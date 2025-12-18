ETV Bharat / state

सांवलिया सेठ के भंडार से पहले दिन मिली 12 करोड़ 10 लाख की चढ़ावा राशि, दो दिवसीय मासिक मेला शुरू

चित्तौड़गढ़: मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलियाजी में गुरुवार को खोले गए भंडार से पहले चरण में 12 करोड़ 10 लाख रुपए की चढ़ावा राशि प्राप्त हुई है. प्रतिमाह कृष्णपक्ष की चतुर्दशी व अमावस्या को लगने वाला भगवान श्री सांवलिया सेठ का दो दिवसीय मासिक मेला भी शुरू हो गया है. ठाकुरजी के इस मेले के पहले दिन चतुर्दशी को ही भंडार खोला जाता है. दो दिवसीय मेले में शामिल होने के लिए कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे हैं, जिससे कस्बे में खासी चहल-पहल दिखाई दे रही है.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम ने बताया कि गुरुवार को मासिक मेला शुरू हुआ. इसी दिन राजभोग आरती के बाद भगवान सांवलिया सेठ का भंडार खोला गया. इस दौरान मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव, बोर्ड सदस्य किशनलाल अहीर, हरिराम गाडरी, रामलाल गुर्जर, पवन तिवारी, नायब तहसीलदार व मंदिर मंडल प्रशासनिक अधिकारी प्रथम शिवशंकर पारीक, लेखाकार राजेंद्र सिंह तथा अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे.

