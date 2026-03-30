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आरसीए की एडहॉक कमेटी: 'नेता-पुत्रों' को सौंपी गई क्रिकेट की कमान, विवाद शुरू

नई एडहॉक कमेटी के सदस्य आशीष तिवाड़ी, संयोजक डॉ. मोहित यादव और सदस्य धनंजय सिंह खींवसर ने कहा कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत इस पद तक पहुंचे हैं और किसी का राजनीतिक परिवार से होना गलत नहीं है. उनका कहना था कि राजनीतिक माहौल में पले-बढ़े होने के कारण प्रशासनिक जिम्मेदारियों में उनकी स्वाभाविक रुचि रही है.

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) में बीते दिन बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया. सहकारी समिति ने आदेश जारी करते हुए आरसीए की एडहॉक कार्यकारिणी समिति को भंग कर नई कमेटी का गठन कर दिया. नई एडहॉक कमेटी में अलवर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. मोहित यादव को संयोजक (कन्वीनर) बनाया गया है, जबकि आशीष तिवाड़ी, धनंजय सिंह खींवसर, अरिष्ट सिंघवी और अर्जुन बेनीवाल को सदस्य नियुक्त किया गया है. नई एडहॉक कमेटी के गठन और कार्यभार संभालने के साथ ही ‘नेता पुत्रों’ की भूमिका को लेकर विवाद तेज हो गया है. हालांकि कमेटी के सदस्यों ने साफ किया है कि वे सभी विवादों को पीछे छोड़कर आरसीए और खिलाड़ियों के हित में काम करेंगे.

सभी बड़े राजनेता के बेटे: विवाद की सबसे बड़ी वजह यह है कि एडहॉक कमेटी के सभी सदस्य राजनीतिक घरानों से जुड़े बताए जा रहे हैं. इनमें मोहित यादव (विधायक जसवंत यादव के बेटे), धनंजय सिंह खींवसर (स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे), अरिष्ठ सिंघवी (वरिष्ठ नेता चंद्रराज सिंघवी के पोते), आशीष तिवाड़ी (सांसद घनश्याम तिवाड़ी के बेटे) और अर्जुन बेनीवाल (विधायक संजीव बेनीवाल के बेटे) शामिल हैं. यही कारण है कि आरसीए में ‘नेता पुत्रों’ के कब्जे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

इंतजार शास्त्र के जरिये उठाया था सवाल: हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'इंतजार शास्त्र' के जरिए आरसीए पर सवाल उठाया था. उन्होंने एक्स पर लिखा था, 'खेल-विरोधी सोच ने डुबोया राजस्थान का नाम! जयपुर के चौंप में बनने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आज भाजपा सरकार की लापरवाही की भेंट चढ़ गया है. कांग्रेस सरकार ने राजस्थान का मान बढ़ाने के लिए इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम की आधारशिला रखी थी, जिसे 2024 तक पूरा होना था, लेकिन, 36 महीने बाद भी यह प्रोजेक्ट अधर में है. आरसीए के चुनाव भी दो साल से नहीं हो सके हैं. देखिए कैसे करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद खिलाड़ियों के सपने ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं. राजनीतिक द्वेष छोड़िए, खिलाड़ियों के भविष्य से खिलवाड़ बंद कीजिए.'