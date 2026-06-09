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शौक बड़ी चीज है! हजारीबाग में एक परिवार ने छत पर लगाए मियाजाकी के पेड़, अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगती है 3 लाख रुपये तक की कीमत

छत पर मियाजाकी आम की पैदावार ( Etv Bharat )