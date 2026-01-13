ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में युवक ने किया सुसाइड; पुलिस को फोन कर बोला- 'एक महिला और उसके साथी कर रहे परेशान'

लखीमपुर खीरी में युवक ने किया सुसाइड ( Photo credit: ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : जिले के भीरा कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार को एक युवक ने आत्महत्या कर ली. आरोप है कि एक महिला और उसके दो साथियों के परेशान करने पर युवक ने यह कदम उठाया है. युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ रेफर किया गया था. लखनऊ ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई. युवक ने पुलिस को खुद फोन कर जानकारी दी थी. युवक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी अमित राय ने दी जानकारी. (Video credit: Police Media Cell) पुलिस के मुताबिक, मामला लखीमपुर खीरी जिले के भीरा कोतवाली क्षेत्र का है. सुजीत मिश्रा (40) अपने परिवार के साथ गांव में रहते थे. अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी अमित राय ने बताया कि मंगलवार को सुजीत मिश्रा ने पुलिस को सूचना दी थी कि एक महिला और उसके दो साथी परेशान कर रहे हैं. इस दौरान युवक ने सुसाइड की धमकी भी दी.