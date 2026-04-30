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राजस्थान में आंधी-बारिश से मिली गर्मी से राहत, अगले 4-5 दिन बारिश की संभावना

राजस्थान में आंधी-बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई इलाकों में बारिश की संभावना.

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धूप और गर्मी से सड़कों पर लोगों की आवाजाही हुई कम (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 30, 2026 at 5:04 PM IST

5 Min Read
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जयपुर/भरतपुर: राजस्थान में कुछ जगहों पर आंधी-बारिश के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है. वर्तमान में अधिकतर जगहों पर तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है. आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से चार-पांच दिन दोपहर बाद तेज आंधी और बारिश होने की संभावना है. प्रदेश में सबसे अधिक तापमान चित्तौड़गढ़ में 43.4 डिग्री सेल्सियस और फलोदी में 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, भरतपुर में बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है.

जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक प्रदेश में कहीं-कहीं हीट वेव और उष्ण रात्रि दर्ज की गई है. इसके साथ ही कहीं-कहीं मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी हुई है. पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक बारिश हनुमानगढ़ में 13 मिलीमीटर दर्ज की गई है. वर्तमान में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, जो औसत सामान्य तापमान के आसपास है. सर्वाधिक अधिकतम तापमान फलोदी में 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. न्यूनतम तापमान सीकर में 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

गर्मी में जयपुर की सड़कों का नजारा
गर्मी में जयपुर की सड़कों का नजारा (ETV Bharat Jaipur)

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मौसम विभाग के अनुसार पिछले दो-तीन दिनों में प्रदेश के कुछ भागों में आंधी-बारिश के प्रभाव से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है. वर्तमान में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास 40 से 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है. प्रदेश में आगामी चार-पांच दिन एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने और बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं के प्रभाव से दोपहर बाद मेघगर्जन और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी के साथ कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

आंधी-बारिश के प्रभाव से आगामी चार-पांच दिन अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास दर्ज होने की संभावना है. वहीं, हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है. आगामी दो-तीन दिन दक्षिणी पश्चिमी भागों में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस और शेष अधिकांश भागों में 40 से 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने की संभावना है. मई के पहले सप्ताह में भी कहीं-कहीं पर हीट वेव की परिस्थितियां दर्ज होने की संभावना है.

भरतपुर में हुई बारिश
भरतपुर में हुई बारिश (ETV Bharat Bharatpur)

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अधिकतम तापमान: प्रदेश में अधिकतम तापमान की बात की जाए तो अजमेर में 40.4 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 41 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 40.7 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 39.5 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 41 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 38.9 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 38 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 41.3 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 43.4 डिग्री सेल्सियस, डबोक में 40.5 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 42 डिग्री सेल्सियस, पाली में 40.4 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

इसी तरह जोधपुर में 41.3 डिग्री सेल्सियस, फलोदी में 43.8 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 41.4 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 40.8 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 38.6 डिग्री सेल्सियस, धौलपुर में 40 डिग्री सेल्सियस, नागौर में 39.9 डिग्री सेल्सियस, हनुमानगढ़ में 36.9 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 39.1 डिग्री सेल्सियस, सिरोही में 36 डिग्री सेल्सियस, सवाई माधोपुर में 40 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर में 38.5 डिग्री सेल्सियस, करौली में 39 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.

भरतपुर में हुई बारिश
भरतपुर में बारिश के बाद मौसम (ETV Bharat Bharatpur)

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भरतपुर में बारिश: भीषण गर्मी से जूझ रहे भरतपुरवासियों को गुरुवार दोपहर बाद बड़ी राहत मिली, जब अचानक मौसम ने करवट ली और तेज अंधड़ के बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई. गुरुवार को तापमान गिरकर 35 डिग्री पर आ गया, जिससे लोगों ने 45 डिग्री तक की तपिश से राहत की सांस ली. गुरुवार अलसुबह हल्की बरसात के बाद मौसम खुल गया और धूप निकल आई, लेकिन दोपहर ढलते-ढलते शहर और आसपास के इलाकों में घने बादल छा गए और दिन में ही अंधेरा जैसा माहौल बन गया.

इसके साथ ही तेज हवाएं चलनी शुरू हुईं, जिसने देखते ही देखते अंधड़ का रूप ले लिया. इसके तुरंत बाद तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया. बारिश और आंधी के कारण सड़कों पर चल रहे वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. लो विजिबिलिटी के चलते कई वाहन चालक हेडलाइट जलाकर धीमी गति से वाहन चलाते नजर आए. अचानक बदले मौसम के कारण यातायात भी कुछ समय के लिए प्रभावित रहा.

मौसम विभाग के अनुसार अगले चार-पांच दिन भरतपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर संभाग में बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश और तेज आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है. बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.

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