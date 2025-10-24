ETV Bharat / state

कोटा में पटाखों से लगी आग, एक दर्जन झोपड़ियां खाक

छावनी रामचंद्रपुरा इलाके में मजदूरों की झोपड़ियों में आग लग गई. तीन दमकल ने एक घंटे में पाया आग पर काबू.

Burning huts in Kota
कोटा में जलती झोपड़ियां (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 24, 2025 at 8:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: शहर के छावनी रामचंद्रपुरा इलाके में गुरुवार रात आतिशबाजी के चलते मजदूरों की झोपड़ियों में आग लग गई. देखते ही देखते आग भीषण हो गई. उसने आसपास की एक दर्जन से ज्यादा झोपड़ियां को चपेट में ले लिया. सूचना मिलने पर पहुंची दमकल ने आग बुझाने का काम शुरू किया. करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद तीन दमकलों ने आग पर काबू पाया. हालांकि इस बीच झोपड़ियों में रखा सामान जल गया.

नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि रात 8:40 बजे कंट्रोल रूम पर रामचंद्रपुरा में दाईं मुख्य नहर के स्टील ब्रिज के नजदीक झोपड़ी में आग लगने की सूचना मिली. तुरंत मौके पर दमकल भेजी. आग एक से ज्यादा झोपड़ियों में फैल गई थी. आग तेजी से फैल रही थी. उसने आसपास की एक दर्जन झोपड़ियों को चपेट में ले लिया. मौके पर पहुंची टीम ने काफी सामान झोपड़ियों से बाहर निकाला. इसके साथ झोपड़ियों में रह रहे लोगों को भी दूर हटाया. तीन दमकल मौके पर गई और रात 9:50 बजे पूरी तरह आग पर काबू पा लिया.

कोटा में पटाखों से आग (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: दीपावली की रात 57 आग की घटनाएं, 120 फायरकर्मियों ने 65 दमकलों से काबू पाया

सामान जल गया: राकेश व्यास ने बताया कि मजदूरों को काफी सामान जल गया. कुछ सामान आग बुझाने के दौरान पानी गिरने से खराब हो गया. व्यास का कहना है कि आसपास के लोगों से बात करने पर सामने आया कि आतिशबाजी के चलते आग लगी थी. मजदूरों के यहां सूखी लकड़ियां और अन्य सामान पड़ा था. जिन्होंने पहले आग पकड़ ली. यह बाद में भीषण हो गई थी.

TAGGED:

कोटा में पटाखों से आग
A DOZEN HUTS BURNED
THREE ENGINES EXTINGUISHED THE FIRE
दिवाली पर हादसा
FIRE CAUSED BY FIRECRACKERS IN KOTA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पेट का अल्सर क्यों और कैसे होता है? जानें इसके लक्षण और बचने के उपाय

गीजर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, जानें कितने लीटर का गीजर आपके परिवार के लिए रहेगा परफेक्ट

सेंसर साइज क्या होता है, ये आपकी फोटो को कैसे बेहतर बनाता है?

रोजाना इस्तेमाल की इन 10 चीजों में टॉयलेट सीट से 10 गुना अधिक होते हैं बैक्टीरिया, नाम जानकर चौंक जाओगे आप!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.