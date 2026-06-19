दिल्ली के विज्ञान भवन में जुटेंगे उद्योगपति: शाम 5 बजे नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से चर्चा करेंगे पीएम मोदी
नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का 43 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पीएम नरेंद्र मोदी से चर्चा करने के लिए दिल्ली रवाना हुआ.
Published : June 19, 2026 at 1:19 PM IST
बहरोड़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार शाम 5 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के 43 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करेंगे. इस दौरान पीएम विकसित भारत रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देशभर के लिए जारी करेंगे. यह राशि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में वर्चुअल माध्यम से वितरित होगी. योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार को औपचारिक बनाना और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना है. इसके तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक और अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी 3,000 रुपए मासिक प्रोत्साहन मिलेगा. विनिर्माण क्षेत्र को चार साल तक लाभ मिलेगा.
एसोसिएशन अध्यक्ष केजी कौशिक ने कहा कि पीएम मोदी उद्योगों को नए आयाम पर ले जाना चाहते हैं और आज का कार्यक्रम रोजगार सृजन को गति देगा. इस प्रोत्साहन के माध्यम से देशभर में लगभग 15 लाख रोजगार के अवसर सुरक्षित किए जा चुके हैं. पीएम-वीबीआरवाई योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ता दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है.
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उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाता है. अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी 3,000 रुपए मासिक प्रोत्साहन मिलता है, जिससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलता है. आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के रणनीतिक महत्व को देखते हुए, विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता चार वर्षों तक की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं, जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता दो वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं. यह कार्यक्रम रोजगार सृजन को तेज गति प्रदान करेगा.
इस प्रतिनिधिमंडल में कौशिक के अलावा ग्लोबस स्पिरिट के प्रबंध निदेशक आरके मलिक, नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के महासचिव विनोद जैन एवं सह महासचिव अमित यादव, एचआर महासचिव लोकेश खंडेलवाल सहित प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे.