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जयपुर नगर निगमः डिप्टी मेयर को लेकर बीजेपी में मंथन जारी, महिला चेहरे की पैरवी भी हुई तेज

जयपुर : जयपुर नगर निगम में महापौर पद के लिए भाजपा के सुनील कोठारी का नाम तय होने के बाद अब डिप्टी मेयर की कुर्सी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई. महापौर पद पर परकोटे के चेहरे को मौका मिलने के बाद अब डिप्टी मेयर पद के लिए आउटर जयपुर के साथ सामाजिक समीकरण साधने वाले चेहरे की तलाश है. इसी बीच बीजेपी के भीतर महिला डिप्टी मेयर बनाए जाने की मांग भी सामने आने लगी है.

जयपुर नगर निगम के इतिहास में अब तक उप महापौर के पद पर किसी महिला का निर्वाचन नहीं हुआ है. ऐसे में इस बार महिला को उप महापौर बनाए जाने की चर्चा नए राजनीतिक बदलाव की ओर संकेत कर रही है. नगर निगम में बहुमत वाली बीजेपी यदि महापौर पद पर पुरुष और उप महापौर पद पर महिला को जिम्मेदारी देती है तो ये जयपुर निगम में महिला नेतृत्व को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव माना जाएगा.

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कुसुम यादव बोलीं- पुरुष और महिला का कंबीनेशन बेहतर रहेगा: पूर्व महापौर कुसुम यादव ने डिप्टी मेयर पद पर महिला को मौका देने की पैरवी की. उन्होंने कहा, बीजेपी ही नारी शक्ति वंदन कानून लाई है. ऐसे में डिप्टी मेयर पद महिला को देना अच्छा संदेश हो सकता है. महिलाओं में प्रबंधन का अनुभव होता है. वे घर से मैनेजमेंट के गुर सीखती हैं. महिलाएं सरकार और बड़े संस्थानों का नेतृत्व कर सकती हैं. कुसुम यादव ने कहा, यदि एक पद पर पुरुष और दूसरे पर महिला आती है तो ये अच्छा कंबीनेशन हो सकता है. हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि संगठन सर्वोपरि है. पार्टी सभी पहलुओं पर विचार के बाद ही निर्णय लेगी. जिसे भी डिप्टी मेयर बनाया जाएगा, वो जयपुर का ही होगा और उसे शहर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए.

राखी राठौड़ ने भी महिला नेतृत्व को बताया मजबूत विकल्प : भाजपा की राजस्थान महिला मोर्चा की अध्यक्ष राखी राठौड़ ने भी डिप्टी मेयर पद पर महिला को मौका देने का समर्थन किया. उन्होंने कहा, महिलाओं ने अलग-अलग जिम्मेदारियों में नेतृत्व क्षमता साबित की. जब भी महत्वपूर्ण पदों पर मौका मिला, उन्होंने अच्छा काम किया. राठौड़ ने कहा, एक महिला डिप्टी मेयर भी वही काम कर सकती है, जिसकी अपेक्षा पुरुष डिप्टी मेयर से होती है. उन्होंने कहा, बीजेपी संगठन स्तर से महिलाओं को तैयार कर रहा है. महिलाएं जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं.

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