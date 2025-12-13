ETV Bharat / state

फर्जी प्लेसमेंट कंपनी खोलकर युवाओं से की 30 लाख की ठगी, बेरोजगार युवाओं को बनाते थे अपना शिकार

मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी रितेश और अमन ने प्लेसमेंट करने के लिए फर्जी कंपनी खोली थी. फर्जी कंपनी के माध्यम से आरोपी मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों पर नौकरी लगवाने के संबंध में पोस्टर लगाते थे. पोस्ट पर दिए गए नंबर पर जब कोई व्यक्ति कॉल करता तो नौकरी लगवाने के लिए उसे आश्वस्त किया जाता. ट्रेनिंग करने के लिए गाजियाबाद बुलाया जाता और फिर उसे मोटी रकम वसूल की जाती. जो लोग एक बार में पैसे देने में सक्षम नहीं होते थे उनसे थोड़े-थोड़े करके पैसे वसूले जाते थे.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो यह खबर आपके लिए अहम है. दिल्ली एनसीआर में कई ऐसे गैंग सक्रिय हैं, जो कि फर्जी प्लेसमेंट कंपनी खोलकर नौकरी लगवाने के नाम पर हजारों रुपए की ठगी कर रहे हैं. गाजियाबाद पुलिस ने दो ऐसे युवाओं को गिरफ्तार किया है, जो कि नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी कर रहे थे. नौकरी लगवाने के नाम पर युवाओं से मोटी रकम मसूरी गई. युवाओं को आश्वासन दिया गया की नौकरी जल्द लग जाएगी, लेकिन जब कई हफ्तों तक नौकरी नहीं लगी तो युवाओं ने इस पूरे मामले की पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है.

फर्जी प्लेसमेंट कंपनी खोलकर 30 लाख की ठगी: आरोपी रितेश मूल रूप से बिहार के सिवान का रहने वाला है. रितेश पर दिल्ली के बुराड़ी थाना में धोखाधड़ी के कई मुकदमे दर्ज हैं. आरोपी अमन विहार के मोतिहारी का रहने वाला है. गाजियाबाद की नंदग्राम थाना क्षेत्र की मालीवाडा इलाके में रितेश और अमन द्वारा फर्जी कंपनी संचालित की जा रही थी. अमन और रितेश द्वारा अब तक फर्जी दस्तावेज बनाकर नौकरी दिलवाने के नाम पर तकरीबन 30 लख रुपए की ठगी की जा चुकी है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी रितेश और अमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है.

बेरोजगार युवाओं को बनाते थे अपना शिकार: पीड़ित शाहरुख ने बताया कि लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे, लेकिन नौकरी नहीं मिली. ऐप के माध्यम से जॉब के लिए अप्लाई किया. हमसे जॉब लगवाने के लिए पैसे लिए गए. पैसे देने के बाद ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया और बताया कि हमें दो हफ्ते में जॉब लग जाएगी. दो हफ्ते में जॉब नहीं लगी, जब हमने फोन किया तो टाल मटोल करते रहे फिर फोन उठाना भी बंद कर दिया. जब हमने ऑफिस पर जाकर पैसे लौटाने की बात कही तो हमारे साथ बदतमीजी की गई. केवल हमारे साथ ही नहीं बल्कि 50-60 युवाओं के साथ फ्रॉड किया गया है.

मेरठ की रहने वाली पीड़िता अंजलि ने बताया कि मेट्रो स्टेशन पर नौकरी का ऐड देखा था. ऐड में दिए गए नंबर पर कॉल की. कॉल पर हमें बताया गया कि नौकरी लग जाएगी, ट्रेनिंग के लिए गाजियाबाद आना होगा. नौकरी लगवाने के नाम पर कई बार में कुल ₹25000 विभिन्न खातों में ट्रांसफर करा लिए गए. कुछ दिन तक नौकरी लगवाने का आश्वासन देते रहे, फिर फोन उठाना बंद हो गया, हम ऑफिस आए तो पता चला ऑफिस भी बंद हो चुका है.

"12 दिसंबर 2025 को आशीष ठाकुर द्वारा थाना सिहानी गेट पर शिकायत दी गई थी कि आरएस हेल्थ केयर मैनेजमेंट कंपनी के नाम से फर्जी कंपनी खोलकर युवक और युवतियों से कई लाख रुपए की ठगी की गई है. मामले का संज्ञान लेते हुए थाना सिहानी गेट पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया. थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा मामले में कार्यवाही करते हुए 24 घंटे में मुख्य अभियुक्त रितेश और अमन की गिरफ्तारी की गई है. बेरोजगार युवाओं को आरोपी नौकरी का झांसा देकर अपने चुंगल में फसाते थे और नौकरी दिलाने के नाम पर रकम वसूलते थे." - प्रिया श्रीपाल, एसीपी नंदग्राम, गाजियाबाद

