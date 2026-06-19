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फरीदाबाद में पल्ला-इस्माइलपुर रोड पर बन रहा है नाला, लोगों का आरोप-'जनता के पैसों की बर्बादी है'

फरीदाबाद नगर निगम की ओर से पल्ला-इस्माइलपुर रोड पर नाले के निर्माण में गड़बड़ी को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है.

PALLA ISMAILPUR ROAD
लोगों का आरोप-'जनता की पैसों की बर्बादी है' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 19, 2026 at 8:21 PM IST

5 Min Read
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फरीदाबाद: वार्ड-26 के अंतर्गत पल्ला-इस्माइलपुर रोड पर करीब 2.40 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे सीमेंटेड नाले के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है. उनका कहना है कि कई जगहों पर बिजली के पोल अभी भी निर्माण क्षेत्र के बीच मौजूद हैं, जिससे भविष्य में जल निकासी व्यवस्था और नाले की सफाई प्रभावित हो सकती है. वहीं नगर निगम का दावा है कि परियोजना प्रारंभिक चरण में है और जल्द ही बिजली के खंभों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा.

PALLA ISMAILPUR ROAD
नाले में पोल (ETV Bharat)

एक किलोमीटर लंबा नाले का होना है निर्माणः दरअसल पल्ला-इस्माइलपुर के मुख्य सड़क पर जल निकासी को लेकर सीमेंटेड नाला बनाया जा रहा है जिसमें लगभग एक दर्जन से ज्यादा कॉलोनी और गांव से निकलने वाला गंदा पानी नाले में आएगा क्षेत्र में जल भराव से मुक्ति मिलेगी और इसी को लेकर एक किलोमीटर लंबे नाले का निर्माण कराया जा रहा है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि कुछ स्थानों पर पोल हटाए बिना ही निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है, जिससे नाले की चौड़ाई प्रभावित होने और पानी के बहाव में रुकावट आने की आशंका है.

पोल हटाये बिना नाले का निर्माण (ETV Bharat)

'विकास के नाम पर जनता का बनाया जा रहा है मजाक': ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान स्थानीय निवासी बृजेश राठौर ने बताया कि "यह साफ तौर पर जनता की पैसों की बर्बादी है, विकास के नाम पर जनता का मजाक बनाया जा रहा है, इसमें किसी भी तरह से जल की निकासी नहीं होगी क्योंकि नालों के बीचों-बीच बिजली के खंभे हैं. ऐसे में यदि नाले के जरिए कोई कूड़ा बिजली के खंभे में फसता है तो पूरा नाला ब्लॉक हो जाएगा वहीं अगर कोई बिजली कर्मचारी यहां पर बिजली के खंबे पर काम करने आएंगे तो उनको भी करंट लगने का खतरा है. साथ ही नाले की सफाई को लेकर अगर कोई सफाई कर्मी यहां नाले में उतरता है तो उसको भी करंट लगने का खतरा है और इसमें उसकी जान भी जा सकती है लेकिन प्रशासन को इससे मतलब नहीं है, कम से कम बिजली के खभों को हटाकर नाली बनाते."

PALLA ISMAILPUR ROAD
पोल के साथ नाले का निर्माण (ETV Bharat)

'भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना': इसके अलावा स्थानीय निवासी कंचन मिश्रा ने बताया कि "पता नहीं हमारे शहर के विकास को किसकी नजर लग गई है. शहर में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं और कहीं हो भी रहा है तो वहां पर भ्रष्टाचार है और यह भी एक भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है क्योंकि अगर नाल बनकर तैयार हो जाएगा और बिजली के खंभे को हटाना पड़े तो फिर से नाले को तोड़ना पड़ेगा. फिर से बजट पास होगा और फिर से जनता का पैसा बर्बाद होगा ऐसे में जनता के विकास से किसी को कोई मतलब नहीं है."

निर्माणाधीन नाले से पार्षद के ऑफिस की दूरी 50 मीटर: उन्होंने आरोप लगाया कि "यहां के पार्षद लाल मिश्रा का ऑफिस नाले से 50 मीटर की दूरी पर ही है लेकिन उनको यह काम नहीं दिख रहा है क्या? उनको चाहिए पहले बिजली के खंभे को हटाते फिर नाले का निर्माण कराते लेकिन पता नहीं क्यों वह भी चुप बैठे हैं. यह सब की मिली भगत है जनता के विकास से किसी कोई मतलब नहीं है और वार्ड नंबर 26 में भ्रष्टाचार की कमी नहीं है, किसी सड़क का निर्माण कार्य शुरू होता है और वह कुछ दिन बाद बंद हो जाता है. और बात रही इस नाले की तो इस नाले को देखकर साफ तौर पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है. वैसे भी जलभराव की समस्या इस एरिया में ज्यादा है और मुझे नहीं लगता है कि नाले के बनने के बाद जिस तरह से बीच में बिजली के खम्भे है, कोई फर्क पड़ेगा बल्कि नाले का पानी सड़कों पर ही आएगा."

क्या बोले निगम के अधिकारीः वहीं नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक नाले की कुल लंबाई करीब एक किलोमीटर है, जबकि फिलहाल लगभग 100 मीटर हिस्से में ही निर्माण कार्य हुआ है. अधिकारियों का कहना है कि "बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया भी साथ-साथ चल रही है. हाल ही में बिजली विभाग के अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया है और जल्द ही पोल शिफ्टिंग का कार्य शुरू किया जाएगा. इसके बाद निर्माण कार्य निर्धारित योजना के अनुसार आगे बढ़ेगा."

अधीक्षण अभियंता को मामले की विस्तृत जानकारी नहींः इसके अलावा नगर निगम के अधीक्षण अभियंता ओमवीर ने कहा कि "उन्हें इस मामले की विस्तृत जानकारी नहीं है. मौके की स्थिति और निर्माण कार्य की जांच करवाएंगे और पता लगाएंगे कि कार्य किस स्तर पर चल रहा है."

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नाले के निर्माण में गड़बड़ी का आरोप
IRREGULARITIES DRAIN CONSTRUCTION
नाले के बीच खंभा
PILLAR IN MIDDLE OF THE DRAIN
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