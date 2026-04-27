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गौ सम्मान आह्वान अभियान: देश की 5411 तहसीलों से एक साथ उठी गाय को 'राष्ट्रमाता' का दर्जा देने और सख्त केंद्रीय कानून की मांग

गौ माता को बनाया अभियान का प्रधान संरक्षक ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: देश में गौ संरक्षण को लेकर बहस फिर तेज होती दिख रही है. 'गौ सम्मान आह्वान अभियान' के जरिए न केवल गौमाता को 'राष्ट्र माता' का दर्जा देने की मांग उठ रही है, बल्कि गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और केंद्रीय स्तर पर सख्त कानून बनाने की आवाज भी बुलंद हो रही है. सोमवार को जयपुर सहित देश की 5411 तहसील से एक साथ ये आवाज उठी. 'गौ माता' की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के लिए अभियान : गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत प्रधान संरक्षण गौ माता और नंदी बाबा की अध्यक्षता में जयपुर के अंबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर में सोमवार को संत और गौभक्त जुटे. यहां पहले गाय के गोबर से तैयार रथ और गोवंश के साथ शोभायात्रा निकाली गई. फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को प्रार्थना पत्र सौंपा. भारतीय गौक्रांति मंच राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद कोठारी ने बताया कि लाखों गौभक्तों के सिग्नेचर के साथ में कलेक्टर के प्रतिनिधित्व के तौर पर आए एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया गया है. देश की 5411 तहसील में इसी तरह ये प्रार्थना पत्र सौंपा गया है. उन्होंने कहा कि अभियान के तहत मुख्य रूप से गौमाता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान पर जोर दिया जा रहा है. इसमें सरकार से मांग की गई है कि गौमाता के संरक्षण के लिए अनुसंधान और अनुदान बढ़ाया जाए, देशभर में गौहत्या पूरी तरह समाप्त की जाए और गौमाता को राष्ट्र माता, राष्ट्र धरोहर जैसे सम्मानित दर्जे दिए जाएं. यह बोले पदाधिकारी व गोभक्त (ETV Bharat Jaipur) पढ़ें:गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग: 16 हजार हस्ताक्षरों की पोथी लेकर सवाईमाधापुर कलेक्ट्रेट पहुंचे संत केंद्रीय कानून की मांग: वर्तमान में भारत में गौ संरक्षण को लेकर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कानून हैं. यही वजह है कि अभियान से जुड़े गौभक्त एक समान केंद्रीय कानून की मांग कर रहे हैं. इससे पूरे देश में एकरूपता लाई जा सके. पंचगव्य की राजस्थान प्रभारी अनीता शर्मा ने कहा कि गाय चलता फिरता औषधालय है, इसलिए पंचगव्य का उपयोग जरूरी है. कुछ लोग इसका उपयोग कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गाय खा रहे हैं. वो सदन में बोलते हैं कि ये उनका अधिकार है. ऐसे में सरकार से यही आग्रह है कि वो गाय माता का संरक्षण करें.