6 साल पहले जिसे मृत मान किया अंतिम संस्कार, वह गोरखपुर में काट रहा उम्रकैद की सजा!
पश्चिमी सिंहभूम जिला के एक परिवार के सामने अजीब मुश्किल और वाकया सामने आया है.
Published : July 24, 2026 at 4:13 PM IST
चाईबासाः पश्चिमी सिंहभूम जिला के गोइलकेरा प्रखंड से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हैरानी में डाल दिया है.
छह साल पहले जिस युवक को परिवार ने लापता होने के बाद मृत मान लिया और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था. उसकी पत्नी ने सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार दूसरी शादी कर ली थी. अब पता चला है कि वह युवक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जेल में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.
जानकारी के अनुसार, गोइलकेरा प्रखंड के बोरोई गांव निवासी 38 वर्षीय दुगा मारला उर्फ दोगे मारला को गोरखपुर की एक अदालत ने हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत के फैसले के बाद यह सनसनीखेज मामला सामने आया.
2020 में अचानक हुआ था लापता
परिजनों के मुताबिक, वर्ष 2020 में दुगा मारला अपनी बहन के घर सोनुआ प्रखंड के नुवागांव गया था. इसके बाद वह बिना किसी को बताए अचानक लापता हो गया. परिवार ने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां काफी तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. लंबे समय तक कोई जानकारी नहीं मिलने पर परिवार ने उसे मृत मान लिया और आदिवासी परंपरा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर दिया.
दुगा के लापता होने के बाद उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली. वहीं, उसके तीनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके भाई सेड़गा मारला ने संभाल ली. वर्तमान में उसकी मां सुरु मारला और भाई पैतृक घर में रहते हैं.
रेलवे स्टेशन के पास ईंट से हमला कर की थी हत्या
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम प्रकाश सिंह के अनुसार, यह मामला पिपराइच थाना क्षेत्र के उनौला दोयम का है. 15 अक्टूबर 2021 की रात करीब 10:30 बजे महाजन नामक व्यक्ति रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहे थे. इसी दौरान दुगा मारला ने उनके सिर पर ईंट से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने जांच के बाद दुगा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
इस मामले की सुनवाई के दौरान गोरखपुर के अपर सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दुगा मारला को दोषी ठहराया. अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
व्हाट्सएप संदेश को समझा था अफवाह
परिजनों ने बताया कि अक्टूबर 2025 में एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर संदेश मिला था कि दुगा मारला गोरखपुर जेल में बंद है. परिवार ने इसे किसी शरारत या ठगी का प्रयास समझकर नजरअंदाज कर दिया. लेकिन अब अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाए जाने की आधिकारिक जानकारी मिलने के बाद उन्हें विश्वास हुआ कि दुगा जीवित है.
यह मामला पूरे पश्चिमी सिंहभूम में चर्चा का विषय बना हुआ है. एक ओर परिवार, जिसने छह साल पहले उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, अब उसके जीवित होने की खबर से स्तब्ध है. वहीं हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा ने इस घटना को और भी सनसनीखेज बना दिया है.
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