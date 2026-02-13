ETV Bharat / state

भीलवाड़ा: 80 वर्षीय वृद्धा को कावड़ में बिठाकर 15 किमी दूर देव दर्शन कराने पहुंचा परिवार

भीलवाड़ा: जिले में आसींद क्षेत्र का युवक अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए कावड़ में बिठाकर देवदर्शन कराने ले गया. युवक भाइयों, रिश्तेदार और अन्य परिजनों के साथ अपनी दृष्टिबाधित मां को कंधे पर कावड़ के जरिए 15 किमी पदयात्रा कर सांगनी गांव पहुंचा. मां को सांगनी में आंजना देव मंदिर ले गया, जहां भगवान देवनारायण के दर्शन किए. पदयात्रा जहां से गुजरी, लोगों ने परिवार की सराहना की.

आसींद क्षेत्र के दूधिया गांव निवासी 35 वर्षीय भंवरनाथ ने बताया कि मां सोहनी देवी (80) की आंखों की रोशनी करीब पांच वर्ष पहले चली गई थीं. उनकी लंबे समय से इच्छा थी कि वे आंजना देव मंदिर के दर्शन करें. मां की इच्छा पूरा करने के लिए भंवरनाथ ने विशेष कावड़ तैयार कराई, जिसे फूलों से सजाने के बाद झूले में मां को बिठाया. भंवरनाथ ने कहा कि चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, मां की इच्छा पूरी करेंगे. मां की इच्छा हमारे लिए आदेश है.

