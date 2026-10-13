जयपुर में सज रहा वैष्णो देवी का दरबार, अर्द्धकुंवारी का हूबहू नजारा, बंगाल के कारीगर तैयार कर रहे पांडाल
जयपुर के सूरज मैदान में सजाए जाने वाले वैष्णो देवी दरबार में तीन दिन में करीब दो लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है.
Published : October 13, 2026 at 8:08 PM IST
जयपुर: कटरा रेलवे स्टेशन से यात्रा की शुरुआत, बाणगंगा में आस्था की डुबकी का अहसास, अर्द्धकुंवारी की गुफा से गुजरता रास्ता और आखिर में त्रिकूट पर्वत पर विराजती मां वैष्णो देवी. ये नजारा जम्मू का नहीं, बल्कि जयपुर के सूरज मैदान का होगा. नवरात्र में यहां ऐसा भव्य दरबार तैयार हो रहा है, जहां तकनीक, कलात्मकता और आस्था मिलकर श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी यात्रा का अनूठा अनुभव कराएंगे.
माता वैष्णो देवी के दर्शन की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और धैर्य का प्रतीक भी है. कटरा से करीब 12 किलोमीटर की चढ़ाई तय कर श्रद्धालु माता के भवन तक पहुंचते हैं. लेकिन उम्र, स्वास्थ्य, समय और आर्थिक परिस्थितियों के चलते हर व्यक्ति के लिए ये यात्रा कर पाना आसान नहीं होता. ऐसे श्रद्धालुओं को जयपुर में ही वैष्णो देवी यात्रा का अनुभव कराने के उद्देश्य से सूरज मैदान में पूरा यात्रा मार्ग तैयार किया जा रहा है.
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कटरा स्टेशन से त्रिकूट पर्वत तक हर पड़ाव हूबहू: आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र खंडेलवाल के मुताबिक, श्रद्धालुओं की यात्रा कटरा रेलवे स्टेशन से शुरू होगी. यहां जम्मू तवी एक्सप्रेस का दृश्य देखने को मिलेगा. इसके बाद श्रद्धालु कटरा बाजार से गुजरते हुए आगे बाणगंगा, चरण पादुका मंदिर, अर्द्धकुंवारी गुफा, हाथी मत्था और सांझी छत जैसे पड़ावों को पार करते हुए त्रिकूट पर्वत पर पहुंचेंगे. पूरे मार्ग को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को वास्तविक वैष्णो देवी यात्रा की अनुभूति हो. उन्होंने बताया कि गुफाओं के अंदर बर्फीले पानी का बहाव, पहाड़ों जैसा वातावरण और कृत्रिम बर्फबारी श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण होंगे. जो भक्त किसी कारणवश कटरा स्थित वैष्णो देवी धाम नहीं पहुंच पाते, उनके लिए ये दरबार आस्था के साथ एक यादगार अनुभव भी बनेगा.
वैष्णो देवी यात्रा के प्रमुख पड़ाव:
- कटरा रेलवे स्टेशन
- कटरा बाजार
- बाणगंगा
- चरण पादुका मंदिर
- अर्द्धकुंवारी गुफा
- हाथी मत्था
- सांझी छत
- त्रिकूट पर्वत पर मां वैष्णो देवी का दरबार
पहली बार ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था: सूरज मैदान में नवरात्र के दौरान 15, 16 और 17 अक्टूबर को मां वैष्णो देवी का दरबार श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा. दर्शन का समय शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक रहेगा. आयोजन समिति को तीन दिन में करीब दो लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. इसे देखते हुए यात्रा मार्ग से लेकर दर्शन, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन तक की तैयारियां की जा रही हैं. आयोजन समिति से जुड़े मनीष गर्ग ने बताया कि इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पहली बार ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था भी की गई है. इससे दर्शन के लिए आने वाले लोगों को निर्धारित स्लॉट के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाने में मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि पिछली बार श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते कुछ अव्यवस्था झेलनी पड़ी थी, उस कमी को इस बार दूर करने का प्रयास किया गया है.
तीन दिन सजेगा माता का दरबार
- 15, 16 और 17 अक्टूबर
- शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक
- जयपुर के सूरज मैदान में पांडाल
- करीब 2 लाख अनुमानित श्रद्धालु
- ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की सुविधा
- करीब 25 फीट ऊंचा कृत्रिम पर्वत
- अर्द्धकुंवारी गुफा का हूबहू नजारा
- गुफाओं में बर्फीला पानी, कृत्रिम बर्फबारी और बादलों की गड़गड़ाहट
- लाइट, साउंड और विजुअल इफेक्ट
- स्वचालित झांकियां और महाआरती
- 400 से ज्यादा स्वयंसेवक संभालेंगे व्यवस्था
- बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अलग दर्शन व्यवस्था
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दुर्गा पांडाल की कला में ढलेगा वैष्णो देवी धाम: इस बार वैष्णो देवी के दरबार को बंगाल के दुर्गा पूजा पांडालों की कलात्मक शैली में तैयार किया जा रहा है. इसके लिए बंगाल से आए कारीगर दिन-रात जुटे हुए हैं. करीब 150 कारीगर पिछले 40 दिनों से इस भव्य संरचना को आकार दे रहे हैं. पर्वत, गुफाओं, रास्तों और अलग-अलग पड़ावों को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि पूरा परिसर एक अलग ही दुनिया का आभास कराए. कारीगरों की कला और तकनीक के जरिए कृत्रिम पर्वत को प्राकृतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है. लाइट, साउंड और विजुअल इफेक्ट से श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान पहाड़ी वातावरण का अहसास होगा. ऊंचा पर्वत इस बार आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण रहेगा. आयोजन समिति के सदस्य नरेश गुप्ता ने बताया कि आयोजन स्थल पर माता के दरबार के अलावा स्वचालित झांकियां, कन्याओं की सजीव झांकी, कन्या पूजन और महाआरती जैसे कार्यक्रम भी होंगे.
हीदा की मोरी से सूरज मैदान तक पहुंचा आयोजन: इस आयोजन की शुरुआत वर्ष 1998 में हीदा की मोरी से हुई थी. इसके बाद अलग-अलग वर्षों में गलता घाटी और विद्याधर नगर सहित अन्य स्थानों पर माता का दरबार सजाया गया. समय के साथ आयोजन का स्वरूप और भव्यता बढ़ती गई. इस वर्ष सूरज मैदान में आयोजन की 23वीं कड़ी सजाई जा रही है. आयोजन समिति हर साल श्रद्धालुओं के लिए कुछ नया करने का प्रयास करती है. इस बार यात्रा मार्ग को अधिक वास्तविक रूप देने, अर्द्धकुंवारी के साक्षात्कार और ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग जैसी सुविधाएं जोड़ने पर जोर दिया गया है. मकसद यही है कि माता के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को धार्मिक आस्था के साथ एक ऐसा अनुभव मिले, जिसे वे लंबे समय तक याद रखें.
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बुजुर्गों और दिव्यांगों को नहीं लगाना पड़ेगा लंबा चक्कर: भव्य आयोजन के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा भी समिति की प्राथमिकता है. आयोजन स्थल पर 400 से अधिक स्वयंसेवक व्यवस्था संभालेंगे. भीड़ को नियंत्रित करने, श्रद्धालुओं को मार्ग दिखाने और जरूरत पड़ने पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्वयंसेवक तैनात रहेंगे. बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए अलग व्यवस्था की जा रही है, ताकि उन्हें पूरा लंबा यात्रा मार्ग तय किए बिना सीधे दर्शन कराए जा सकें. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए इन तैयारियों को अहम माना जा रहा है.
तकनीक के जरिए आस्था के खुलेंगे द्वार: सूरज मैदान में सजने जा रहा ये दरबार सिर्फ एक पांडाल या झांकी तक सीमित नहीं है. यहां एक पूरी धार्मिक यात्रा का स्वरूप तैयार किया जा रहा है. रेलवे स्टेशन से शुरुआत, बाजार से गुजरता रास्ता, पहाड़ी पड़ाव, गुफाओं का रोमांच और आखिर में माता के दर्शन, हर चरण श्रद्धालुओं को यात्रा से जोड़ने की कोशिश करेगा, ताकि जिन भक्तों के मन में लंबे समय से माता वैष्णो देवी के दर्शन की इच्छा है, लेकिन वे कटरा तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें जयपुर में ही वैष्णो देवी यात्रा का साक्षात्कार हो सके.