झालावाड़: खेत से चारा लेकर लौट रहे किसान को अज्ञात वाहन ने कुचला, नाराज ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम

झालावाड़: जिले के मेगा हाईवे पर बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में अज्ञात कार की टक्कर से एक किसान की मौत हो गई. हादसा नागोनिया टोल के पास हुआ, जहां खेत से चारा लेकर घर लौट रहे किसान मन्नालाल नागर (48) निवासी लड़ानियां को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मन्नालाल नागर की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने सोमवार सुबह मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया, लेकिन इस बीच घटना से आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने नागोनिया टोल पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन से मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने, हाईवे पर स्पीड ब्रेकर बनाने, आसपास हुए अतिक्रमण हटाने और क्षेत्र में बस स्टैंड बनाने की मांग की. इसे भी पढ़ें- बूंदी में ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत, भीलवाड़ा में टेंपो एक्सीडेंट में कई मजदूर घायल प्रशासन ने की समझाइश: प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पूर्व विधायक नरेंद्र नागर, खानपुर एसडीएम रजत कुमार विजयवर्गीय, तहसीलदार हेमराज कपूर और सीआई रविन्द्र सिंह पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों से समझाइश कर मामले को शांत कराने का प्रयास किया और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया.