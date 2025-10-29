ETV Bharat / state

सीकर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, जमीन दिखाने के बहाने विषाक्त पिलाने की कोशिश

बीजेपी मंडल अध्यक्ष ललित पंवार का कहना है कि आरोपी दो युवक अपने साथ सफेद रंग की थैली में एक बोतल लाए थे.

BJP Mandal President in hospital
अस्पताल में बीजेपी मंडल अध्यक्ष (ETV Bharat Sikar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 29, 2025 at 7:22 PM IST

सीकर: लक्ष्मणगढ़ में बुधवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई जब दो बदमाशों ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष ललित पंवार पर जानलेवा हमला कर दिया. हमीरपुरा रोड पर जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर आरोपियों ने उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और जबरदस्ती विषाक्त पिलाने की कोशिश की.

लक्ष्मणगढ़ एसएचओ महेंद्र सिंह ने बताया कि अभी तक इस मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है. रिपोर्ट मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की जाएगी. पुलिस फिलहाल घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके. भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि कुछ असामाजिक तत्व जिले में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस को आरोपियों को जल्द पकड़कर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.

घटना दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है. इस बीच सड़क पर अचानक दो कारें आ गईं, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. गंभीर हालत में ललित पंवार को स्थानीय लोगों की मदद से स्थानीय अस्पताल ले लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. ललित पंवार ने बताया, 'दोनों लड़कों के पास सफेद रंग की थैली में एक बोतल थी. उन्होंने उसमें भरा कोई लिक्विड मुझे पिलाने की कोशिश की. थोड़ा बहुत लिक्विड मेरे शरीर में चला गया. तभी सामने से दो गाड़ियां आईं, जिसके बाद दोनों बदमाश भाग गए.'

ललित पंवार ने कहा कि वे दोनों युवकों को पहचानते नहीं हैं. वह जमीन को लेकर किसी व्यक्ति से चर्चा कर रहे थे, इसलिए उन्हें लगा कि शायद वही लोग होंगे, जो जमीन दिखाने आए हैं. एसके हॉस्पिटल के पीएमओ डॉक्टर केके अग्रवाल ने बताया कि ललित पंवार को 'एल्ड्रिन' नाम का स्लो पॉइजन पिलाया गया है. डॉक्टरों के मुताबिक, यह धीमा जहर है और शरीर में अधिक मात्रा में जाने पर जान का खतरा हो सकता है.

