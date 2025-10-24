ETV Bharat / state

कोटा में पटाखों से लगी आग, एक दर्जन झोपड़ियां खाक

कोटा: शहर के छावनी रामचंद्रपुरा इलाके में गुरुवार रात आतिशबाजी के चलते मजदूरों की झोपड़ियों में आग लग गई. देखते ही देखते आग भीषण हो गई. उसने आसपास की एक दर्जन से ज्यादा झोपड़ियां को चपेट में ले लिया. सूचना मिलने पर पहुंची दमकल ने आग बुझाने का काम शुरू किया. करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद तीन दमकलों ने आग पर काबू पाया. हालांकि इस बीच झोपड़ियों में रखा सामान जल गया.

नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि रात 8:40 बजे कंट्रोल रूम पर रामचंद्रपुरा में दाईं मुख्य नहर के स्टील ब्रिज के नजदीक झोपड़ी में आग लगने की सूचना मिली. तुरंत मौके पर दमकल भेजी. आग एक से ज्यादा झोपड़ियों में फैल गई थी. आग तेजी से फैल रही थी. उसने आसपास की एक दर्जन झोपड़ियों को चपेट में ले लिया. मौके पर पहुंची टीम ने काफी सामान झोपड़ियों से बाहर निकाला. इसके साथ झोपड़ियों में रह रहे लोगों को भी दूर हटाया. तीन दमकल मौके पर गई और रात 9:50 बजे पूरी तरह आग पर काबू पा लिया.