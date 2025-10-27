ETV Bharat / state

नेशनल हाईवे पर हादसा, बाड़मेर से कोटा जा रही बस पलटी, एक दर्जन यात्री घायल

बस की गति तेज और सड़क बारिश से गीली थी. अचानक बस बेकाबू होकर सड़क से उतरकर पलट गई.

bus was straightened with a crane and traffic was restored
क्रेन से बस को सीधा कर यातायात बहाल किया (ETV Bharat Kota)
ETV Bharat Rajasthan Team

October 27, 2025

कोटा: नांता थाना इलाके में सोमवार सुबह 8 बजे नेशनल हाईवे नंबर 27 पर चित्तौड़गढ़ की तरफ से आई तेज रफ्तार स्लीपर बस पलट गई. बस की गति तेज थी, जिसके चलते अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क से नीचे उतरकर पलट गई. इसमें एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए. बस पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई. उधर से गुजर रहे लोगों ने लहूलुहान यात्रियों को बस से निकाला और अस्पताल पहुंचाया.

नांता थाना अधिकारी नवलकिशोर शर्मा का कहना है कि हादसा खड़ीपुर के आसपास हुआ, जब तेज गति से आ रही बस आगे चल रहे ट्रेलर को क्रॉस कर रही थी. अनियंत्रित होकर बस पलट गई. संभवतया बारिश के चलते सड़क गीली होने से हादसा हुआ. बस बाड़मेर से उदयपुर होते हुए कोटा आ रही थी. बस में चार दर्जन यात्री थे. दुर्घटना के बाद पुलिस पहुंची. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एंबुलेंस से घायलों को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल लाया गया, जहां इलाज जारी है. गनीमत रही कि कोई भी यात्री गंभीर घायल नहीं हुआ. प्रारंभिक तौर पर 13 जनों के घायल होने की सूचना है. इनमें महिलाएं और बच्चे भी हैं.

यातायात बाधित : एसएचओ शर्मा ने बताया कि दुर्घटना के बाद हाईवे पर एक तरफा का यातायात बाधित हुआ. क्रेन बुलाकर सड़क से बस हटाई और रास्ता क्लियर कराया. यात्रियों के बयान लिए जाएंगे ताकि दुर्घटना की वजह साफ हो. चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. बस भी जप्त कर ली गई है.

