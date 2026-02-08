ETV Bharat / state

जयपुर में दरगाह की छत के निर्माण को लेकर विवाद, विधायक अमीन कागजी और बालमुकुंदाचार्य हुए आमने-सामने

कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने अपने विधायक कोष से 20 लाख रुपए का काम दरगाह के लिए सैंक्शन करवाया है.

दरगाह की छत के निर्माण पर विवाद
दरगाह की छत के निर्माण पर विवाद (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 8, 2026 at 3:54 PM IST

जयपुर : राजधानी जयपुर के चांदपोल गेट की सब्जी मंडी में स्थित दरगाह की छत के निर्माण को लेकर रविवार को माहौल गर्मा गया और नारेबाजी तक की नौबत आ गई. माहौल बिगड़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग किया. मौके पर पुलिस के आलाधिकारी मौजूद हैं.

मौके पर पहुंचे डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि संजय सर्किल पर एक पुरानी मजार बनी हुई है. इस पर कोई निर्माण कार्य चल रहा था. इसको लेकर दो पक्षों का विरोध हुआ. हमने मौके पर जाकर स्थिति को संभाला है और दोनों पक्षों को अलग-अलग किया है. दोनों पक्ष चले गए हैं. हम वर्क आर्डर भी चेक करवा रहे हैं और उस हिसाब से ही हम कार्रवाई करेंगे.

सुनिए क्या बोले अमीन कागजी और पुलिस अधिकारी (ETV Bharat Jaipur)

चांदपोल गेट की सब्जी मंडी में करीब 100 साल पुरानी दरगाह है जिसकी छत के निर्माण के लिए विधायक अमीन कागजी ने अपने कोटे से 20 लाख रुपए स्वीकृत किए थे. इसकी छत का निर्माण चल रहा था. इसी बीच रविवार दोपहर हवामहल से भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य मौके पर पहुंचे और इसे अवैध अतिक्रमण बताते हुए अधिकारियों को काम रुकवाने की बात कही, जिस पर वहां मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया.

पढ़ें. अजान विवाद: चोपदार बोले- बालमुकुंदाचार्य भूल जाते हैं कि वो विधायक हैं

इस पर विधायक बालमुकुंदाचार्य के साथ आए समर्थकों और दूसरे पक्ष के लोग आमने-सामने नारेबाजी करने लगे. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला और दोनों पक्षों को शांत करवाया. इसकी सूचना जब स्थानीय विधायक अमीन कागजी को लगी तो वे भी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने विधायक बालमुकुंदाचार्य पर जयपुर का माहौल खराब करने का आरोप लगाया और कहा कि वो अधिकारियों पर दबाव बनाकर दरगाह निर्माण का काम रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं.

बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है : मौके पर पहुंचे कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने कहा कि चांदपोल गेट के पास करीब 100 साल पुरानी दरगाह है, जिसके लिए उन्होंने अपने विधायक कोष से 20 लाख रुपए का काम सैंक्शन करवाया है. 30 जनवरी को इसका वर्क ऑर्डर हुआ था और छत का निर्माण कार्य चल रहा था. उनका आरोप है कि बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है.

पढ़ें. अजान पर विवाद: कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने भाजपा विधायक को बताया नमूना, बोले-सरकार उनको सुरक्षा दे

मंदिरों का भी काम करवाया : उन्होंने दावा किया कि गेट के पास ही करीब 100 साल पुराना गणेश मंदिर है, जिसके काम भी उन्होंने विधायक कोष से करवाए हैं. उन्होंने आरोप लगया कि भाजपा के विधायक आते हैं और जयपुर की गंगा-जमुनी तहजीब को खराब करना शुरू कर देते हैं. शहर को परेशान करते हैं. उन्होंने खुद कोई मंदिर का काम नहीं करवाया होगा. वर्क आर्डर कैंसिल करने को लेकर उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर वर्क आर्डर कैंसिल नहीं होने देंगे.

गुलाब शाह बाबा की दरगाह 100 साल पुरानी : स्थानीय लोगों का कहना है कि चांदपोल गेट के पास सब्जी मंडी में गुलाब शाह बाबा की 100 साल पुरानी मजार है. यहां पहले छत की बजाय टीन शेड लगा हुआ था, जो काफी जर्जर हो चुका था. स्थानीय निवासियों की मांग पर क्षेत्रीय विधायक ने अपने विधायक कोटे से मजार की छत का निर्माण कार्य करवा रहे हैं. इस दरगाह में भी सभी वर्गों की आस्था है कोई अवैध निर्माण नहीं है.

