ट्रेन में सीट को लेकर विवाद, युवक की जमकर पिटाई, दो गिरफ्तार

ट्रेन में पिटाई से घायल युवक ( ETV Bharat Kota )

कोटा: अमृतसर से मुंबई के बीच चलने वाली गोल्डन टेंपल मेल ट्रेन में गत दिनों सीट को लेकर विवाद हो गया. इस मामले में एक युवक की जमकर मारपीट की गई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. पुलिस ने इस मामले में पहले ही कार्रवाई करते हुए दो आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया. पीड़ित की तरफ से रिपोर्ट लेकर आगे मामले में कार्रवाई की जा रही है. जीआरपी कोटा के थानाधिकारी हजारी सिंह मीणा ने बताया कि घटनाक्रम शुक्रवार दोपहर का था. झालावाड़ जिले के पचपहाड़ निवासी शाहबाज अहमद ट्रेन में सफर कर रहा था. उसे कोटा से भवानी मंडी तक जाना था. इस बीच ट्रेन में ही सफर कर रहे कुछ युवकों के ग्रुप से जनरल कोच में सीट को लेकर विवाद हो गया. कहासुनी से शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया. युवकों ने हाथों, लातों व घूंसों से शाहबाज के साथ जमकर मारपीट की. इस मामले में आरपीएफ ने शिकायत को तत्काल अटेंड कर लिया था, जिसके बाद इन दो युवकों को ट्रेन में पकड़ लिया. बाद में जीआरपी चौकी भवानी मंडी के सुपुर्द कर दिया. शाहबाज अहमद भी चोटिल होने के बाद झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के एसआरजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है.