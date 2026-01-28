ETV Bharat / state

रुड़की में ब्रिज के ऊपर मौत को दावत देता डांस, व्यूज और लाइक के लिए उड़ाई कानून की धज्जियां

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की से एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है. दरअसल सोशल मीडिया पर चंद लाइक्स और फॉलोअर्स की भूख युवाओं को किस कदर मौत के करीब ले जा रही है, इसकी एक खौफनाक तस्वीर रुड़की से सामने आई है. यहां पर एक युवक ने हाईवे पर बने भारी भरकम ऊंचाई वाले एक ब्रिज पर चढ़कर 'फेमस' होने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल दी. युवक का ये दुस्साहस देख लोग हैरान हैं. बहरहाल पुलिस वीडियो के आधार पर युवक की तलाश करने में जुट गई है.

रुड़की में मौत को आमंत्रित करता डांस: बताते चलें कि सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर पाने के चक्कर में आजकल की युवा पीढ़ी अपनी जान और परिवार की भी परवाह नहीं कर रही है. ऐसा ही कुछ मामला रुड़की से सामने आया है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया गया है कि वायरल वीडियो रुड़की क्षेत्र के सालियर-मंगलौर बाईपास का है. यहां पर एक लोहे का ऊंचा पुल (ब्रिज) है. उसके नीचे से दौड़ते तेज रफ्तार वाहन साफ तौर से देखे जा सकते हैं.

पुल के ऊपर गार्डर पर चढ़कर जोखिम भरा डांस​: वहीं इस पुल के ऊपर गार्डर पर एक युवक खड़ा दिखाई दे रहा है, जो मौत की परवाह किए बिना पुल के सबसे ऊपरी हिस्से पर चढ़कर बेखौफ होकर डांस कर रहा है. ​तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि उक्त युवक पुल के संकरे लोहे के गार्डर पर खड़ा होकर रील बनवा रहा है. पुल के नीचे नेशनल हाईवे है, जहां से वाहन हवा से बातें कर दौड़ रहे हैं.