जोधपुर: बिजली चोरी रोकने गई डिस्कॉम टीम पर परिवार ने किया हमला, मामला दर्ज
जोधपुर के झीपासनी गांव में बिजली चोरी की जांच करने गई डिस्कॉम टीम पर परिवार ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया.
Published : January 8, 2026 at 2:19 PM IST
जोधपुर: ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली चोरी रोकने का कार्य डिस्कॉम कर्मचारियों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है. जांच के दौरान अक्सर उपभोक्ता आक्रोशित हो जाते हैं और कर्मचारियों पर हमला तक कर देते हैं. इसमें महिलाएं भी सक्रिय रूप से शामिल हो रही हैं. ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला जोधपुर में सामने आया है, जहां बिजली चोरी की सूचना पर पहुंची डिस्कॉम की टीम पर पूरे परिवार ने मिलकर हमला बोल दिया.
डिस्कॉम टीम से मारपीट: थाना अधिकारी परमेश्वरी के अनुसार घटना झीपासनी गांव की है. डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता (जूनियर इंजीनियर) कमल किशोर भाटी अपनी टीम के साथ अधिकारियों के निर्देश पर गांव में सतर्कता जांच कर रहे थे. दोपहर करीब 12:30 बजे वे धन्नाराम पुत्र सुरताराम जाट के घर पहुंचे, जहां बिजली चोरी की शिकायत मिली थी. जांच के बाद मीटर और केबल जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गई तो मौके पर मौजूद धन्नाराम, उसके भाई, पुत्रवधू और पत्नी ने राजकार्य में बाधा डालनी शुरू कर दी.
घटना का वीडियो आया सामने: उन्होंने बताया कि कर्मचारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और लाठी व लकड़ी के डंडों से मारपीट पर उतारू हो गए. महिलाओं ने भी डंडों से हमला किया. अचानक हुए इस हमले से टीम के सदस्य डर गए और जान बचाकर मौके से भाग निकले. हमले के दौरान डिस्कॉम कर्मचारियों ने घटना का वीडियो भी बनाया, जो सबूत के तौर पर पुलिस को सौंपा गया है.
थाना अधिकारी परमेश्वरी ने बताया कि पीड़ित जूनियर इंजीनियर कमल किशोर भाटी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में उन्होंने बताया कि हमला इतना उग्र था कि टीम को खदेड़कर भगा दिया गया. शिकायत पर करवड़ थाना पुलिस ने धन्नाराम और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया है.
