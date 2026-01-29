ETV Bharat / state

चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के नीचे दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आने से बैंक कर्मचारी की मौत

पुलिस की शुरूआती जांच में सामने आया है कि ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से ये हादसा हुआ. पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है.

सड़क हादसे में मौत
सड़क हादसे में मौत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 29, 2026 at 11:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के नीचे गुरुवार दोपहर करीब चार बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक बैंक कर्मचारी बताया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक हौज खास से नेहरू प्लेस की ओर जा रहे एक ट्रक ने साइकिल सवार को कुचल दिया. हादसे की सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई.

मौके पर तैनात ट्रैफिक इंस्पेक्टर अनंत कुमार गुंजन, जेडीओ प्रेम सिंह, हेड कांस्टेबल अजय और हेड कांस्टेबल कमलेश ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक को मौके पर ही रोक लिया और चालक को हिरासत में ले लिया.

पुलिस के मुताबिक चिराग दिल्ली रेड लाइट पर सड़क दुर्घटना की सूचना मिली थी, जिसे एएसआई कैलाश मीणा को सौंपा गया. पुलिस टीम जब फ्लाईओवर के नीचे रेड लाइट के पास पहुंची तो सड़क पर एक पुरुष का शव पड़ा मिला.

मौके पर एक साइकिल और हरियाणा नंबर का ट्रक भी मौजूद था. क्राइम टीम को बुलाकर घटनास्थल की जांच कराई गई और जरूरी फोटोग्राफी व अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई. मृतक की पहचान 56 वर्षीय राजू काजनिया के रूप में हुई है, जो अन्ना नगर, आईटीओ, नई दिल्ली के रहने वाले थे और पीएनबी बैंक में चपरासी के पद पर कार्यरत थे.

वहीं ट्रक चालक की पहचान 29 वर्षीय अरुण कुमार के रूप में हुई है, जो सीतामढ़ी, बिहार का रहने वाला है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स मोर्चरी भेज दिया है. आरोपी चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही हैं.

ट्रैफिक पुलिस के जे़डीओ प्रेम सिंह ने बताया कि हादसे की वजह प्रथम दृष्टया ट्रक चालक की लापरवाही सामने आ रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा ट्रक चालक की लापरवाही से हुआ, जिसने तय मार्ग का पालन न करते हुए फ्लाईओवर के नीचे से सीधा निकलने की कोशिश की. इसी दौरान सामने से आ रहे साइकिल सवार ट्रक के चक्कों की चपेट में आ गया, जिससे उसका सिर बुरी तरह कुचल गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में बेकाबू कार ने मचाई तबाही- पहले 4 गाड़ियों को मारी टक्कर, फिर ट्रक से भिड़ी, बाल-बाल बचा ड्राइवर

TAGGED:

SOUTH DELHI ACCIDENT NEWS
CHIRAG DELHI ACCIDENT
CHIRAG DELHI FLYOVER ACCIDENT
BANK EMPLOYEE DIED IN ACCIDENT
CHIRAG DELHI TRUCK ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.