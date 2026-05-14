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AMU में बनेगी आधुनिक AI रिसर्च लैब; पूर्व छात्र के परिवार ने दान दिए 34 लाख रुपए

AMU में बनेगी आधुनिक AI रिसर्च लैब ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) की पूर्व छात्र ने अपनी मातृ संस्था के प्रति गहरे लगाव और योगदान की एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की है. पूर्व छात्र एवं सऊदी अरब के गृह मंत्रालय में प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मसर्रत शिकोह की ओर से उनके पुत्र सैयद मोहम्मद वहीद ने विश्वविद्यालय को 34 लाख रुपये अनुदान दिया है. यह राशि जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (ZHCET) में एक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रिसर्च लैब की स्थापना के लिए दी गई है. यह अनुदान एएमयू की कुलपति प्रो. नइमा खातून को औपचारिक रूप से सौंपा गया है. AI एंबेसडर हैं सैयद मोहम्मद वहीद सैयद मोहम्मद वहीद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त AI एंबेसडर हैं और एआई एथिक्स विषय पर प्रकाशित लेखक भी हैं. वह ब्रिटेन सरकार की एक महत्वपूर्ण एआई परियोजना में एआई रिसर्च ऑफिसर के रूप में कार्य कर चुके हैं. नई एआई रिसर्च लैब में वह संस्थापक एवं रणनीतिक सलाहकार की भूमिका निभाएंगे.

एएमयू से उनके परिवार का भावनात्मक जुड़ाव वहीद ने कहा कि एएमयू से उनके परिवार का भावनात्मक जुड़ाव रहा है और इसी भावना के तहत उन्होंने विश्वविद्यालय में ऐसी प्रयोगशाला स्थापित करने की परिकल्पना की, जो एआई अनुसंधान, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस को नई दिशा दे सके.

अत्याधुनिक क्षेत्रों में कार्य करेगी यह प्रयोगशाला