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दिल्ली हाईकोर्ट: दिल्ली रेस क्लब को खाली करने पर लगी रोक हटी, सिंगल बेंच ने लगाई थी रोक

केंद्र के पास पब्लिक प्रेमिसेस पर कथित तौर पर अनाधिकृत कब्ज़ा करने वाले के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई का कानूनी अधिकार है-अदालत

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 26, 2026 at 5:32 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने दिल्ली रेस क्लब को खाली करने के आदेश पर लगी रोक को हटा दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार को किसी भी सार्वजनिक परिसर में अनाधिकृत रुप से रहने वाले को खाली कराने का वैधानिक अधिकार है.

डिवीजन बेंच ने कहा कि 24 अप्रैल को सिंगल बेंच को दिल्ली रेस क्लब को खाली करने का आदेश जारी नहीं करना चाहिए था, सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि कारण बताओ नोटिस के खिलाफ दिल्ली रेस क्लब की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. उन्होंने कहा कि दिल्ली रेस क्लब को सार्वजनिक परिसर कानून की धारा 4 के तहत अपनी आपत्ति संपदा अधिकारी के समक्ष दर्ज करानी चाहिए.

डिवीजन बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार को किसी भी सार्वजनिक परिसर से किसी अनाधिकृत कब्जे को हटाने के लिए धारा 4 के तहत संपदा अधिकारी के जरिये कार्रवाई का अधिकार है. संपदा अधिकारी की कार्रवाई पर रोक एक तरह से फैसला करने जैसा है.

डिवीजन बेंच ने कहा कि दिल्ली रेस क्लब को 1926 में 84.484 एकड़ भूमि लीज पर दी गई थी. ये लीज 31 दिसंबर 1994 को समाप्त हो रही है. डिवीजन बेंच ने कहा कि किसी वैध कब्जाधारक का लीज अगर खत्म हो जाए तो उसे भी अनाधिकृत कब्जा ही माना जाएगा.

दरअसल ये मामला तब सामने आया जब संपदा अधिकारी ने 17 अप्रैल को दिल्ली रेस क्लब को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा कि आपके खिलाफ खाली करने का आदेश क्यों नहीं जारी किया जाए. इसी नोटिस को दिल्ली रेस क्लब ने सिंगल बेंच में चुनौती दी थी. सिंगल बेंच ने 24 अप्रैल को इस नोटिस पर रोक लगा दिया था.

ये भी पढ़ें- परिसर खाली करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली जिमखाना क्लब पहुंचा हाईकोर्ट

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