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अजमेर नगर निगम: महापौर के लिए भाजपा-कांग्रेस में सीधी लड़ाई...निर्दलीयों के हाथ 'चाबी' आई

अजमेर: अजमेर नगर निगम के मेयर पद के लिए कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला है. यहां निर्दलीय पार्षद किंगमेकर की भूमिका में हैं. निगम के 80 में से 37 वार्ड में कांग्रेस, 32 में भाजपा और 11 में निर्दलीय चुने गए हैं. बोर्ड बनाने के लिए भाजपा और कांग्रेस को निर्दलीयों का सहयोग लेना होगा. निगम का मेयर पद सामान्य महिला के लिए है. यहां भाजपा ने अनामिका शर्मा और कांग्रेस ने किरण गढ़वाल को प्रत्याशी बनाया है.

21 सितंबर को होगा मतदान: रिटर्निंग अधिकारी अनिल पूनिया ने बताया कि महापौर पद के लिए मतदान 21 सितंबर को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक होगा. मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना होगी. 22 सितंबर को उप महापौर पद के लिए निर्वाचन कार्य होगा. इस दिन 11 बजे तक नामांकन लिया जाएगा. नामांकन पत्रों की संवीक्षा सुबह 11.30 बजे से होगी. नामांकन वापसी का समय दोपहर 2 बजे तक रहेगा. जरूरत पड़ने पर दोपहर 2.30 से शाम 5 बजे तक मतदान और इसके बाद मतगणना होगी.

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सबसे बड़ा दल कांग्रेस: अजमेर में भले ही कांग्रेस बहुमत से दूर रही लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है. 36 वर्ष से अजमेर निकाय में भाजपा काबिज है. आठवीं बार किसका बोर्ड बनेगा, यह 21 सितंबर की शाम 5 बजे बाद पता चलेगा. इतना तय है कि मेयर कोई भी बने, बिना निर्दलीयों के सहयोग के संभव नहीं है. अजमेर में कांग्रेस को बोर्ड बनाने के लिए 4 निर्दलीयों की जरूरत है, जबकि भाजपा को 9 निर्दलीय पार्षदों का साथ लेना होगा. सत्तारूढ़ भाजपा के लिए इस चुनौती को पार पाना दूर की कौड़ी लग रहा है, हालांकि यहां भाजपा ने हथियार नहीं डाले है बल्कि चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया.

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भाजपा ने मिलाए छह निर्दलीय: भाजपा ने अपने पार्षद परिणाम आने के कुछ घंटे बाद ही एकत्र कर लिया था. भाजपा ने पार्षदों को जयपुर शिफ्ट किया. भाजपा की बाड़ेबंदी के बाद कांग्रेस ने बाड़ेबंदी की. कांग्रेस अपने पार्षदों को कर्नाटक सरकार की सुरक्षा में बेंगलूरु ले गई. कांग्रेस का दावा है, चार निर्दलीय उसके साथ हैं. इनके नाम घनश्याम, विनोद, कैलाश कोमल और सोफिया कुरेशी है. वहीं निर्दलीय अजहर को लेकर असमंजस है. भाजपा ने अपने 6 निर्दलीय पार्षदों को वापस साथ मिला लिया. उनका पार्टी से निलंबन निरस्त कर दिया. इसके बावजूद भाजपा को 3 निर्दलीयों का साथ और चाहिए.