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बदरीनाथ धाम में अचानक बिगड़ी एमपी के श्रद्धालु की तबीयत, एयर एंबुलेंस साबित हुई जीवनदायिनी

एयर एंबुलेंस साबित हो रही जीवनदायिनी ( Etv Bharat )

चमोली: उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में बीमार और घायल लोगों के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा जीवनदायिनी साबित हो रही है. विषम भौगोलिक परिस्थितियों और कठिन सड़क मार्गों के बीच गंभीर मरीजों को समय पर उच्च चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने में हेलीकॉप्टर सेवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.