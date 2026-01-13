ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में युवक ने किया सुसाइड; पुलिस को फोन कर बोला- 'एक महिला और उसके साथी कर रहे परेशान'

अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी अमित राय ने दी मामले की जानकारी.

लखीमपुर खीरी में युवक ने किया सुसाइड (Photo credit: ETV Bharat)
Published : January 13, 2026 at 9:23 PM IST

Updated : January 13, 2026 at 9:31 PM IST

लखीमपुर खीरी : जिले के भीरा कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार को एक युवक ने आत्महत्या कर ली. आरोप है कि एक महिला और उसके दो साथियों के परेशान करने पर युवक ने यह कदम उठाया है. युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ रेफर किया गया था. लखनऊ ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई. युवक ने पुलिस को खुद फोन कर जानकारी दी थी. युवक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी अमित राय ने दी जानकारी. (Video credit: Police Media Cell)

पुलिस के मुताबिक, मामला लखीमपुर खीरी जिले के भीरा कोतवाली क्षेत्र का है. सुजीत मिश्रा (40) अपने परिवार के साथ गांव में रहते थे. अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी अमित राय ने बताया कि मंगलवार को सुजीत मिश्रा ने पुलिस को सूचना दी थी कि एक महिला और उसके दो साथी परेशान कर रहे हैं. इस दौरान युवक ने सुसाइड की धमकी भी दी.

एसपी के निर्देश पर भीरा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रोहित दुबे ने युवक से फोन पर बात की और पूरा मामला समझा. इसी बीच डायल 112 की टीम युवक को तलाश कर भीरा कोतवाली लेकर आ रही थी. कोतवाली के गेट पर पहुंचते ही युवक ने पुलिस को बताया कि उसने आत्महत्या का प्रयास किया है. इसके बाद उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी. पुलिस ने उसे तत्काल एक निजी वाहन से बिजुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया.

बिजुआ सीएचसी में इलाज के दौरान युवक ने बयान दिया. उसका आरोप था कि कुछ लोग उसे लगातार धमका रहे थे और पुलिस की ओर से भी उस पर दबाव बनाया जा रहा था. इससे परेशान होकर उसने सुसाइड की कोशिश की है. हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे लखीमपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां से उसे लखनऊ भेजा गया. लखनऊ ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.




भीरा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रोहित दुबे ने बताया कि युवक को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह लगातार फोन पर आत्महत्या की धमकी दे रहा था. थाने लाते समय उसकी तबीयत बिगड़ गई थी. लखनऊ ले जाते समय उसकी मौत हो गई. सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

