ETV Bharat / state

आरसीए की एडहॉक कमेटी: 'नेता-पुत्रों' को सौंपी गई क्रिकेट की कमान, विवाद शुरू

आरसीए में हो रही खींचतान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'इंतजार शास्त्र' के नाम पर सवाल उठाया था.

RCAs Adhoc Committee
आरसीए के नए पदाधिकारी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 30, 2026 at 7:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) में बीते दिन बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया. सहकारी समिति ने आदेश जारी करते हुए आरसीए की एडहॉक कार्यकारिणी समिति को भंग कर नई कमेटी का गठन कर दिया. नई एडहॉक कमेटी में अलवर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. मोहित यादव को संयोजक (कन्वीनर) बनाया गया है, जबकि आशीष तिवाड़ी, धनंजय सिंह खींवसर, अरिष्ट सिंघवी और अर्जुन बेनीवाल को सदस्य नियुक्त किया गया है. नई एडहॉक कमेटी के गठन और कार्यभार संभालने के साथ ही ‘नेता पुत्रों’ की भूमिका को लेकर विवाद तेज हो गया है. हालांकि कमेटी के सदस्यों ने साफ किया है कि वे सभी विवादों को पीछे छोड़कर आरसीए और खिलाड़ियों के हित में काम करेंगे.

नई एडहॉक कमेटी के सदस्य आशीष तिवाड़ी, संयोजक डॉ. मोहित यादव और सदस्य धनंजय सिंह खींवसर ने कहा कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत इस पद तक पहुंचे हैं और किसी का राजनीतिक परिवार से होना गलत नहीं है. उनका कहना था कि राजनीतिक माहौल में पले-बढ़े होने के कारण प्रशासनिक जिम्मेदारियों में उनकी स्वाभाविक रुचि रही है.

पढ़ें: RCA में फिर बदलाव: नई एडहॉक कमेटी गठित, डीडी कुमावत की छुट्टी, मोहित यादव बने नए संयोजक

सभी बड़े राजनेता के बेटे: विवाद की सबसे बड़ी वजह यह है कि एडहॉक कमेटी के सभी सदस्य राजनीतिक घरानों से जुड़े बताए जा रहे हैं. इनमें मोहित यादव (विधायक जसवंत यादव के बेटे), धनंजय सिंह खींवसर (स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे), अरिष्ठ सिंघवी (वरिष्ठ नेता चंद्रराज सिंघवी के पोते), आशीष तिवाड़ी (सांसद घनश्याम तिवाड़ी के बेटे) और अर्जुन बेनीवाल (विधायक संजीव बेनीवाल के बेटे) शामिल हैं. यही कारण है कि आरसीए में ‘नेता पुत्रों’ के कब्जे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

इंतजार शास्त्र के जरिये उठाया था सवाल: हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'इंतजार शास्त्र' के जरिए आरसीए पर सवाल उठाया था. उन्होंने एक्स पर लिखा था, 'खेल-विरोधी सोच ने डुबोया राजस्थान का नाम! जयपुर के चौंप में बनने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आज भाजपा सरकार की लापरवाही की भेंट चढ़ गया है. कांग्रेस सरकार ने राजस्थान का मान बढ़ाने के लिए इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम की आधारशिला रखी थी, जिसे 2024 तक पूरा होना था, लेकिन, 36 महीने बाद भी यह प्रोजेक्ट अधर में है. आरसीए के चुनाव भी दो साल से नहीं हो सके हैं. देखिए कैसे करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद खिलाड़ियों के सपने ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं. राजनीतिक द्वेष छोड़िए, खिलाड़ियों के भविष्य से खिलवाड़ बंद कीजिए.'

TAGGED:

RCA ADHOC COMMITTEE DISPUTE
EX CM ASHOK GEHLOT COMMENT ON RCA
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन
MOHIT YADAV APPOINTED AS CONVENER
RCAS ADHOC COMMITTEE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.