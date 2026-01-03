ETV Bharat / state

बेटे की याद में बकरी का जन्मदिन, केक काटकर परिवार ने मनाया जश्न

बर्थडे को खास बनाने की कोशिश: किसी इंसान के जन्मदिन की तरह ही इस परिवार ने बकरी का बर्थडे मनाने का इंतजाम किया था. घर को रंग-बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया. दीवार पर 'Happy Birthday' लिखा. जमीन पर फूलों की सजावट की गई और बीच में सजे मंच पर केक रखा गया. खास बात यह रही कि केक पर 'पुष्पांजलि' की फोटो भी लगी हुई थी. मोमबत्तियां जलाई गई, फूल चढ़ाए गए और पूरे सम्मान के साथ बकरी के सामने केक काटा गया.

बकरी के जन्मदिन का वीडियो: शहर के बिट्ठलपुर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है. बर्थडे का ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यहां परिवार ने अपनी पालतू बकरी का जन्मदिन पूरे धूमधाम से मनाया. इस बकरी का नाम 'पुष्पांजलि' रखा गया है.

जमुई: वैसे तो आपने जन्मदिन मनाने का एक से बढ़कर एक अंदाज देखा होगा लेकिन जमुई से जो तस्वीर है, वह बहुत अलग और बहुत खास है. जहां एक फैमिली ने अपने बेटे की याद में बकरी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया है. परिवार ने तमाम सदस्यों ने बकरी के साथ केक काटा और धूमधाम से जश्न भी मनाया.

बच्चे को खोने के बाद हर साल जन्मदिन मनाती है फैमिली (ETV Bharat)

बेटे की तरह मनाता बकरी का जन्मदिन: फैमिली मेंबर्स ने बकरी को माला पहनाया, प्यार से सहलाया और उसे केक खिलाया. एक पल को देखने वालों को ऐसा लगा, मानो यह किसी बच्चे का जन्मदिन हो. आसपास मौजूद लोग भी इस अनोखे जश्न को मोबाइल कैमरे में कैद करते दिखे. परिवार का कहना है कि पुष्पांजलि सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि घर का सदस्य है. इसी भावनात्मक जुड़ाव के चलते उसका जन्मदिन हर साल खास तरीके से मनाया जाता है.

'पुष्पांजलि' के साथ केक काटता परिवार (ETV Bharat)

बेटे की 2020 में हो गई मौत: बिठलपुर इलाके के वार्ड नंबर 17 के सिंटू कुमार सिंह ने बकरी के जन्मदिन मानने को लेकर बताया कि मेरा दो जुड़वा लड़का था. एक बेटे कुश सिंह अर्जुन को नानी के घर से उपहार के तौर पर बकरी मिली थी, जिससे वह बहुत प्यार करता था लेकिन साल 2020 में कोरोना काल में उसकी मौत हो गई. बेटे की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में था. उसी दौरान वह बकरी भी मर गई लेकिन उसकी एक बच्ची जीवित है, जिसे बेटे की याद समझ कर हमलोगों ने उसे बेटे की तरह पाला और बड़ा किया. उसी के बाद उसका बर्थ डे मनाया जाने लगा.

'पुष्पांजलि' बकरी (ETV Bharat)

"मेरे बेटे को उसकी नानी ने बकरी गिफ्ट किया था. वह उसे बहुत चाहता था. कोरोना काल में पहले बेटा गुजर गया और उसके बाद बकरी भी मर गई लेकिन उसकी एक बच्ची (मेमना) जीवित रही. उसे हमलोगों ने परिवार के सदस्यों की तरह रखा ओर लगातार 2020 से इसका जन्मदिन मना रहे हैं."- सिंटू कुमार सिंह, बकरी का जन्मदिन वाले शख्स

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो: जैसे ही सोशल मीडिया पर बकरी के बर्थडे का वीडियो वायरल हुआ, लोगों की प्रतिक्रियाओं आने लगी. कोई इसे प्यार और अपनापन बता रहा है तो कोई इसे जमुई का सबसे अनोखा बर्थडे सेलिब्रेशन कह रहा है.

