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अजमेर नगर निगम: महापौर के लिए भाजपा-कांग्रेस में सीधी लड़ाई...निर्दलीयों के हाथ 'चाबी' आई

कांग्रेस को 4 और भाजपा को 9 निर्दलीयों का चाहिए साथ. कांग्रेस की किरण का भाजपा की अनामिका से टक्कर.

Mayoral candidates Anamika Sharma and Kiran Garhwal
महापौर प्रत्याशी अनामिका शर्मा और किरण गढ़वाल (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2026 at 4:11 PM IST

5 Min Read
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अजमेर: अजमेर नगर निगम के मेयर पद के लिए कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला है. यहां निर्दलीय पार्षद किंगमेकर की भूमिका में हैं. निगम के 80 में से 37 वार्ड में कांग्रेस, 32 में भाजपा और 11 में निर्दलीय चुने गए हैं. बोर्ड बनाने के लिए भाजपा और कांग्रेस को निर्दलीयों का सहयोग लेना होगा. निगम का मेयर पद सामान्य महिला के लिए है. यहां भाजपा ने अनामिका शर्मा और कांग्रेस ने किरण गढ़वाल को प्रत्याशी बनाया है.

21 सितंबर को होगा मतदान: रिटर्निंग अधिकारी अनिल पूनिया ने बताया कि महापौर पद के लिए मतदान 21 सितंबर को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक होगा. मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना होगी. 22 सितंबर को उप महापौर पद के लिए निर्वाचन कार्य होगा. इस दिन 11 बजे तक नामांकन लिया जाएगा. नामांकन पत्रों की संवीक्षा सुबह 11.30 बजे से होगी. नामांकन वापसी का समय दोपहर 2 बजे तक रहेगा. जरूरत पड़ने पर दोपहर 2.30 से शाम 5 बजे तक मतदान और इसके बाद मतगणना होगी.

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सबसे बड़ा दल कांग्रेस: अजमेर में भले ही कांग्रेस बहुमत से दूर रही लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है. 36 वर्ष से अजमेर निकाय में भाजपा काबिज है. आठवीं बार किसका बोर्ड बनेगा, यह 21 सितंबर की शाम 5 बजे बाद पता चलेगा. इतना तय है कि मेयर कोई भी बने, बिना निर्दलीयों के सहयोग के संभव नहीं है. अजमेर में कांग्रेस को बोर्ड बनाने के लिए 4 निर्दलीयों की जरूरत है, जबकि भाजपा को 9 निर्दलीय पार्षदों का साथ लेना होगा. सत्तारूढ़ भाजपा के लिए इस चुनौती को पार पाना दूर की कौड़ी लग रहा है, हालांकि यहां भाजपा ने हथियार नहीं डाले है बल्कि चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया.

पढ़ें: अजमेर नगर निगम: निर्दलीयों को लेकर अपने अपने दावे...पहले दिन मेयर पद के लिए एक भी नामांकन नहीं

भाजपा ने मिलाए छह निर्दलीय: भाजपा ने अपने पार्षद परिणाम आने के कुछ घंटे बाद ही एकत्र कर लिया था. भाजपा ने पार्षदों को जयपुर शिफ्ट किया. भाजपा की बाड़ेबंदी के बाद कांग्रेस ने बाड़ेबंदी की. कांग्रेस अपने पार्षदों को कर्नाटक सरकार की सुरक्षा में बेंगलूरु ले गई. कांग्रेस का दावा है, चार निर्दलीय उसके साथ हैं. इनके नाम घनश्याम, विनोद, कैलाश कोमल और सोफिया कुरेशी है. वहीं निर्दलीय अजहर को लेकर असमंजस है. भाजपा ने अपने 6 निर्दलीय पार्षदों को वापस साथ मिला लिया. उनका पार्टी से निलंबन निरस्त कर दिया. इसके बावजूद भाजपा को 3 निर्दलीयों का साथ और चाहिए.

सामान्य सीट पर कांग्रेस का ओबीसी दांव: निगम का मेयर पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित है. यहां कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग की महिला किरण को मैदान में उतारा है. भाजपा की अनामिका विधानसभा अध्यक्ष एवं अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी की पड़ोसी हैं. उनके ससुर सीताराम शर्मा भाजपा नेता हैं. सीताराम शर्मा देवनानी के करीबियों में हैं. अनामिका ग्रहणी हैं और क्षेत्र के धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रहती हैं. कांग्रेस की किरण गढ़वाल भी गृहणी हैं. उनके नाम शादी समारोह स्थल गढ़वाल पैलेस है. उनकी अन्य चल अचल संपत्ति के प्रबंधन का जिम्मा पति दिलीप गढ़वाल निभाते हैं. दिलीप 30 वर्ष से कांग्रेस में है. विभिन्न पदों पर रह चुके हैं. दिलीप और उनकी पत्नी किरण क्षेत्र में धार्मिक क्रियाकलापों और समाज सेवा में सक्रिय हैं.

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कांग्रेस कार्यालय में भाजपा नेताओं के लिए सद्बुद्धि यज्ञ: भाजपा और कांग्रेस जहां निर्दलीयों को साधने में जुटी है. वहीं कांग्रेस ने शहर भाजपा अध्यक्ष और नगर निगम के अधिशासी अभियंता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग लेकर शुक्रवार को किए विरोध प्रदर्शन के बाद शनिवार को सद्बुद्धि यज्ञ किया. कांग्रेस कार्यालय में यज्ञ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेताओं को सद्बुद्धि देने की कामना की. मेयर पद पर कांग्रेस प्रत्याशी किरण गढ़वाल के पति दिलीप गढ़वाल और शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल के बेटे और पुत्रवधू बैठे. कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आहुतियां दी.

ये बोले पूर्व विधायक: कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉ. श्रीगोपाल बाहेती ने कहा कि नगर निकाय के चुनाव में सत्तासीन बीजेपी लोकतंत्र का हनन करने में लगी है. जनादेश मानने को तैयार नहीं है. अजमेर में लोकतंत्र की हत्या ना हो, इसलिए कांग्रेस विधिक प्रयास के साथ ही यज्ञ के जरिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि भाजपा नेताओं को सद्बुद्धि दे ताकि वे लोकतंत्र की हत्या न करें. शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष विवेक पाराशर ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र और जनादेश को माने, इसलिए यज्ञ कर ईश्वर से उन्हें सद्बुद्धि देने की कामना की.

पढ़ें: कांग्रेस व निर्दलीय पार्षदों को धमकाने तथा निगम से फाइलें चुराने का आरोप, अजमेर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

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