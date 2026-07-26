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महाराष्ट्र के श्रद्धालु की अनोखी भक्ति: गुल्लक की बचत से सांवलिया सेठ को चढ़ाया गोल्ड पॉलिस्ड चांदी का साफा

श्रद्धालु ने सांवलिया सेठ का चढ़ाया चांदी का साफा ( ETV Bharat Chittorgarh )