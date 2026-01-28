ETV Bharat / state

रुड़की में ब्रिज के ऊपर मौत को दावत देता डांस, व्यूज और लाइक के लिए उड़ाई कानून की धज्जियां

वायरल वीडियो रुड़की के सालियर-मंगलौर बाईपास का है. लोहे के ऊंचे ब्रिज पर किया डांस, नीचे से दौड़ रहे थे तेज रफ्तार वाहन

Dancing on the bridge
पुल के ऊपर डांस कर उड़ाई कानून की धज्जियां (Photo social media)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 28, 2026 at 9:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की से एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है. दरअसल सोशल मीडिया पर चंद लाइक्स और फॉलोअर्स की भूख युवाओं को किस कदर मौत के करीब ले जा रही है, इसकी एक खौफनाक तस्वीर रुड़की से सामने आई है. यहां पर एक युवक ने हाईवे पर बने भारी भरकम ऊंचाई वाले एक ब्रिज पर चढ़कर 'फेमस' होने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल दी. युवक का ये दुस्साहस देख लोग हैरान हैं. बहरहाल पुलिस वीडियो के आधार पर युवक की तलाश करने में जुट गई है.

रुड़की में मौत को आमंत्रित करता डांस: बताते चलें कि सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर पाने के चक्कर में आजकल की युवा पीढ़ी अपनी जान और परिवार की भी परवाह नहीं कर रही है. ऐसा ही कुछ मामला रुड़की से सामने आया है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया गया है कि वायरल वीडियो रुड़की क्षेत्र के सालियर-मंगलौर बाईपास का है. यहां पर एक लोहे का ऊंचा पुल (ब्रिज) है. उसके नीचे से दौड़ते तेज रफ्तार वाहन साफ तौर से देखे जा सकते हैं.

पुल के ऊपर गार्डर पर चढ़कर जोखिम भरा डांस: वहीं इस पुल के ऊपर गार्डर पर एक युवक खड़ा दिखाई दे रहा है, जो मौत की परवाह किए बिना पुल के सबसे ऊपरी हिस्से पर चढ़कर बेखौफ होकर डांस कर रहा है. ​तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि उक्त युवक पुल के संकरे लोहे के गार्डर पर खड़ा होकर रील बनवा रहा है. पुल के नीचे नेशनल हाईवे है, जहां से वाहन हवा से बातें कर दौड़ रहे हैं.

लाइक और फॉलोअर के लिए जान जोखिम में डाल रहे युवा: अब सवाल ये है कि अगर इस युवक का पैर जरा सा भी फिसलता या उसका जरा भी संतुलन बिगड़ता, तो इसके परिणाम क्या होते, जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं है. हालांकि हैरानी की बात यह भी है कि दिनदहाड़े यह सब तमाशा चलता रहा और इस युवक को कानून या अपनी जान, किसी का जरा सा खौफ नहीं था. वहीं मंगलौर कोतवाली क्षेत्र की इस घटना ने एक बार फिर प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. आखिर सोशल मीडिया का यह नशा हमारी युवा पीढ़ी को कहां ले जा रहा है. वहीं पुलिस अब इस युवक की शिनाख्त करने में जुट गई है.

एसपी ने बताया ऐसा करना अपराध है: एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल का कहना है कि-

वायरल वीडियो के आधार पर रील बनाने वाले युवक की तलाश की जा रही है. उक्त युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. जान जोखिम में डालकर रील बनाना कानूनी अपराध है. इससे पहले भी ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है और आगे भी जारी रहेगी.
-शेखर चंद्र सुयाल, एसपी, हरिद्वार देहात-

ये भी पढ़ें: मसूरी में सेल्फी लेते वक्त सीधे खाई में गिरा युवक, एक झटके में ही चली गई जान

TAGGED:

DANGEROUS DANCE ON THE BRIDGE
DANCING ON THE ROORKEE BRIDGE
रुड़की पुल के ऊपर डांस
सोशल मीडिया जोखिम
DANCING ON THE BRIDGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.