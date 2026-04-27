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गौ सम्मान आह्वान अभियान: देश की 5411 तहसीलों से एक साथ उठी गाय को 'राष्ट्रमाता' का दर्जा देने और सख्त केंद्रीय कानून की मांग

अभियान के तहत मुख्य रूप से गौमाता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान पर जोर दिया जा रहा है.

Mother Cow Appointed as the Chief Patron of the Campaign
गौ माता को बनाया अभियान का प्रधान संरक्षक (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 27, 2026 at 6:46 PM IST

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जयपुर: देश में गौ संरक्षण को लेकर बहस फिर तेज होती दिख रही है. 'गौ सम्मान आह्वान अभियान' के जरिए न केवल गौमाता को 'राष्ट्र माता' का दर्जा देने की मांग उठ रही है, बल्कि गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और केंद्रीय स्तर पर सख्त कानून बनाने की आवाज भी बुलंद हो रही है. सोमवार को जयपुर सहित देश की 5411 तहसील से एक साथ ये आवाज उठी.

'गौ माता' की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के लिए अभियान : गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत प्रधान संरक्षण गौ माता और नंदी बाबा की अध्यक्षता में जयपुर के अंबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर में सोमवार को संत और गौभक्त जुटे. यहां पहले गाय के गोबर से तैयार रथ और गोवंश के साथ शोभायात्रा निकाली गई. फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को प्रार्थना पत्र सौंपा. भारतीय गौक्रांति मंच राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद कोठारी ने बताया कि लाखों गौभक्तों के सिग्नेचर के साथ में कलेक्टर के प्रतिनिधित्व के तौर पर आए एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया गया है. देश की 5411 तहसील में इसी तरह ये प्रार्थना पत्र सौंपा गया है. उन्होंने कहा कि अभियान के तहत मुख्य रूप से गौमाता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान पर जोर दिया जा रहा है. इसमें सरकार से मांग की गई है कि गौमाता के संरक्षण के लिए अनुसंधान और अनुदान बढ़ाया जाए, देशभर में गौहत्या पूरी तरह समाप्त की जाए और गौमाता को राष्ट्र माता, राष्ट्र धरोहर जैसे सम्मानित दर्जे दिए जाएं.

यह बोले पदाधिकारी व गोभक्त (ETV Bharat Jaipur)

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केंद्रीय कानून की मांग: वर्तमान में भारत में गौ संरक्षण को लेकर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कानून हैं. यही वजह है कि अभियान से जुड़े गौभक्त एक समान केंद्रीय कानून की मांग कर रहे हैं. इससे पूरे देश में एकरूपता लाई जा सके. पंचगव्य की राजस्थान प्रभारी अनीता शर्मा ने कहा कि गाय चलता फिरता औषधालय है, इसलिए पंचगव्य का उपयोग जरूरी है. कुछ लोग इसका उपयोग कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गाय खा रहे हैं. वो सदन में बोलते हैं कि ये उनका अधिकार है. ऐसे में सरकार से यही आग्रह है कि वो गाय माता का संरक्षण करें.

Saints seated on the stage during the event
आयोजन के तहत मंच पर विराजमान संत जन (ETV Bharat Jaipur)

घोषणा पर देश में मनाएंगे दीपावली : उन्होंने तर्क दिया कि जब तक सख्त और एक समान कानून नहीं होगा, तब तक गौ तस्करी और अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाना मुश्किल है. उन्होंने पूछा कि जब धारा 370 हट सकती है, अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है तो गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करना इतना बड़ा क्यों हो गया है?, आखिर सरकार क्यों इस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही? ये मामला सिर्फ एक राज्य या उसकी सरकार का नहीं बल्कि पूरे देश और केंद्र सरकार का है. राजस्थान में गौ हत्या पर रोक लगी है, लेकिन यहां से ट्रक भर के दूसरे राज्यों में जाकर गौवंश की हत्या हो रही है. इसलिए इस पर केंद्रीय कानून बनना चाहिए. जिस दिन प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करेंगे और केंद्रीय कानून बन जाएगा उस दिन पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी.

Saints handing over a memorandum to the SDM
एसडीएम को ज्ञापन सौंपते संतजन (ETV Bharat Jaipur)

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गौ आधारित अर्थव्यवस्था पर भी जोर :ये अभियान केवल धार्मिक पहलू तक सीमित नहीं है, बल्कि गौ आधारित अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देने की बात करता है. इसमें गोबर और गौमूत्र पर रिसर्च सेंटर बनाने, कृषि में इनके उपयोग को बढ़ाने, पंचगव्य आधारित औषधियों को प्रोत्साहन देने और गोशालाओं को आर्थिक सहायता देने जैसे सुझाव शामिल हैं. गौ भक्त पांचूलाल कुमावत ने कहा कि वेदों और शास्त्रों में गाय को पशु नहीं माना गया. गाय माता भारत देश की प्राण है. उनके पंचगव्य से न सिर्फ स्वास्थ्य बेहतर रहता है, बल्कि ऑर्गेनिक खेती भी इस पर निर्भर है. उन्होंने दावा किया, जब देश आजाद हुआ था, तब 88 करोड़ गौवंश था, लेकिन आज वो घटकर महज 8 करोड़ रह गया, जो चिंताजनक स्थिति है.

Cow devotees raising the demand to stop cow slaughter
गौ हत्या बंद करने की मांग उठाते गौ भक्त (ETV Bharat Jaipur)

ये भी उठाई मांगें

  • हर ग्राम पंचायत स्तर पर नंदीशाला खोलने
  • गौशालाओं को मनरेगा से जोड़ने
  • गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने
  • गौ तस्करी और गौहत्या में शामिल लोगों के लिए आजीवन कारावास जैसी सजा का प्रावधान
  • तस्करी में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की स्थायी जब्ती
  • CSR फंड का एक हिस्सा गौसेवा में लगाने का प्रस्ताव

तहसील स्तर पर प्रार्थना पत्र: गौ भक्तों से स्पष्ट किया कि फिलहाल देशभर में तहसील स्तर पर प्रार्थना पत्र दिए हैं. इसके बाद सरकार से संवाद और जवाब का इंतजार किया जाएगा. मांगें नहीं मानी जाती हैं तो जिला और राज्य स्तर पर दोबारा ज्ञापन और आगे की रणनीति तय की जाएगी.

A chariot participating in the procession organized under the Cow Honor Campaign.
गौ सम्मान अभियान के तहत निकाली शोभायात्रा में शामिल रथ (ETV Bharat Jaipur)

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