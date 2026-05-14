AMU में बनेगी आधुनिक AI रिसर्च लैब; पूर्व छात्र के परिवार ने दान दिए 34 लाख रुपए
इंजीनियरिंग फैकल्टी में स्थापित होगी अत्याधुनिक AI प्रयोगशाला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 7:41 PM IST
अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) की पूर्व छात्र ने अपनी मातृ संस्था के प्रति गहरे लगाव और योगदान की एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की है. पूर्व छात्र एवं सऊदी अरब के गृह मंत्रालय में प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मसर्रत शिकोह की ओर से उनके पुत्र सैयद मोहम्मद वहीद ने विश्वविद्यालय को 34 लाख रुपये अनुदान दिया है.
यह राशि जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (ZHCET) में एक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रिसर्च लैब की स्थापना के लिए दी गई है. यह अनुदान एएमयू की कुलपति प्रो. नइमा खातून को औपचारिक रूप से सौंपा गया है.
AI एंबेसडर हैं सैयद मोहम्मद वहीद
सैयद मोहम्मद वहीद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त AI एंबेसडर हैं और एआई एथिक्स विषय पर प्रकाशित लेखक भी हैं. वह ब्रिटेन सरकार की एक महत्वपूर्ण एआई परियोजना में एआई रिसर्च ऑफिसर के रूप में कार्य कर चुके हैं. नई एआई रिसर्च लैब में वह संस्थापक एवं रणनीतिक सलाहकार की भूमिका निभाएंगे.
एएमयू से उनके परिवार का भावनात्मक जुड़ाव
वहीद ने कहा कि एएमयू से उनके परिवार का भावनात्मक जुड़ाव रहा है और इसी भावना के तहत उन्होंने विश्वविद्यालय में ऐसी प्रयोगशाला स्थापित करने की परिकल्पना की, जो एआई अनुसंधान, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस को नई दिशा दे सके.
अत्याधुनिक क्षेत्रों में कार्य करेगी यह प्रयोगशाला
कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग में स्थापित होने वाली यह प्रयोगशाला एप्लाइड एआई रिसर्च, जनरेटिव एआई, एआई एजेंट्स, एजेंटिक एआई सिस्टम्स, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन (आरएजी) और एथिकल एआई फ्रेमवर्क्स जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में कार्य करेगी. इसके माध्यम से छात्रों को आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके साथ ही उद्योग और अकादमिक जगत के बीच सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा.
क्या बोले सैयद मोहम्मद वहीद?
इस दौरान सैयद मोहम्मद वहीद ने कहा कि उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एएमयू जैसे शैक्षणिक संस्थान तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक एआई पारिस्थितिकी तंत्र में सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाएं. उन्होंने विश्वास जताया कि यह लैब युवाओं की प्रतिभा को निखारने, नैतिक एआई अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और छात्रों को भविष्य की बुद्धिमान तकनीकों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
पूर्व छात्रों का है विश्वविद्यालय के प्रति भावनात्मक जुड़ाव
इस अवसर पर कुलपति प्रो. नइमा खातून ने कहा कि यह योगदान एएमयू के पूर्व छात्रों के विश्वविद्यालय के प्रति गहरे भावनात्मक जुड़ाव और जिम्मेदारी को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और शोध संबंधी आधारभूत संरचना को मजबूत करने के साथ-साथ नई पीढ़ी को ज्ञान सृजन और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करती हैं.
समारोह में सहकुलपति प्रो. मोहम्मद मोहसिन खान, रजिस्ट्रार प्रो. आसिम जफर, परीक्षा नियंत्रक डॉ. मुजीब उल्लाह जुबेरी, प्रॉक्टर प्रो. मोहम्मद नवेद खान, वित्त अधिकारी नूरुस सलाम और सैयद मोहम्मद वहीद के पिता सैयद हुसैन वहीद भी मौजूद रहे.
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