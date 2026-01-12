ETV Bharat / state

बेटी ने मां की चिता को मुखाग्नि देकर निभाया पुत्र का धर्म, निभाए सभी रस्म

धौलपुर: जिला मुख्यालय स्थित चंबल मुक्तिधाम से सोमवार को एक भावुक खबर सामने आई. अपनी 85 वर्षीय माता का निधन होने पर उनकी पुत्री ने चिता को मुखाग्नि दी. बेटी रीता ने करीब 14 साल तक अपनी बुजुर्ग मां कमला देवी की सेवा की थी. अंत में उनकी अंतिम इच्छा पूरी करते हुए उनका अंतिम संस्कार किया.

रीता ने बताया कि उनके कोई भाई नहीं है, केवल तीन बहनें – रीता, रेखा और रुक्मणी हैं. करीब 14 साल पहले पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद परिवार के ताऊ के बेटों ने जमीन पर कब्जा कर लिया. ऐसे में बेटियां अपनी मां कमला देवी को अपने ससुराल चितौरा गांव ले आईं. पिछले लगभग 5 साल से मां की तबीयत खराब चल रही थी, वे चलने-फिरने में असमर्थ थी और चारपाई पर ही रहती थी. जहां बेटियों ने उनकी सेवा की. सोमवार को मां के निधन के बाद, चंबल मुक्तिधाम पर सनातन पद्धति के अनुसार बेटी रीता ने ही अंतिम संस्कार किया.