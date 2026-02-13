ETV Bharat / state

भीलवाड़ा: 80 वर्षीय वृद्धा को कावड़ में बिठाकर 15 किमी दूर देव दर्शन कराने पहुंचा परिवार

मां की इच्छा पूरा करने के लिए विशेष कावड़ तैयार कराई गई, जिसे फूलों से सजाने के बाद मां को बिठाया.

family took the old woman on a pilgrimage to Dev Darshan in a Kavad
कावड़ में बिठाकर वृद्धा को देवदर्शन यात्रा कराने निकला परिवार (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 13, 2026 at 2:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: जिले में आसींद क्षेत्र का युवक अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए कावड़ में बिठाकर देवदर्शन कराने ले गया. युवक भाइयों, रिश्तेदार और अन्य परिजनों के साथ अपनी दृष्टिबाधित मां को कंधे पर कावड़ के जरिए 15 किमी पदयात्रा कर सांगनी गांव पहुंचा. मां को सांगनी में आंजना देव मंदिर ले गया, जहां भगवान देवनारायण के दर्शन किए. पदयात्रा जहां से गुजरी, लोगों ने परिवार की सराहना की.

आसींद क्षेत्र के दूधिया गांव निवासी 35 वर्षीय भंवरनाथ ने बताया कि मां सोहनी देवी (80) की आंखों की रोशनी करीब पांच वर्ष पहले चली गई थीं. उनकी लंबे समय से इच्छा थी कि वे आंजना देव मंदिर के दर्शन करें. मां की इच्छा पूरा करने के लिए भंवरनाथ ने विशेष कावड़ तैयार कराई, जिसे फूलों से सजाने के बाद झूले में मां को बिठाया. भंवरनाथ ने कहा कि चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, मां की इच्छा पूरी करेंगे. मां की इच्छा हमारे लिए आदेश है.

पढ़ें:भारत गौरव ट्रेन का इंतजार कर रहे तीर्थ यात्रियों ने पूछा - कहां गए 'श्रवण कुमार',

यात्रा में भंवरनाथ के साथ उनकी पत्नी फुली देवी, बेटा करणनाथ, अर्जुननाथ, प्रहलादनाथ तथा भाई प्रेमनाथ एवं जीवराजनाथ भी शामिल थे. पूरा परिवार गाजे-बाजे के साथ पैदल दूधिया से सागनी गांव पहुंचा. सोहनी देवी के पति उदयनाथ का 32 वर्ष पूर्व निधन हो चुका है. परिवार ने उनकी तस्वीर भी साथ रखी और मंदिर में उनके नाम से भी सागनी के आंजना देव मंदिर के दर्शन करवाए. परिवार ने भगवान देवनारायण के दर्शन किए.

पढ़ें:धौलपुर में बेटियों की 10 हजार पौधों की कावड़ यात्रा, 30 गांवों में गूंजा हरियाली का संदेश

TAGGED:

UNIQUE SIGHT OF DEVOTION
वृद्धा का परिवार साथ पैदल चला
VISITED TEMPLE AFTER WALKING 15 KM
पांच साल से दृष्टिबाधित है वृद्धा
EXAMPLE OF MOTHERLY LOVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.