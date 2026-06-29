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मुंबई क्राइम ब्रांच के नाम से फर्जी अफसर आया, देहरादून के कारोबारी का अपहरण कर मांगे 25 लाख रुपए

देहरादून: राजधानी देहरादून के लोग साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं से त्रस्त थे. अब सीधे अपहरण करने का मामला भी सामने आया है. देहरादून में एक कारोबारी को फर्जी अफसर बनकर अपहरण करके बंधक बनाने और लाखों की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ जिनमें एक महिला भी शामिल है, मुकदमा दर्ज किया है. मामले की जांच चल रही है.

मुंबई क्राइम ब्रांच का फर्जी अफसर बनकर देहरादून के कारोबारी को धमकाया: पेपर उत्पाद निर्माण कारोबारी सिद्धार्थ अग्रवाल ने पुलिस को एक शिकायत दी है. इस शिकायत के अनुसार गुरुवार 25 जून को एक एसयूवी कार उनके प्रतिष्ठान पर पहुंची. इस कार से 3 पुरुष और एक महिला नीचे उतरे. कार से उतरे एक व्यक्ति ने खुद का परिचय मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत कांसले के रूप में दिया. जब सिद्धार्थ ने उससे काम पूछा तो उसने कहा कि उनके खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज है.

देहरादून के कारोबारी को मकोका और एनडीपीएस में फंसाने की धमकी दी: इसके बाद कार से उतरे आरोपियों ने सिद्धार्थ अग्रवाल का मोबाइल छीन लिया. उन्हें किसी से संपर्क नहीं करने दिया. सिद्धार्थ को जबरदस्ती कार में बिठाकर वो लोग सहारनपुर चौक के पास एक होटल के बाहर ले गए. आरोप है कि यहां पिस्टल की नोक पर कारोबारी को धमकाया गया कि उसके खिलाफ मकोका (Maharashtra Control of Organised Crime Act) और एनडीपीएस (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर जेल भेजा जाएगा.