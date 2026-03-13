ETV Bharat / state

राजस्थान में शिक्षा की दस्तक: डिजिटल सर्वे से तैयार होगा बच्चों का डेटा, यह है मकसद...

राजस्थान में 25 मार्च से 3-18 वर्ष के स्कूल से बाहर बच्चों के लिए घर-घर सर्वे शुरू होगा. हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ना लक्ष्य.

Survey of children for school
स्कूल आने वाले बच्चों का स्वागत करते शिक्षक (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 13, 2026 at 2:58 PM IST

5 Min Read
उदयपुर: राजस्थान में अब कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इस संकल्प के साथ शिक्षा विभाग ने एक महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत की है. प्रदेशभर में 25 मार्च से 'प्रवेशोत्सव सघन अभियान' के तहत घर-घर सर्वे किया जाएगा, जिसमें 3 से 18 वर्ष तक के उन बच्चों की पहचान की जाएगी जो कभी स्कूल नहीं गए या बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं. अभियान का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि हर बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है.

शिक्षक और विभागीय कर्मचारी गांवों और शहरी मोहल्लों में घर-घर जाकर बच्चों की जानकारी एकत्र करेंगे, जिसे डिजिटल पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा. शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाकों में यह अभियान खासा मददगार साबित होगा, जहां दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कई बच्चे आर्थिक तंगी या जागरूकता की कमी के चलते शिक्षा से वंचित रह जाते हैं.

राजस्थान में शिक्षा की दस्तक, सुनिए किसने क्या कहा.... (ETV Bharat Udaipur)

शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि शिक्षा विभाग का मानना है कि अगर बच्चों तक शिक्षा पहुंचानी है तो पहले यह पता लगाना जरूरी है कि कौन से बच्चे स्कूल से बाहर हैं और इसके पीछे क्या कारण हैं. इसी सोच के साथ यह अभियान पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा. माध्यमिक शिक्षा निदेशक मौलाराम जाट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए इस विशेष सर्वे की तैयारी शुरू कर दी गई है. सर्वे के दौरान शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को गांवों और शहरों के मोहल्लों में घर-घर जाकर बच्चों की जानकारी एकत्र करने की जिम्मेदारी दी गई है. प्रत्येक घर से प्राप्त जानकारी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाएगा, ताकि बच्चों का सटीक डेटा तैयार किया जा सके और उन्हें स्कूल से जोड़ने की योजना बनाई जा सके.

उदयपुर शहर के फतेह स्कूल के प्रधानाचार्य गजेंद्र ने बताया कि शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि बच्चों के भविष्य से जुड़ा एक संवेदनशील प्रयास है. इसलिए सर्वे के दौरान किसी भी बच्चे की जानकारी छूट न जाए, इसके लिए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं. अभियान की निगरानी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर स्कूलों और सर्वे कार्य का निरीक्षण करेंगे. निरीक्षण के दौरान सर्वे की गुणवत्ता, घर-घर संपर्क और डिजिटल डेटा की जांच की जाएगी.

25 मार्च से शुरू होगा अभियान: यदि किसी कारण से कोई घर सर्वे से छूट जाता है, तो संबंधित कार्मिक को पांच दिनों के भीतर पुनः जाकर सर्वे पूरा करना होगा. इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले छोटे बच्चों को भी स्कूल से जोड़ने की तैयारी की जा रही है. अभियान को प्रभावी बनाने के लिए 25 मार्च, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल और 15 अप्रैल को विशेष सर्वे दिवस भी निर्धारित किए गए हैं. इन दिनों शिक्षकों की टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर घर-घर संपर्क करेंगी और बच्चों की जानकारी एकत्र करेंगी. इस कार्य में महिला एवं बाल विकास विभाग और साक्षरता विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा. शिक्षा विभाग का मानना है कि प्रवेशोत्सव अभियान केवल नामांकन बढ़ाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि प्रदेश का कोई भी बालक या बालिका शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे.

आदिवासी इलाकों के बच्चों को मिलेगी मदद: दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी इलाकों में यह सर्वे अभियान बच्चों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है. पहाड़ी और दूरदराज क्षेत्रों में कई ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक तंगी, जागरूकता की कमी या स्कूलों की दूरी के कारण पढ़ाई से दूर रह जाते हैं. घर-घर सर्वे के माध्यम से ऐसे बच्चों की पहचान होने पर उन्हें दोबारा शिक्षा से जोड़ने का मौका मिलेगा. इस अभियान से विशेष रूप से उन आदिवासी बच्चों को राहत मिलेगी जो कभी स्कूल नहीं जा पाए या बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं. सर्वे के बाद शिक्षा विभाग उन्हें नजदीकी स्कूलों में प्रवेश दिलाने, किताबें, यूनिफॉर्म और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में काम करेगा. इससे माता-पिता में भी शिक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी.

इस तरह चलेगा अभियान...

  • 25 मार्च से शुरू होगा राज्यव्यापी घर-घर सर्वे अभियान
  • 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों की होगी पहचान
  • स्कूल से बाहर और ड्रॉपआउट बच्चों को किया जाएगा चिन्हित
  • हर बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का लक्ष्य
  • गांव और शहरों में शिक्षक करेंगे घर-घर सर्वे
  • हर घर से बच्चों की जानकारी डिजिटल पोर्टल पर होगी दर्ज
  • सर्वे में किसी भी बच्चे की जानकारी छूटने नहीं देने के निर्देश
  • जिला और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी करेंगे अभियान की निगरानी
  • सर्वे की गुणवत्ता और डेटा की होगी नियमित जांच
  • यदि कोई घर छूटा तो 5 दिन में दोबारा करना होगा सर्वे
  • आंगनबाड़ी के बच्चों को भी स्कूल से जोड़ने की तैयारी
  • 25 मार्च, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल और 15 अप्रैल को विशेष सर्वे दिवस
  • पहली बार स्कूल में प्रवेश योग्य बच्चों पर भी रहेगा फोकस.

