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दिल्ली हाईकोर्ट: दिल्ली रेस क्लब को खाली करने पर लगी रोक हटी, सिंगल बेंच ने लगाई थी रोक

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने दिल्ली रेस क्लब को खाली करने के आदेश पर लगी रोक को हटा दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार को किसी भी सार्वजनिक परिसर में अनाधिकृत रुप से रहने वाले को खाली कराने का वैधानिक अधिकार है.

डिवीजन बेंच ने कहा कि 24 अप्रैल को सिंगल बेंच को दिल्ली रेस क्लब को खाली करने का आदेश जारी नहीं करना चाहिए था, सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि कारण बताओ नोटिस के खिलाफ दिल्ली रेस क्लब की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. उन्होंने कहा कि दिल्ली रेस क्लब को सार्वजनिक परिसर कानून की धारा 4 के तहत अपनी आपत्ति संपदा अधिकारी के समक्ष दर्ज करानी चाहिए.

डिवीजन बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार को किसी भी सार्वजनिक परिसर से किसी अनाधिकृत कब्जे को हटाने के लिए धारा 4 के तहत संपदा अधिकारी के जरिये कार्रवाई का अधिकार है. संपदा अधिकारी की कार्रवाई पर रोक एक तरह से फैसला करने जैसा है.