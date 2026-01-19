ETV Bharat / state

जेएलएफ 2026: इतिहास और महाकाव्यों में महिलाओं के मजबूत चरित्र को कभी सही तरीके से नहीं मिली जगह

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 'एपिक वीमन सेशन' में पौराणिक कथाओं के संदर्भ में महिला के चरित्र को लेकर चर्चा हुई.

JAIPUR LITERATURE FESTIVAL 2026
पुस्तक विमोचन करते अतिथि (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 19, 2026 at 2:14 PM IST

जयपुर: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के सूर्यमहल में हुए 'एपिक वीमन सेशन' में लेखिका कविता काने, तेलुगु लेखिका वोलगा और लेखक आनंद नीलकंठन ने पौराणिक कथाओं की महिलाओं पर बात की. उनका फोकस इस बात पर रहा कि इतिहास और महाकाव्यों में महिलाओं की इच्छाओं, उनके फैसलों और उनके मजबूत चरित्र को कभी सही तरीके से जगह नहीं मिली. सत्र के दौरान कविता काने ने भीम की पत्नी हिडिम्बा के जीवन का ज़िक्र करते हुए बताया कि वो पहली ऐसी राक्षसी महिला थीं, जिन्होंने अपने समुदाय से बाहर एक इंसान से विवाह किया. कविता ने कहा कि हिडिम्बा ने ये जानते हुए भी भीम से विवाह किया कि ये रिश्ता सिर्फ संतान के जन्म तक ही सीमित रहेगा. बावजूद इसके उन्होंने अपने फैसले खुद लिए और अपनी शर्तों पर जीवन जिया.

कविता ने कहा कि प्राचीन समय में महिलाएं राजनीतिक रूप से भी बेहद मजबूत थीं. वे शासन में भागीदारी करती थीं और फैसलों में उनकी अहम भूमिका होती थी. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि राजा दशरथ भी कैकेयी से सलाह लेकर ही बड़े निर्णय लिया करते थे, लेकिन उस दौर में महिलाओं की भावनाओं, उनकी आत्मनिर्भरता और उनकी सोच को सही मायनों में समझा ही नहीं गया. उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास में महिलाओं के चरित्र, व्यवहार, इच्छाओं, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता पर किसी लेखक ने गंभीरता से नहीं लिखा. पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के शौर्य को पुरुषों ने ही लिखा, पुरुषों ने ही बताया और वही कथाएं आगे बढ़ती रहीं.

पढ़ें: जेएलएफ 2026: गांधी, सावरकर और जिन्ना पर हुई चर्चा, राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर हुई बात

लेखक आनंद नीलकंठन ने दक्षिण भारत की रामायण का ज़िक्र करते हुए बताया कि वहां की कथाएं आम तौर पर प्रचलित रामायण से काफी अलग हैं. उन्होंने कहा कि आम धारणा है कि रावण के यहां रहने के बाद सीता को अग्निपरीक्षा देनी पड़ी, लेकिन दक्षिण भारत की रामायण में उल्टा चित्र मिलता है. वहां सीता राम से अग्निपरीक्षा देने को कहती हैं. इतना ही नहीं, कथा में ये भी बताया गया है कि सीता ने लक्ष्मण की गवाही के बाद ही महल के द्वार राम के लिए खोले थे. लक्ष्मण ने राम के पुरुषार्थ को प्रमाणित किया था.

वोलगा ने शबरी और कैकेयी के चरित्र पर बात करते हुए कहा कि रामायण में शबरी को सिर्फ दो पन्नों में समेट दिया गया, जबकि उनकी जीवन गाथा कहीं ज्यादा विस्तार से लिखे जाने लायक थी. उनका मानना था कि ऐसे कई महिला पात्र हैं, जिनकी कहानियां या तो अधूरी हैं या जानबूझकर सीमित रखी गईं.

