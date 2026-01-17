ट्रेन में सीट को लेकर विवाद, युवक की जमकर पिटाई, दो गिरफ्तार
झालावाड़ के युवक से मारपीट करने वाले युवक पंजाब के थे और मुंबई जा रहे थे.
Published : January 17, 2026 at 8:41 PM IST
कोटा: अमृतसर से मुंबई के बीच चलने वाली गोल्डन टेंपल मेल ट्रेन में गत दिनों सीट को लेकर विवाद हो गया. इस मामले में एक युवक की जमकर मारपीट की गई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. पुलिस ने इस मामले में पहले ही कार्रवाई करते हुए दो आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया. पीड़ित की तरफ से रिपोर्ट लेकर आगे मामले में कार्रवाई की जा रही है.
जीआरपी कोटा के थानाधिकारी हजारी सिंह मीणा ने बताया कि घटनाक्रम शुक्रवार दोपहर का था. झालावाड़ जिले के पचपहाड़ निवासी शाहबाज अहमद ट्रेन में सफर कर रहा था. उसे कोटा से भवानी मंडी तक जाना था. इस बीच ट्रेन में ही सफर कर रहे कुछ युवकों के ग्रुप से जनरल कोच में सीट को लेकर विवाद हो गया. कहासुनी से शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया. युवकों ने हाथों, लातों व घूंसों से शाहबाज के साथ जमकर मारपीट की. इस मामले में आरपीएफ ने शिकायत को तत्काल अटेंड कर लिया था, जिसके बाद इन दो युवकों को ट्रेन में पकड़ लिया. बाद में जीआरपी चौकी भवानी मंडी के सुपुर्द कर दिया. शाहबाज अहमद भी चोटिल होने के बाद झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के एसआरजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है.
जीआरपी थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेश ने बताया कि उन्होंने पंजाब के तरनतारन जिले निवासी 24 वर्षीय सन्नी और 25 वर्षीय विश्वेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है. इन्हें फिलहाल शांति भंग में गिरफ्तार किया है. पीड़ित शाहबाज अहमद की रिपोर्ट और मेडिकल मुआयने के लिए पुलिस को झालावाड़ भेजा है. आगे की कार्रवाई मुकदमे के अनुसार की जाएगी. यह युवकों का ग्रुप पंजाब से मुंबई जा रहा था. शाहबाज ने बताया कि वह स्टील और लोहे की अलमारी बनाने का काम करता है और वह किसी काम से ही कोटा आया था. वापसी में शुक्रवार दोपहर को लौट रहा था. बिना कारण ही उसके साथ इन युवकों के ग्रुप ने मारपीट की. कोटा से ट्रेन में चढ़ा तबतक सीट पर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही ट्रेन चली ये युवक आ गए और उठने की बोलने लगे. जब उनसे कहा कि सभी मिलकर बैठ जाते हैं, तो उन्होंने एक नहीं सुनी और मारपीट शुरू कर दी. इसी दौरान कोच में मौजूद अन्य यात्रियों ने इसका वीडियो बना लिया. इसके आधार पर जीआरपी ने कार्रवाई की.