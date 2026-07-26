ETV Bharat / state

महाराष्ट्र के श्रद्धालु की अनोखी भक्ति: गुल्लक की बचत से सांवलिया सेठ को चढ़ाया गोल्ड पॉलिस्ड चांदी का साफा

महाराष्ट्र के एक श्रद्धालु ने गुल्लक की बचत से सांवलिया सेठ मंदिर में सवा पाव चांदी का स्वर्ण पॉलिश युक्त साफा भेंट किया.

श्रद्धालु ने सांवलिया सेठ का चढ़ाया चांदी का साफा
श्रद्धालु ने सांवलिया सेठ का चढ़ाया चांदी का साफा (ETV Bharat Chittorgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 26, 2026 at 5:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़: राजस्थान के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलियाजी मंदिर में एक बार फिर भक्ति और श्रद्धा की एक बेहद अनूठी और प्रेरणादायक मिसाल सामने आई है. यहां महाराष्ट्र से आए एक भक्त ने अपनी मेहनत की कमाई से जोड़े गए पैसों से भगवान सांवलिया सेठ के प्रति अपनी अटूट आस्था प्रकट की है.

गुल्लक में जोड़े पैसे: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के रहने वाले विशाल सुरेशजी फुलडाळे ने भगवान के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा दिखाते हुए एक विशेष संकल्प लिया था. विशाल ने रोज़ाना अपने घर में "शेठ के" नाम से एक गुल्लक बनाई और उसमें नियमित रूप से पैसे जमा करना शुरू किया, जब गुल्लक में पर्याप्त राशि जमा हो गई, तो उन्होंने उन पैसों से भगवान सांवलिया सेठ के लिए सवा पाव वजन का एक बेहद खूबसूरत चांदी का साफा तैयार करवाया. इस साफे की भव्यता को बढ़ाने के लिए इस पर आकर्षक सोने का पानी भी चढ़वाया.

गोल्ड पॉलिस्ड चांदी का साफा
गोल्ड पॉलिस्ड चांदी का साफा (ETV Bharat Chittorgarh)

इसे भी पढ़ें- Chittorgarh Mandir : जयपुर के श्रद्धालु परिवार ने सांवलिया सेठ को भेंट की सोने से बनी बांसुरी

परिवार के साथ पहुंचे मंदिर: श्रद्धालु विशाल ने बताया कि उनका मुख्य व्यवसाय पारंपरिक फेटा (साफा) बांधने का ही है, चूंकि वे साफा बांधने के कार्य से जुड़े हैं, इसलिए उनके पूरे परिवार ने मिलकर यह निर्णय लिया कि क्यों न ठाकुर जी को भी चांदी का एक सुंदर साफा ही भेंट किया जाए. इसी संकल्प को पूरा करने के लिए वे रविवार को अपने परिवार और मित्रों के साथ चित्तौड़गढ़ स्थित सांवलियाजी मंदिर पहुंचे.

श्रद्धालु ने सांवलिया सेठ का चढ़ाया चांदी का साफा
परिवार के साथ सुरेशजी फुलडाळे और चांदी का साफा (ETV Bharat Chittorgarh)

सांवलियाजी मंदिर पहुंचने के बाद विशाल और उनके साथियों ने मंदिर कार्यालय के भेंट कक्ष में जाकर भगवान के चरणों में यह साफा अर्पित किया. इस दौरान भेंट कक्ष में मौजूद मुख्य आकर्षण पारंपरिक फेटा-साफा बांधने का एक विशेष कार्यक्रम रहा. विशाल ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए वहां उपस्थित भक्तों, मंदिर के कर्मचारियों और मान्यवरों को बेहद खूबसूरत और पारंपरिक तरीके से फेटा और साफा बांधकर सम्मानित किया.

इसे भी पढ़ें- Heart Bypass Surgery : सांवलिया सेठ को चढ़ाया चांदी का हार्ट, दावा- ऐसा पहली बार...

TAGGED:

SANWALIYAJI TEMPLE
SANWALIYA SETH MANDIR CHITTORGARH
SANWALIAJI TEMPLE DONATION
सांवलिया सेठ को चांदी का साफा
SILVER SAFA OFFERING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.