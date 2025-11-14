थाने में नशे में धुत था पुलिसकर्मी, ग्रामीणों को धमकाने के आरोप, रात को थाने पहुंच गई SP मैडम
नशे में होने के कारण एसपी शिवानी मेहला ने पुलिस कर्मी को सस्पेंड कर दिया है. पुलिसकर्मी पर ग्रामीणों को धमकाने का भी आरोप है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 14, 2025 at 2:10 PM IST|
Updated : November 14, 2025 at 2:39 PM IST
लाहौल स्पीति: जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग पुलिस थाना में पुलिस कर्मचारियों की ओर से स्थानीय सेब उत्पादकों, ग्रामीण को धमकाने का आरोप लगा है. इसके साथ ये भी आरोप है कि पुलिसकर्मी नशे में धुत था. ग्रामीणों ने भी एसपी लाहौल स्पीति को इस बारे में देर रात सूचित किया था. ग्रामीणों ने इसका वीडियो भी बनाया था. ग्रामीण वीडियो में पुलिस कर्मी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप लगा रहे हैं.
सूचना मिलते ही एसपी भी थाना पहुंची. इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मी का मेडिकल करवाया, जिसमें उसके नशे में होने की पुष्टि हुई. उसके बाद एसपी ने पुलिसकर्मी को भी सस्पेंड कर दिया. वहीं, ग्रामीणों की शिकायत पर भी अगली कार्रवाई की जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार घाटी के एक ग्रामीण ने पुलिस में शिकायत दी थी कि एक सेब के व्यापारी ने पहले तो उनका सेब खरीदा, लेकिन बाद में वो पेमेंट देने से मुकर गया, जिसके चलते उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दी. इसके बाद पुलिस ने व्यापारी को भी थाने में बुलाया गया और दोनों की आपस में सहमति बनी. व्यापारी ने पैसे देने के लिए भी हामी भरी थी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि समझाैते के बाद व्यापारी ने आईओ से मिलकर बागवान को फोन पर धमकाया, जिसके चलते ग्रामीण पुलिस थाना केलांग पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उक्त पुलिस कर्मचारी ने शराब का सेवन किया है.
ऐसे में ग्रामीणों की सूचना पर देर रात एसपी शिवानी मेहला भी थाना पहुंची और उन्होंने उक्त कार्रवाई अमल में लाई गई. एसपी लाहौल स्पीति शिवानी मेहला ने बताया कि 'ग्रामीण ने व्यापारी के खिलाफ पैसा न देने की शिकायत दर्ज करवाई थी, तो वहीं व्यापारी ने भी आरोप लगाया है कि उसके साथ ग्रामीणों ने मारपीट की है. ऐसे में दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर ली गई और इस मामले में अगली कार्रवाई की है. वहीं, मेडिकल में नशे की पुष्टि होने पर पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है.'
ये भी पढ़े: हिमाचल में ईवीएम की सुरक्षा में लापरवाही आई सामने, जानिए क्या है पूरा मामला