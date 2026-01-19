अनूठी श्रद्धा: श्रीसांवलिया सेठ का 'आधार कार्ड' तैयार, जानिए क्या है खासियत
एक भक्त ने प्रसिद्ध सांवलिया सेठ का चांदी से आधार कार्ड तैयार किया है. इसे दो दिन में तैयार किया. इसमें 60 ग्राम चांदी लगी.
Published : January 19, 2026 at 2:50 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के आसींद निवासी स्वर्ण कलाकार धनराज सोनी ने मेवाड़ के प्रसिद्ध ठाकुरजी श्रीसांवलिया सेठ के आस्था का अद्भुत नमूना पेश किया. सोनी ने श्रीसांवलिया सेठ का चांदी का विशेष 'आधार कार्ड' तैयार किया. कार्ड पूरी तरह शुद्ध चांदी से बना है. इस पर बारीक नक्काशी है, जो हुबहू असली जैसा दिखता है. इसमें राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ और सांवलिया सेठ की मनमोहक तस्वीर अंकित है.
भक्त धनराज सोनी ने बताया कि आसींद क्षेत्र के ग्राहकों ने हमारे सामने भगवान सांवलिया सेठ के आधार कार्ड की डिमांड की थी. इस पर हमने 60 ग्राम शुद्ध चांदी से दो दिन में आधार कार्ड तैयार किया. ऐसे आधार कार्ड की काफी मांग है. वर्तमान में बढ़ते चांदी के भाव के दौर में एक आधार कार्ड बनाने में 15 हजार रुपए खर्चा आया.
पढ़ें:सांवलिया सेठ मंदिर की दीवारों पर भक्त लिख रहे 'आस्था की अर्जियां,' प्रशासन की अपील, 'कॉरिडोर गंदा ना करें'
यह लिखा है विवरण: भक्त धनराज सोनी ने बताया कि कार्ड पर सांवलिया सेठ का नाम, लिंग (पुरुष) और उनकी जन्म तिथि के रूप में 'भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 3112 ईसा पूर्व' (श्रीकृष्ण जन्माष्टमी) दर्शाई गई है. कार्ड के नीचे प्रेरक संदेश लिखा है, मेरे सरकार मेरी पहचान, जो भक्त की अपने आराध्य के प्रति अटूट आस्था दर्शाता है. यह आधार कार्ड ग्राहकों की मांग पर स्वर्ण कलाकार धनराज सोनी ने तैयार किया.
पढ़ें: सांवलिया सेठ को चढ़ाई ढाई किलो चांदी और 250 ग्राम सोने की बंदनवार, जानिए वजह