बूंदी में भीषण सड़क हादसा: बजरी से लदा डंपर कार पर पलटा, 4 लोगों की दर्दनाक मौत
बूंदी के सिलोर पुलिया पर बजरी से लदा डंपर टायर फटने से अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया.
Published : December 18, 2025 at 8:07 PM IST
बूंदी: जिले के सदर थाना क्षेत्र में सिलोर पुलिया के पास गुरुवार शाम एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. बजरी से भरा एक डंपर टायर फटने से अनियंत्रित हो गया और कई वाहनों से टकराने के बाद एक कार पर जाकर पलट गया. इस हादसे में कार सवार टोंक निवासी चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.
टायर फटने से बेकाबू हुआ डंपर: सदर थाने के सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) शिवराज सिंह के अनुसार, शाम के समय सिलोर पुलिया पर यातायात सामान्य चल रहा था, तभी तेज रफ्तार से आ रहे बजरी लदे डंपर का टायर फट गया, जिससे चालक का वाहन पर नियंत्रण खत्म हो गया. डंपर ने पहले सड़क पर मौजूद अन्य वाहनों को टक्कर मारी और फिर असंतुलित होकर एक कार पर पलट गया. टनों बजरी और डंपर के भारी वजन से कार पूरी तरह कुचल गई. हादसे की जोरदार आवाज दूर तक गूंजी और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
हाथों से बजरी हटाने की कोशिश: डंपर पलटते ही कार में फंसे लोगों में चीख-पुकार मच गई. यह दृश्य इतना भयावह था कि आसपास के लोग सहम गए. कुछ ही पलों में कई लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए. कुछ ने पुलिस को सूचना दी, तो कई लोग अपने हाथों से बजरी हटाने में जुट गए ताकि फंसे लोगों को बचाया जा सके. हालांकि, बजरी का भारी वजन होने से शुरुआती प्रयास नाकाम रहे. लंबी मशक्कत के बाद फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक चार की मौत हो चुकी थी.
पुलिस ने क्रेन से हटाया डंपर: सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी भंवर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया. डंपर हटाने के लिए दो से ज्यादा क्रेन और जेसीबी मशीनें बुलाई गईं. पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोगों ने मिलकर मलबा हटाने का काम किया. हादसे के बाद सिलोर पुलिया पर हाईवे पूरी तरह ठप हो गया. दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने मार्ग को एकतरफा खोलकर यातायात बहाल किया. इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य की निगरानी की.
घायल अस्पताल में भर्ती: एएसआई शिवराज सिंह ने बताया कि हादसे में मरने वालों की पहचान टोंक निवासी मोइनुद्दीन पुत्र सम्मीउद्दीन, फरीदुद्दीन पुत्र सम्मीउद्दीन और दो अन्य लोगों के रूप में हुई है. वहीं, अल्ताफ पुत्र राउफ गंभीर रूप से घायल हैं. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मोर्चरी में रखवाया गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सिलोर पुलिया लंबे समय से हादसों की गवाह बनी हुई है. भारी वाहनों की तेज रफ्तार, संकरी सड़क और सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमी यहां बार-बार दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है.
