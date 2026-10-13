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जयपुर में सज रहा वैष्णो देवी का दरबार, अर्द्धकुंवारी का हूबहू नजारा, बंगाल के कारीगर तैयार कर रहे पांडाल

अर्द्धकुंवारी का हूबहू नजारा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: कटरा रेलवे स्टेशन से यात्रा की शुरुआत, बाणगंगा में आस्था की डुबकी का अहसास, अर्द्धकुंवारी की गुफा से गुजरता रास्ता और आखिर में त्रिकूट पर्वत पर विराजती मां वैष्णो देवी. ये नजारा जम्मू का नहीं, बल्कि जयपुर के सूरज मैदान का होगा. नवरात्र में यहां ऐसा भव्य दरबार तैयार हो रहा है, जहां तकनीक, कलात्मकता और आस्था मिलकर श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी यात्रा का अनूठा अनुभव कराएंगे.

माता वैष्णो देवी के दर्शन की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और धैर्य का प्रतीक भी है. कटरा से करीब 12 किलोमीटर की चढ़ाई तय कर श्रद्धालु माता के भवन तक पहुंचते हैं. लेकिन उम्र, स्वास्थ्य, समय और आर्थिक परिस्थितियों के चलते हर व्यक्ति के लिए ये यात्रा कर पाना आसान नहीं होता. ऐसे श्रद्धालुओं को जयपुर में ही वैष्णो देवी यात्रा का अनुभव कराने के उद्देश्य से सूरज मैदान में पूरा यात्रा मार्ग तैयार किया जा रहा है.