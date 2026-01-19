ETV Bharat / state

अनूठी श्रद्धा: श्रीसांवलिया सेठ का 'आधार कार्ड' तैयार, जानिए क्या है खासियत

भीलवाड़ा: जिले के आसींद निवासी स्वर्ण कलाकार धनराज सोनी ने मेवाड़ के प्रसिद्ध ठाकुरजी श्रीसांवलिया सेठ के आस्था का अद्भुत नमूना पेश किया. सोनी ने श्रीसांवलिया सेठ का चांदी का विशेष 'आधार कार्ड' तैयार किया. कार्ड पूरी तरह शुद्ध चांदी से बना है. इस पर बारीक नक्काशी है, जो हुबहू असली जैसा दिखता है. इसमें राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ और सांवलिया सेठ की मनमोहक तस्वीर अंकित है.

भक्त धनराज सोनी ने बताया कि आसींद क्षेत्र के ग्राहकों ने हमारे सामने भगवान सांवलिया सेठ के आधार कार्ड की डिमांड की थी. इस पर हमने 60 ग्राम शुद्ध चांदी से दो दिन में आधार कार्ड तैयार किया. ऐसे आधार कार्ड की काफी मांग है. वर्तमान में बढ़ते चांदी के भाव के दौर में एक आधार कार्ड बनाने में 15 हजार रुपए खर्चा आया.