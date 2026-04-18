अलीगढ़ में सड़क हादसे में दवा कारोबारी की मौत; स्कूटी के फिसलने से हुआ हादसा, नगर आयुक्त बोले- 'घटना स्थल पर नहीं था गड्ढा'
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि रात 1:30 से 2 बजे के मध्य गूलर रोड पर आकस्मिक स्कूटी सवार की मौत अत्यंत दुःखद है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 7:45 PM IST
अलीगढ़ : जिले के थाना बन्नादेवी क्षेत्र स्थित गुलर रोड पर शुक्रवार देर रात सड़क हादसे में स्कूटी सवार दवा कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई. सड़क पर अचानक स्कूटी फिसलने से हादसा हो गया. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
जानकारी के मुताबिक, दवा कारोबारी विकास राठौड़ अपनी स्कूटी से घर लौट रहे थे. इस दौरान गुलर रोड पर अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति बनी, जिसके चलते उनकी स्कूटी अनियंत्रित होकर फिसल गई. सड़क पर गिरते ही उन्हें गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. हादसे के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर भीड़ जमा हो गई. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.
हादसे को लेकर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने भी बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच और वीडियो के आधार पर सड़क पर किसी प्रकार का गड्ढा या खराबी नजर नहीं आई है. उनके अनुसार, वीडियो में दिख रहा है कि गाड़ी पीछे से फिसलती हुई आ रही है और स्कूटी सवार का संतुलन बिगड़ने के कारण यह दुर्घटना हुई है. नगर आयुक्त ने इस हादसे पर गहरा दुःख जताया और परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि रात 1:30 से 2 बजे के मध्य गूलर रोड पर आकस्मिक स्कूटी सवार की मौत अत्यंत दुःखद है. नगर निगम द्वारा की गई जांच में ये तथ्य आया है कि घटना स्थल पर कोई गड्डा नहीं था, सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था, कलवट का कार्य किया जा रहा है, संबंधित बाइक सवार स्पीड में थे रात्रि का समय था और हेलमेट नही पहना हुआ था स्पीड में ज्यादा तेज ब्रेक लगाने के कारण संबंधित का गाड़ी से कंट्रोल खो गया. जिसके कारण वो सड़क पर गिर गए हेलमेट न पहनने के कारण उनका सर सीधे पत्थर से टकराया जिसके कारण सम्भवतः उनको चोट लगी.
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