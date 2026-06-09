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शौक बड़ी चीज है! हजारीबाग में एक परिवार ने छत पर लगाए मियाजाकी के पेड़, अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगती है 3 लाख रुपये तक की कीमत

हजारीबाग में एक परिवार ने बड़े ही शौक से मियाजाकी आम का पेड़ अपने घर की छत पर लगाया. अब उसमें फल आने लगे हैं.

Miyazaki mango cultivation on rooftop
छत पर मियाजाकी आम की पैदावार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 9, 2026 at 7:07 PM IST

3 Min Read
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हजारीबाग: दुनिया के सबसे महंगे और दुर्लभ प्रजाति मियाजाकी आम की खेती हजारीबाग में भी संभव है. यहां एक परिवार अपने घर की छत पर शौक से मियाजाकी आम की खेती कर रहा है. दरअसल, मियाजाकी आम की उत्पत्ति जापान के मियाजाकी प्रांत में हुई है. तभी से इस आम का नाम मियाजाकी आम पड़ गया है. इसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में डेढ़ लाख से 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम होती है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1.5 लाख से 3 लाख रुपये

हजारीबाग में इन दिनों महंगे और दुर्लभ आम मियाजाकी की खूब चर्चा हो रही है. इसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1.5 लाख से 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक होती है. पुराने सदर ब्लॉक के निकट रहने वाले जयराम शर्मा ने अपने घर की छत पर इस पौधे को लगाया है. 3 साल पहले उन्होंने पौधे को ऑनलाइन मंगवाया था. अब उस पेड़ ने फल देना शुरू कर दिया है.

घर की छत पर मियाजाकी आम की पैदावार (Etv Bharat)

महंगी प्रजाति का फल है मियाजाकी आम

बैगनी रंग के आम की चर्चा ऐसी हो रही है कि हर कोई उसे देखने के लिए पहुंच रहा है. पेड़ लगाने वाले सेवानिवृत्ति जयराम शर्मा बताते हैं कि अपने रंग, स्वाद और खासियत के कारण यह खास है. इस बार पेड़ में 5 फल आए हैं. बड़े ही शौक से इस पेड़ को लगाया है. उनका कहना है कि यह दुनिया की सबसे महंगी प्रजाति का आम है लेकिन इसे बेचना नहीं है बल्कि इसका स्वाद लेना है.

हजारीबाग के मौसम में अनुकूल है मियाजाकी की खेती

आम का पेड़ लगाने वाले जयराम शर्मा के बेटे बताते हैं कि जब यह छत पर वह भी ड्रम में लग सकता है, तो किसान भी अपने खेतों में इस फल की खेती कर सकते हैं. हजारीबाग का मौसम मियाजाकी की खेती के लिए उपयुक्त माना जा सकता है. इन्होंने किसानों से कहा कि अपने खेत में एक बार जरूर यह फल लगाएं. फल आना शुरू हो गया तो किसान के आय को बढ़ाया जा सकता है.

जापान में हुई है मियाजाकी आम की उत्पत्ति

मियाजाकी आम दुनिया की सबसे महंगी और दुर्लभ आम की किस्मों में से एक है. हजारीबाग में भी इस पेड़ को लगाया गया है, जो इस ओर इशारा कर रहा है कि यहां भी इस आम की खेती हो सकती है. मियाजाकी आम की उत्पत्ति, जापान के मियाजाकी प्रांत में हुई है. तभी से इस आम का नाम मियाजाकी आम पड़ गया. जापानी भाषा में 'ताई-नो-तामागो' या 'सूरज का अंडा' भी कहा जाता है. यह आम अपने आकर्षक गहरे बैंगनी रंग, अत्यधिक मिठास और उच्च पोषण मूल्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है.

खाने में होता है बेहद मीठा

फल का वजन सामान्यत 350 से 900 ग्राम तक होता है. इसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1.5 लाख से 3 लाख रूपये प्रति किलोग्राम तक होती है. मियाजाकी आम में शर्करा की मात्रा सामान्य आमों की तुलना में अधिक होती है, जिससे इसका स्वाद बेहद मीठा होता है. मियाजाकी आम में एंटीऑक्सीडेंट, बीटा-कैरोटीन और फोलिक एसिड प्रचूर मात्रा में पाए जाते हैं.

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मियाजाकी आम का पौधा
हजारीबाग में मियाजाकी की खेती
RARE SPECIES MIYAZAKI MANGO
CULTIVATING MIYAZAKI MANGOES
MIYAZAKI MANGOES IN HAZARIBAG

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