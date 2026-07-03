रामनगर-हल्द्वानी मार्ग पर भीषण हादसा, डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, महिला गंभीर घायल
रामनगर-हल्द्वानी मार्ग पर गैबुआ के समीप हुआ हादसा, बाइक सवार कमलेश आर्या की मौत, बसंती थापा गंभीर रूप से घायल हुई हैं
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 3, 2026 at 9:31 AM IST
रामनगर: नैनीताल जिले में रामनगर-हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई. बाइक पर सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है.
रामनगर-हल्द्वानी मार्ग पर भीषण हादसा: रामनगर-हल्द्वानी मार्ग पर गैबुआ के समीप शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि बाइक चला रहे 30 वर्षीय कमलेश आर्या निवासी पदमपुरी डोल, गैबुआ की मौके पर ही मौत हो गई. जानकारी के अनुसार कमलेश आर्या बैलपड़ाव की ओर से अपने घर गैबुआ लौट रहे थे. रास्ते में ग्राम कमोला निवासी बसंती थापा ने उनसे लिफ्ट मांगी. कमलेश उन्हें अपनी बाइक पर बैठाकर छोई स्थित उनके रिश्तेदार के घर छोड़ने जा रहे थे. इसी दौरान गैबुआ के पास तेज गति से आए डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी.
डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत: हादसे में कमलेश आर्या और बसंती थापा गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने तत्काल 108 एंबुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद दोनों घायलों को संयुक्त चिकित्सालय रामनगर लाया गया. संयुक्त चिकित्सालय में तैनात चिकित्सक डॉ. हर्ष ने बताया कि कमलेश आर्या को अस्पताल लाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी. वहीं गंभीर रूप से घायल बसंती थापा को प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.
डंपर चालक की तलाश: अस्पताल प्रशासन ने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को भी दे दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही फरार डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी गई है.
पीड़ित परिवार में कोहराम: इस दर्दनाक हादसे के बाद पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है. स्थानीय लोगों ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेलगाम दौड़ रहे भारी वाहनों की गति पर नियंत्रण और सख्त कार्रवाई की मांग की है.
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