घर के अंदर चल रही थी नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री, तीन गिरफ्तार

जोधपुर पुलिस ने नकली देसी घी फैक्ट्री से 25 लाख रुपए का माल जब्त किया. वहां से अफीम भी बरामद हुई.

नकली घी की फैक्ट्री (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 23, 2026 at 11:00 AM IST

जोधपुर: शहर में नकली घी बनाने और शहर व ग्रामीण इलाकों में बिक्री का काम जोर-शोर से चल रहा था. इसका खुलासा शुक्रवार सुबह पुलिस की स्पेशल टीम द्वारा कुड़ी थाना क्षेत्र में एक घर पर छापेमारी करने पर हुआ. यहां देश के नामी-गिरामी देसी घी के ब्रांड का नकली घी बनाकर कनस्तरों में भरा जा रहा था. पुलिस की टीम ने करीब 25 लाख रुपए का नकली देसी घी जब्त कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया. स्वास्थ्य विभाग को सूचित कर आगे की कार्रवाई करवाई जा रही है.

पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय की स्पेशल टीम के प्रभारी सब-इंस्पेक्टर मेहराज तंवर ने बताया कि पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश पासवान के पर्यवेक्षण में कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि हाइवे मोबाइल इंचार्ज एएसआई तेजाराम की टीम की सूचना पर पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी के सेक्टर-9 स्थित मकान नंबर 667 पर सुबह पांच बजे दबिश दी गई. मौके पर नकली देसी घी बनाने का कारोबार चल रहा था.

मौके पर घर पर खड़ी कार से एक किलो अफीम का दूध भी बरामद हुआ है. नकली घी लाने-ले जाने में प्रयुक्त वाहन भी बरामद किया गया. पुलिस ने बताया कि मौके पर सरस, क्षीर, डेयरी बेस्ट, प्राइड, मधुसूदन, कृष्णा, मिल्क फूड व विभिन्न प्रकार की नामी कंपनियों के करीब 120 नकली घी के टीन व नामी कंपनियों के लेबल, पैकिंग की सामग्री और पैकिंग मशीन बरामद की गई है. 25 लाख रुपए मूल्य का नकली घी भी दो गोदामों में बरामद हुआ है.

मंडी व्यापारियों को होती थी घी की आपूर्ति, 120 टीन जब्त: पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया. उनसे पूछताछ में मंडोर मंडी में घी के बड़े व्यापारियों के नाम सामने आ रहे हैं, जो उनके द्वारा बनाया गया नकली घी बेचते थे. इसको लेकर पुलिस आगे की पड़ताल करेगी. मौके पर पाम तेल भी बरामद हुआ है, जिससे नकली देसी घी का निर्माण होता था. इससे बनाए गए नकली देसी घी के 120 टीन पुलिस को मिले हैं, जिन्हें जब्त किया गया है.

अफीम का दूध भी हुआ बरामद, तीन गिरफ्तार: मौके पर घर पर खड़ी कार की जांच की गई तो उसमें से करीब एक किलोग्राम अवैध अफीम का दूध मिला है. फिलहाल पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के लिए मौके पर मौजूद मदेरणा कॉलोनी निवासी मोहनलाल (40) पुत्र चंपालाल (40), कुड़ी निवासी कैलाश चांडक (46) पुत्र गोपी किशन माहेश्वरी और मतोड़ा निवासी रविराज(32) पुत्र बंशीलाल विश्नोई को गिरफ्तार किया है.

