जाएगी. एसडीएम ने बताया कि फिलहाल प्रदर्शनकारियों ने रास्ते से जाम हटा लिया है.
इधर ग्रामीणों ने बताया कि टोल के पास मुख्य सड़क पर होटल होने के कारण अक्सर वाहनों की भीड़ और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे यहां बार-बार हादसे होते रहते हैं. ऐसे में सड़क सुरक्षा के लिए स्थायी समाधान जरूरी है. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित रहे और कुछ समय के लिए मेगा हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा. पुलिस ने अज्ञात कार चालक की तलाश शुरू कर दी है.
