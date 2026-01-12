बेटी ने मां की चिता को मुखाग्नि देकर निभाया पुत्र का धर्म, निभाए सभी रस्म
महिला के ससुराल वालों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया था. इसके बाद से वह अपनी बेटियों के पास ही रह रही थी.
धौलपुर: जिला मुख्यालय स्थित चंबल मुक्तिधाम से सोमवार को एक भावुक खबर सामने आई. अपनी 85 वर्षीय माता का निधन होने पर उनकी पुत्री ने चिता को मुखाग्नि दी. बेटी रीता ने करीब 14 साल तक अपनी बुजुर्ग मां कमला देवी की सेवा की थी. अंत में उनकी अंतिम इच्छा पूरी करते हुए उनका अंतिम संस्कार किया.
रीता ने बताया कि उनके कोई भाई नहीं है, केवल तीन बहनें – रीता, रेखा और रुक्मणी हैं. करीब 14 साल पहले पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद परिवार के ताऊ के बेटों ने जमीन पर कब्जा कर लिया. ऐसे में बेटियां अपनी मां कमला देवी को अपने ससुराल चितौरा गांव ले आईं. पिछले लगभग 5 साल से मां की तबीयत खराब चल रही थी, वे चलने-फिरने में असमर्थ थी और चारपाई पर ही रहती थी. जहां बेटियों ने उनकी सेवा की. सोमवार को मां के निधन के बाद, चंबल मुक्तिधाम पर सनातन पद्धति के अनुसार बेटी रीता ने ही अंतिम संस्कार किया.
रीता ने बताया कि मां की अंतिम इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार सबसे छोटी बेटी रीता द्वारा किया जाए. इस इच्छा का सम्मान करते हुए रीता ने मुखाग्नि दी. इस घटना से श्मशान का वातावरण गम्भीर और भावुक हो गया. रीता ने कहा कि सनातन और वैदिक पद्धति के अनुसार सभी क्रिया-कर्म पूरे किए जाएंगे. बेटी द्वारा मां का अंतिम संस्कार किए जाने की इस घटना ने उपस्थित लोगों को भावुक कर दिया.