बूंदी में भीषण सड़क हादसा: बजरी से लदा डंपर कार पर पलटा, 4 लोगों की दर्दनाक मौत

बूंदी: जिले के सदर थाना क्षेत्र में सिलोर पुलिया के पास गुरुवार शाम एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. बजरी से भरा एक डंपर टायर फटने से अनियंत्रित हो गया और कई वाहनों से टकराने के बाद एक कार पर जाकर पलट गया. इस हादसे में कार सवार टोंक निवासी चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

टायर फटने से बेकाबू हुआ डंपर: सदर थाने के सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) शिवराज सिंह के अनुसार, शाम के समय सिलोर पुलिया पर यातायात सामान्य चल रहा था, तभी तेज रफ्तार से आ रहे बजरी लदे डंपर का टायर फट गया, जिससे चालक का वाहन पर नियंत्रण खत्म हो गया. डंपर ने पहले सड़क पर मौजूद अन्य वाहनों को टक्कर मारी और फिर असंतुलित होकर एक कार पर पलट गया. टनों बजरी और डंपर के भारी वजन से कार पूरी तरह कुचल गई. हादसे की जोरदार आवाज दूर तक गूंजी और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

हाथों से बजरी हटाने की कोशिश: डंपर पलटते ही कार में फंसे लोगों में चीख-पुकार मच गई. यह दृश्य इतना भयावह था कि आसपास के लोग सहम गए. कुछ ही पलों में कई लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए. कुछ ने पुलिस को सूचना दी, तो कई लोग अपने हाथों से बजरी हटाने में जुट गए ताकि फंसे लोगों को बचाया जा सके. हालांकि, बजरी का भारी वजन होने से शुरुआती प्रयास नाकाम रहे. लंबी मशक्कत के बाद फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक चार की मौत हो चुकी थी.